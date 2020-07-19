10 полезных советов, которые помогут делать интересные и качественные фотографии

Полезные советов, которые помогут делать интересные и качественные фотографии
С появлением цифровых камер возможность почувствовать себя профессиональным фотографом получил каждый. Бесспорным преимуществом цифровой съёмки является то, что можно делать тысячи фотографий, не тратясь на пленку, и находить самые удачные ракурсы. Мы подготовили 10 советов, которые позволят делать качественные и интересные фото, которые обязательно оценят все, кто их увидит.
1. Неожиданные фотографии
Неожиданные фотографии.
Неожиданные фотографии зачастую получаются намного лучше семейных портретов, в которых люди позируют с неестественными лицами. Стоит просто попробовать делать снимки с различных углов и самых неожиданных ракурсов. Также стоит попробовать передать при помощи фотографии уникальные особенности людей.
2. Вертикальные снимки
Вертикальные снимки.
Большинство людей при съемке делают фотографии в горизонтальной плоскости. Тем не менее, некоторые предметы лучше снимать в вертикальной плоскости. К примеру, Эйфелеву башню будет сложно уместить в горизонтальный снимок. Фотографии-портреты также гораздо лучше получаются в вертикальном ракурсе. Прежде чем сделать фото, стоит выключить камеру и посмотреть на сцену еще раз — возможно обнаружится, что вертикальная перспектива гораздо интереснее.
3. Использование вспышки на улице
Использование вспышки на улице.
При съемке фотографий на улице, стоит попробовать использовать вспышку, которая может значительно улучшить качество снимков. Если использовать вспышку при ярком солнечном свете, то это может осветлить темные тени под глазами. Это особенно важно, когда солнце находится прямо над головой или позади объекта съемки. Если использовать вспышку в пасмурные дни, то это дополнительно подсветит лица, чтобы они выделялись на фоне.
4. Использовать простой фон
Использовать простой фон.
Слишком яркий и кричащий фон может быть очень отвлекающим на фотографиях, поэтому стоит постараться сделать фото с четким однородным фоном.
5. Блокировка фокуса
Блокировка фокуса.
Большинство современных цифровых камер позволяют заблокировать фокус. Для этого на камере есть отдельная кнопка. Это нужно для того, чтобы остановить замер экспозиции и остановить фокусировку на объекте съемки.
6. Присесть до уровня объекта съемки
Присесть до уровня объекта съемки.
Это особенно полезно при фотографировании животных, детей, или чего-угодно, что находится ниже уровня глаз фотографа. Стоит присесть или встать на колено, после чего сделать снимок с высоты объекта. Результат получится гораздо более качественным и профессиональным.
7. Нужно знать возможности своей вспышки
Нужно знать возможности своей вспышки.
Если сделать фотографию за пределами максимального радиуса действия вспышки, то она будет слишком темная. Для многих камер диапазон вспышки составляет около четырех шагов, но стоит попробовать сделать несколько пробных фото, чтобы проверить свою камеру. Также нельзя использовать вспышку слишком близко, потому что получатся засвеченные фотографии.
8. Подойти поближе
Подойти поближе.
Если подойти поближе к объекту съемки, то из ракурса пропадает много ненужных отвлекающих объектов, что позволит по-настоящему сосредоточиться том, что фотограф хочет показать на снимке. Стоит попробовать сделать фото, где объект будет заполнять весь видоискатель – так могут получиться самые лучшие портретные фотографии.
9. Освещение
Освещение.
Освещение является наиболее важным аспектом фотографии - прежде чем снять фото, нужно понаблюдать как падает свет и что он подчеркивает. Возможно, придется встать на другое место для съемки, чтобы оптимизировать освещение. Если фотографировать людей, то это лучше делать при мягком освещении (в облачную погоду), когда отсутствует солнечный свет, вызывающий резкие тени. Если фотографировать пейзажи, то идеальным является раннее утро и ранний вечер.
10. Не центрировать снимок на объекте
Не центрировать снимок на объекте.
Еще один совет улучшить качество фотографий - не центрировать камеру на объекте. Почти каждый любитель-фотограф обычно делает снимки, где объект съемки находится в центре фото. Если попробовать делать фотографии так, чтобы объект съемки находился немного в стороне, то получится гораздо лучший результат.
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