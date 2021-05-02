Места, в которые можно добраться только пешком

Несмотря на то, что большинство стран мира уже опутано сетью асфальтированных дорог, все еще остается горстка нетронутых уголков дикой природы, где еще нет проторенных дорожек, и куда можно добраться только пешком или на велосипеде.
Эти эпические пейзажи, доступные только для тех, кто хочет спокойно отправиться в укромный уголок природы, путешествие запомнится надолго.
Здесь девять отдаленных мест, куда можно добраться только с помощью своей выдержки и авантюрного духа.
Нарровс — Юта, США
Один из самых легендарных каньонов, Нарровс в Национальном парке Зайон. Целый день похода (который может быть продлен до двух дней – при этом нужно захватить необходимое оборудование для кемпинга) является единственным способом, чтобы увидеть невероятное ущелье.
Мон-Сен-Мишель — Нормандия, Франция
Расположенный на скалистом холме, который окружают бурные приливы и отливы Ла-Манша, Мон-Сен-Мишель стоит в одиночестве посреди вечно меняющейся песчаной отмели. Бенедиктинское аббатство было построено в готическом стиле на суше, однако на протяжении многих лет уровень моря поднялся, отрезав его от материка. Сейчас единственный способ добраться до острова – это пройти пешком или проехаться на велосипеде по песчаной дамбе, которая открывается во время отлива.
Барн-Блафф — Тасмания, Австралия
Люди часто забывают в угоду знаменитому соседу — Крадл Маунтин, вершину Сарай блеф (или “Барни”, как ее ласково называют) — это четвертая по высоте вершина в Тасмании. Предлагая эпический многодневный поход, вершина, усыпанная валунами, видна из большинства районов Крадл Маунтин-Лейк Национального парка Сент-Клер и до нее можно добраться только по суше дорожками.
Хорнстрандир — Вестфирдир, Исландия
Нет дорог, нет гостиниц, и нет постоянных жителей в отдаленном районе Хорнстрандир, который расположен на северо-западе большого пальца Исландии. Красивые пейзажи здесь украшают вершины, которые покрыты снегом большую часть года. Последний оставшийся в Исландии уголок неприветливой местности, где можно совершить пешие прогулки мирового класса.
Мотуо — Тибет, Китай
Единственный округ в Китае, который полностью недоступен для дорог (шоссе было построен в 1993 году в кратчайшие сроки, чтобы быть поглощенным окружающими джунглями), Мотуо расположено на Южном склоне Гималаев и заселен племенами менба и Луоба. Согласно тибетскому буддийскому Писанию “Бка кизельгур”, Мотуо (что означает “скрытый Лотос”) считается в Тибете чистейшей и святейшей областью и единственным средством доступа туда является пешеходная тропа через 200-метровый подвесной канатный мост.
Сапай — Аризона, США
Крошечный городок в штате Аризона, Сапай является идеальным местом, чтобы обосноваться, если вы заинтересованы в дикой природе. Добраться до города — это задача по меньшей мере не из простых, так как город расположен на дне большого Каньона. Это единственное место в Америке, куда почта по-прежнему поставляется на мулах.
Прекестулен — Норвегия
Известный как “Кафедра проповедника,” крутые скалы Прекестулен расположен на высоте 1981 метров над Люсе-фьордом. Одна из самых посещаемых природных достопримечательностей в Норвегии расположена во впечатляющем регионе Рюфюльке, где изобилуют спокойные виды лесистых долин и драматические фьорды.
Лагуна Верде — Боливия
Яркие лазурные озера покоятся внутри кратер вулкана Ликанкабур, стратовулкана в северной части Чили, который разделяет границу с Боливией. До озера легко добраться через восемь часов ходьбы от Сан-Педро-де-Атакама в Чили или совершив однодневную поездку из Салар де Уюни, известного солончака в Боливии.
Паро Такцанг — Бутан
Самое святое место в Бутане и родина буддизма в стране, Такцанг-лакханг расположился на склоне утеса над долиной Паро. Два часа ходьбы требуется, чтобы подняться по тропинке, состоящей из вертикальных серпантинов и крутых склонов. Тропа начинается в нескольких километрах от города Паро.
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