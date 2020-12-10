Почему не стоит гасить соду уксусом: чем заменить

Гашение соды делает выпечку пышной и мягкой

1. Зачем гасить соду?

Сода выполняет роль разрыхлителя в тесте / Фото: today.ua

Чаще всего соду гасят уксусом прямо в ложке, однако это неправильно / Фото: s002.youpic.su

2. ТОП-средств для гашения соды

Сода используется для приготовления многих мучных изделий / Фото: sgushhenka.ru

Тщательно вымешивайте тесто, чтобы не оставалось комочков соды / Фото: images11.domashnyochag.rufion.ru

Вместо лимона можно использовать лайм или другие кислые соки / Фото: cakemade.club

Помимо кисломолочных продуктов также можно использовать творог / Фото: recept-menu.ru

Гашение кипятком подойдет людям, страдающим от заболеваний ЖКТ / Фото: pbs.twimg.com

Если в рецепте есть мед, он самостоятельно загасит соду / Фото: static.fanpage.it

3. Альтернативные варианты

Коньяк и ром не только разрыхлят тесто, но и придадут приятный аромат

Газированная вода насыщает тесто углекислым газом / Фото: cdn.sm-news.ru