Японские сугробы

Многие в интернете до сих пор не верят, что эта фотография реальна, а не монтаж и фотошоп». Вроде бы как уж очень огромные сугробы, тут и для жизни то опасно.
Но на самом деле это все реально. Под катом можно посмотреть даже видео этого процесса ну и другие примеры.
Ежегодно в Японии вдоль некоторых дорог вырастают «великие снежные стены», высота которых может достигать 20 метров. Зимой шоссе заносит таким снежным покровом, что, когда в апреле-мае его раскапывают, получаются такие глубокие ущелья. Чтобы раскоп был точным, по обочине проезжей части установлены специальные многометровые вышки с вмонтированными в них радиопередатчиками.
Маршрут Татеяма Куробе – очень интересная достопримечательность длиной в 90 км. Он проходит через 3000-метровые горы, так называемую «Крышу Японии», и соединяет Тойяму и Синано Омачи
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С момента открытия маршрута в 1971 году Татеяма превратилась из отдаленного места в одну из лучших достопримечательностей, которую каждый год посещают миллионы туристов.
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Муродо-даре – одно из мест в мире, где выпадает больше всего снега. В среднем, высота покрова достигает 7 м.
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Высота снежного покрова в Отани, в 5 минутах ходьбы от станции Муродо, иногда достигает более 20 метров.
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Снежные коридоры открыты для туристов с середины апреля по конец мая.</p>
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Дорога проходит через национальный парк Татеяма-Куробе.Вдоль дороги нет населенных пунктов, только несколько отелей и здания на горячих источниках.Длина дороги от г. Татеяма до станции Муродо (высота 2450м) 37км.Дорогу проложили во время строительства плотины Куробе.С 1971 года используется как туристический маршрут.С ноября по апрель, из-за сильных снегопадов дорога закрыта.Весь маршрут от г.Татеяма до Омачи — пять видов транспорта: кабель кар, автобус, троллейбус (единственный на всю Японию), канатная дорога и пешком.Поездка от Татеямы до плотины Куробе и обратно стоит $100. Для желающих подняться до Мурадо на своем транспорте требуется специальное разрешение и стоит порядка $300-500.
Туристов привлекает возможность увидеть вековой лес, альпийские луга, высокогорное болото, погреться в горячих источниках, посетить долину гейзеров, подняться на вершину горы (3000м). Вода при таянии снега скатывается в ущелье и низвергается с высоты 350метров в долину, образуя водопад Shomyo-daki. Основная достопримечательность плотина Куробе. Высота плотины 186 метров.В теле плотины два отверстия через которые сбрасываются излишки воды — до 90 кубометров в секунду.Во время строительства плотины погибло 171 человек.</p>
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Высота снега в снежном проходе достигает 20 метров, но удивительно, проход заполняется снегом каждую зиму. В начале туристического сезона весной, экскаваторы и снегоуборщики, а также подсобные транспортные средства начинают счищать снег до тех пор, пока они не дойдут до дороги. Интересно, что снегоуборочные машины способны выкидывать снег на высоту 20 метров.</p>
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Татэяма Куробэ Альпайн (Tateyama Kurobe Alpine Route) это международный горный маршрут, открытый для экскурсий, протяженностью около 90 километров (56 миль) в длину. Он проходит в горах Северной Японии и представляет собой удивительной красоты тропу среди многочисленных громадных снежных стен. Маршрут проходит через северные альпийские горы высокой до 3000 метров, так называемой «крышей Японии», и соединяет Тояма (Toyama ) и Синано Омачи (Shinano Omachi).
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Еще одна достопримечательность префектуры — горный трамвайчик «Торокко», курсирующий над самым глубоким в Японии V-образным ущельем Куробэ. Маршрут проходит в горах и открыт для посещения с весны по осень. Дорога проложена буквально по уступам отвесных скал. За 20 километров пути поезд проходит через 41 туннель и по 28 мостам. В зависимости от сезона туристы могут любоваться восхитительными пейзажами яркого ковра из зелени или разноцветными красками осенней листвы, а также необыкновенной красотой реки, протекающей в ущелье. Во время строительства одной из крупнейших дамб в стране — дамбы Куробэ, трамвайчик использовался для транспортировки строительных материалов и рабочих. Но сейчас это один из любимейших маршрутов японцев, об этом говорит и тот факт, что в дни майских праздников все места на поезд были раскуплены. На промежуточных станциях и в конце маршрута расположено множество достопримечательностей, но главная изюминка — возможность посетить горячие источники «онсэны» с видом на пейзажи ущелья.
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Насладившись прогулкой в горах и вернувшись в городок Унадзуки, откуда отходит поезд, туристы активно стремятся к горячим источникам, которые прославили Унадзуки на всю страну. Вода в источниках поистине целительная, аонсэны с ваннами под открытым небом позволяют насладиться прекрасными видами природы прямо из ванн. Также в Унадзуки находится картинная галерея «Селене», где представлены работы многих известных художников, изобразивших ущелье Татэяма, а также пейзажи и быт Японии. Картины авторов помогают лучше понять японскую культуру. Особой популярностью среди туристов пользуются реканы — гостиницы в японском стиле: здесь любителей морепродуктов ждет еще один сюрприз — вкуснейший ужин с обилием блюд, включая сасими, темпура, а также знаменитое местное пиво и сакэ.
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Ну и у нас тоже бывает много снега:
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это Воркута, начало 1960-х.
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Центральная площадь Южно-Сахалинска 1969 год.
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Норильск
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Вот собственно как в Японии возникают такие сугробы:
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