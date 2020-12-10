Почему не стоит гасить соду уксусом: чем заменить

Гашение соды делает выпечку пышной и мягкой
В процессе приготовления мучных изделий мы часто используем соду. Традиционно ее гасят столовым или яблочным уксусом, чтобы тесто получилось пышным и мягким. Однако современные кулинары утверждают, что такой лайфхак уже устарел. Почему не стоит гасить соду уксусом и чем заменить данный ингредиент? Рассмотрим в нашей статье.
1. Зачем гасить соду?
Сода выполняет роль разрыхлителя в тесте / Фото: today.ua
Сода выполняет в выпечке функцию разрыхлителя. Однако сама по себе она не может действовать, поэтому средство обязательно гасят уксусом. Происходит взаимодействие бикарбоната натрия и уксусной кислоты, в результате чего выделяются газы. Благодаря им у выпечки получается нежная и воздушная текстура. Без гашения сода не окажет никакого эффекта.
Чаще всего соду гасят уксусом прямо в ложке, однако это неправильно / Фото: s002.youpic.su
Многие хозяйки гасят продукт прямо в ложке. Черпают соду, вливают немного уксуса, а после завершения реакции добавляют смесь в тесто. Однако данный подход не совсем верен. Используя уксус, газы, необходимые для получения пышности, улетучиваются. В итоге выпечка получается плотной и жесткой.
Существует масса других, более эффективных продуктов, которые помогут сделать мучные изделия мягкими и нежными.
2. ТОП-средств для гашения соды
Сода используется для приготовления многих мучных изделий / Фото: sgushhenka.ru
Продукт следует добавлять строго по рецепту. От недостатка соды тесто не получится пышным. В случае перебора выпечка может горчить или иметь неприятный привкус. Кроме того, большое количество соды негативно влияет на состояние печени и ЖКТ.
1. Лимонный сок или кислота
Тщательно вымешивайте тесто, чтобы не оставалось комочков соды / Фото: images11.domashnyochag.rufion.ru
Эти продукты всегда под рукой у каждой хозяйки. Принцип гашения довольно прост: смешайте 30 г лимонной кислоты со стаканом воды. Во втором стакане растворите соду. Понадобится ½ ч.л. соды и немного жидкости, чтобы получилась жидкая смесь. Далее соедините оба стакана и влейте полученное средство в тесто, интенсивно помешивая.
Вместо лимона можно использовать лайм или другие кислые соки / Фото: cakemade.club
Другой вариант - с использованием лимонного сока. Преимущество данного способа - у мучных изделий появится тонкий цитрусовый аромат. Смешайте 1 ч.л. соды и 9 ч.л. сока лимона, влейте в тесто и хорошо перемешайте. Лимон также можно заменить лаймом или кислым соком. Например, яблочным, ягодным или виноградным.
Важно! Тщательно вымешивайте тесто, разбивая даже мельчайшие комочки соды. В противном случае вы рискуете испортить вкус выпечки.
2. Кисломолочные продукты
Помимо кисломолочных продуктов также можно использовать творог / Фото: recept-menu.ru
Если в холодильнике осталось немного просроченного кефира, сыворотки или простокваши, их можно использовать для гашения соды. Также подойдет и творог, если он входит в состав теста.
Налейте стакан кисломолочного продукта и подогрейте его до комнатной температуры. Добавьте 1 ч.л. соды, перемешайте. Влейте смесь в тесто и тщательно взбейте.
3. Кипяток
Гашение кипятком подойдет людям, страдающим от заболеваний ЖКТ / Фото: pbs.twimg.com
Гашение соды кипятком подойдет для людей с проблемами ЖКТ: гастритом, язвой и т.д., поскольку исключает кислые компоненты. Смешайте муку и соду согласно рецептуре. Закипятите воду и потихоньку добавляйте кипяток в сухую смесь, интенсивно перемешивая.
Важно! Если в рецепт входят яйца, вбивайте их только после остывания теста. В противном случае продукты могут свернуться или свариться, что испортит весь процесс.
4. Мед
Если в рецепте есть мед, он самостоятельно загасит соду / Фото: static.fanpage.it
Вариант для выпечки, где в рецепт входит мед. В данном случае продукт загасит соду самостоятельно, без использования дополнительных ингредиентов. Нагрейте необходимое количество меда на водяной бане и добавьте к нему ½ ч.л. соды. Тщательно перемешайте смесь до полного растворения комочков и влейте в тесто.
3. Альтернативные варианты
Коньяк и ром не только разрыхлят тесто, но и придадут приятный аромат
Для того, чтобы выпечка получилась пышной и мягкой, не обязательно гасить соду.
1. Добавьте немного рома или коньяка. Алкоголь поможет разрыхлить тесто, придав нежности мучным изделиям. Дополнительный плюс - выпечка приобретет приятный аромат.
Газированная вода насыщает тесто углекислым газом / Фото: cdn.sm-news.ru
2. Для заварных или сдобных изделий подойдет лайфхак с газировкой. Добавьте небольшое количество минеральной воды, чтобы насытить тесто углекислым газом. В результате получится воздушная и мягкая выпечка.
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