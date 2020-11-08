Случаи, когда не стоит использовать «аварийку», чтобы не заработать штраф

Многие автомобилисты почему-то забывают о том, что свет аварийной сигнализации в нельзя использовать в ряде ситуаций. Бывают такие моменты, когда включать ее (как это не странно) запрещено. Если же водитель проигнорирует установленные законом правила, то его закономерным образом будет ждать соответствующее наказание. Так что будет совсем не лишним запомнить одну важную тонкость, если не хочется, чтобы бумажник стал на порядок тоньше.
Иногда этого делать нельзя. |Фото: carnovato.ru.
В Правилах дорожного движения имеется статья под номером 7, в которой прописан порядок использования аварийной сигнализации автомобиля. Применять ее можно в строго определенных ситуациях. В их число входит дорожно-транспортное происшествие, ослепление водителя фарами, буксировка автомобиля, вынужденная остановка в месте, где она запрещена. Кроме этого, аварийная сигнализация должна включаться во всех случаях, когда водитель должен предупредить окружающих об исходящей от его машины опасности.
Имитация недопустима. |Фото: drive2.ru.
Несложно догадаться, что все перечисленное создает простор для использования «аварийки» не по назначению. Водители очень часто обманывают окружающих, имитируя одну из перечисленных выше причин в своих целях. Проверять честность водителей чаще всего никто не берется, да и сотрудники полиции в большинстве случаев смотрят на подобные вещи сквозь пальцы, так как в 9 из 10 ситуаций «аварийка» не несет в себе прямой угрозы для других участников движения. Тем не менее, бывают такие моменты, когда сигнализацию применять нельзя ни при каком условии.
Сотрудники точно заинтересуются. |Фото: kurgan.sm-news.ru.
Единственный случай неуставного использования «аварийки», на который инспектора ДПС точно не закроют глаза – это имитация вынужденной остановки в неположенном месте. В этом случае никакая сигнализация водителя не спасет, если он не сможет убедить инспектора в честности своих намерений. Нарушение знака 3.27 «Остановка запрещена» карается в соответствии с статьей 12.19 КоАП РФ. В этом случае на автомобилиста может быть наложен штраф от 500 до 2,5 тысяч рублей.
Ничего хорошего не выйдет. ¦Фото: avtomagazin48.ru.
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