Странные учебные занятия и тренировки полицейских

Подготовка сотрудников полиции в некоторых странах сводится не только к изучению законодательства и обучению стрельбе и взаимодействию с преступниками. В некоторых департаментах полиции подошли к этому вопросу более неожиданно и необычно:



9. Полицейские Нью-Йорка изучают историю искусства

8. Канадские полицейские медитируют

7. Голландские полицейские обучают орлов сбивать дроны

6. Полицейских в Коннектикуте учат обращаться с детьми-аутистами

5. Бразильский ритуал «Кровавые крылья» («Blood Wings”)

4. Безумно жуткая подготовка китайской военизированной полиции

3. В полицейской академии в штате Мэриленд проходят проверку на «тренажёре психоза»

2. Шотландские полицейские обучают американских полицейскому патрулированию без оружия

1. Полицейские используют Kinect для тренировки