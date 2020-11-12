Какие сюжеты на самом деле скрыты в «Поклонении волхвов» Джентиле да Фабриано

Глядя на эту роскошную работу Джентиле да Фабриано представьте себя.. нет, не а галерее Уффици, а перед самим алтарем, украшенным этим произведением искусства. Невозможно не заметить множества сюжетов, поразительного мерцания золотых красок, детализированной аккуратной работы мастера. Какие же сюжеты включил в это панно Джентиле и, главное, для кого создано столь роскошное произведение?
История создания
В 1423 году очень богатый купец и банкир Палла Строцци решил подарить своему городу невиданное по роскоши произведение. Строцци потратил беспрецедентную сумму на строительство и убранство часовни в церкви Санта-Тринита. Сложную задачу по украшению алтаря он доверил живописцу Джентиле да Фабриано. Джентиле - мастер, испытывающий большую любовь к роскоши, нарядности, пышному придворному позднеготическому стилю, который принято называть интернациональной готикой. Впечатляющие навыки художника развивались во время его многочисленных поездок в художественные центры по всей Италии. Джентиле – язычник из города Фабриано (более ста миль к юго-востоку от Флоренции).
Джентиле да Фабриано
Годы, проведенные в северных городах Венеции и Брешии, возрастили в нем любовь к придворным орнаментам и интерес в изображении растений и животных.
Заказчика должно было удовлетворить богатство материалов, использованных в работе. Но в результате мы видим другое - роскошь демонстрирует изысканно-утонченный мир аристократии, антипода флорентийской буржуазии. Таков несомненный парадокс этого произведения искусства - волшебное представление Средневековья посреди прагматичного города, где банк заменил церковь.
Алтарь, пригодный для королей
Произведение целиком
Алтарь изображает несколько евангельских историй о рождении Христа, именно так, как они были пересказаны в средние века и эпоху Возрождения.
Верхняя часть рамы имитирует триптих с делением на три полукружия (люнета), но художник заполняет все пространство одним сюжетом, порывая с традиционной многочастной формой запрестольного образа. Такое новшество обусловлено стремлением Джентиле показать путешествие волхвов как цельное действие и как череду событий. И это мы видим на панно - все в картине движется как единая процессия.
Центральное панно алтаря посвящено сцене поклонения волхвов. По сюжету, эти волхвы пришли из неизвестных восточных земель, чтобы предложить подарки новорожденному младенцу Христу.
Дары волхвов
Верхнюю часть композиции составляют 3 люнета:
1. в дальнем левом углу волхвы взбираются на гору в поисках звезды, которая, как они верили, возвестила пророчество о рождении Мессии. Следуя за этой звездой, волхвы ведут свою внушительную свиту в Иерусалим.
2. на втором и третьем люнетах художник показал, как волхвы следуют от города к городу (в город Вифлеем).
Три люнета
Затем действие сюжета разворачивается на переднем плане, где волхвы прибывают в небольшую пещеру. В ней Иосиф и Дева Мария укрываются с новорожденным Иисусом. Каждый из волхвов по очереди предлагает младенцу свой дар и целует ногу крошечного младенца.
Пейзаж на фоне создан без учета правил перспективы, Джентиле ограничивается тем, что располагает более глубокие планы на один над другим, вынося линию горизонта вверх. Дева Мария на переднем плане облачена художником в большой синий плащ, который символизирует ее небесную чистоту. Кроме того, синяя краска здесь – дорогостоящая ляпис глазурь – добавляет картине богатства и, безусловно, вызывает восторг простонародья.
Дева Мария с Иисусом
Что еще более примечательно, сцены в этой сложной структуре создают своего рода визуальную диссертацию о различных видах света и тени. В главной сцене знаменитая звезда Вифлеема освещает окружающие деревья, позолочив края их листьев и отбрасывая замысловатые тени за головами горничных слева.http://navote.ru/?p=21283
Звезда Вифлеема
Нестандартное воплощение сюжета
Воспроизводя религиозный сюжет, Джентиле прибегает к экзотизмам (изображение чужеземных реалий). Не только алтарь визуально богат, но и повествовательные детали. В отличие от своих коллег, создавших работы с подобным сюжетом, Джентиле использовал поклонение волхвов как возможность продемонстрировать свое техническое мастерство и визуальное воображение. Волхвы не одеты в древние одеяния, как мы привыкли видеть и как гласит сама библейская история. Костюмы волхвов написаны намеренно роскошно и экзотично. Королевская свита изобилует разнообразными персонажами, замысловатыми тканями и редкими животными. Джентиле также помещает в картину диковинных животных (обезьяны, гепард), людей другой расы (монгол), элементы восточной одежды (тюрбан).
Детали панно
Кстати, свита в работе Джентиле напомнила зрителям о дипломатических полномочиях заказчика Строцци: банкир путешествовал в качестве члена официальных флорентийских визитов в различные города по всей Италии. К слову, Джентиле не забыл изобразить и самого заказчика. Строцци стоит за третьим волхвом с соколом – атрибут семьи Строцци (strozzieri на тосканском языке означало «соколиный охотник»).
Покровитель (Строцци)
Сверх того, Джентиле насыщает свое произведение элементами, далекими от евангельского сюжета: в города, за зубчатыми стенами которых видны изящные готические постройки вперемежку с куполами, процессия въезжает по деревянным мостам. Поля засажены виноградом и фруктовыми деревьями. От охотника с собакой убегает лань. У левого края картины лежит ограбленный одинокий путник с перерезанным горлом. Собака на правом переднем плане в страхе смотрит на лошадь, которая собирается небрежно наступить на нее. В дальнем левом углу две женщины-служителя с любопытством (и несколько грубо) осматривают драгоценный дар, который один из волхвов преподносит святому семейству.
Фрагменты
Фрагменты
Эти эпизодические (а где то даже саркастические действия) предлагают зрителям тщательно и с особым любопытством осматривать каждую область панно, открывая для себя что-то новое в этом нестандартном библейском сюжете.
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