Японские сугробы

Многие в интернете до сих пор не верят, что эта фотография реальна, а не монтаж и фотошоп». Вроде бы как уж очень огромные сугробы, тут и для жизни то опасно.

Но на самом деле это все реально. Под катом можно посмотреть даже видео этого процесса ну и другие примеры.

Ежегодно в Японии вдоль некоторых дорог вырастают «великие снежные стены», высота которых может достигать 20 метров. Зимой шоссе заносит таким снежным покровом, что, когда в апреле-мае его раскапывают, получаются такие глубокие ущелья. Чтобы раскоп был точным, по обочине проезжей части установлены специальные многометровые вышки с вмонтированными в них радиопередатчиками.

Маршрут Татеяма Куробе – очень интересная достопримечательность длиной в 90 км. Он проходит через 3000-метровые горы, так называемую «Крышу Японии», и соединяет Тойяму и Синано Омачи

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С момента открытия маршрута в 1971 году Татеяма превратилась из отдаленного места в одну из лучших достопримечательностей, которую каждый год посещают миллионы туристов.

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Муродо-даре – одно из мест в мире, где выпадает больше всего снега. В среднем, высота покрова достигает 7 м.

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Высота снежного покрова в Отани, в 5 минутах ходьбы от станции Муродо, иногда достигает более 20 метров.

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Снежные коридоры открыты для туристов с середины апреля по конец мая.

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Дорога проходит через национальный парк Татеяма-Куробе.Вдоль дороги нет населенных пунктов, только несколько отелей и здания на горячих источниках.Длина дороги от г. Татеяма до станции Муродо (высота 2450м) 37км.Дорогу проложили во время строительства плотины Куробе.С 1971 года используется как туристический маршрут.С ноября по апрель, из-за сильных снегопадов дорога закрыта.Весь маршрут от г.Татеяма до Омачи — пять видов транспорта: кабель кар, автобус, троллейбус (единственный на всю Японию), канатная дорога и пешком.Поездка от Татеямы до плотины Куробе и обратно стоит $100. Для желающих подняться до Мурадо на своем транспорте требуется специальное разрешение и стоит порядка $300-500.

Туристов привлекает возможность увидеть вековой лес, альпийские луга, высокогорное болото, погреться в горячих источниках, посетить долину гейзеров, подняться на вершину горы (3000м). Вода при таянии снега скатывается в ущелье и низвергается с высоты 350метров в долину, образуя водопад Shomyo-daki. Основная достопримечательность плотина Куробе. Высота плотины 186 метров.В теле плотины два отверстия через которые сбрасываются излишки воды — до 90 кубометров в секунду.Во время строительства плотины погибло 171 человек.

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Высота снега в снежном проходе достигает 20 метров, но удивительно, проход заполняется снегом каждую зиму. В начале туристического сезона весной, экскаваторы и снегоуборщики, а также подсобные транспортные средства начинают счищать снег до тех пор, пока они не дойдут до дороги. Интересно, что снегоуборочные машины способны выкидывать снег на высоту 20 метров.

Фото 8.

Татэяма Куробэ Альпайн (Tateyama Kurobe Alpine Route) это международный горный маршрут, открытый для экскурсий, протяженностью около 90 километров (56 миль) в длину. Он проходит в горах Северной Японии и представляет собой удивительной красоты тропу среди многочисленных громадных снежных стен. Маршрут проходит через северные альпийские горы высокой до 3000 метров, так называемой «крышей Японии», и соединяет Тояма (Toyama ) и Синано Омачи (Shinano Omachi).

Здесь отличные панорамые виды, особенно если передвигаться на поезде, горном автобусе или по канатной дороге. Эта дорога еще известна, как самая красивая во всем мире. Ранее горный район Татэяма был отдален от цивилизации и был малопосещаемым. Но с открытием в июне 1971 года транспортных линий, горный район Татэяма быстро превратился из удаленного места в одну из лучших экскурсионных областей страны, которую миллионы гостей посещают каждый год.

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Еще одна достопримечательность префектуры — горный трамвайчик «Торокко», курсирующий над самым глубоким в Японии V-образным ущельем Куробэ. Маршрут проходит в горах и открыт для посещения с весны по осень. Дорога проложена буквально по уступам отвесных скал. За 20 километров пути поезд проходит через 41 туннель и по 28 мостам. В зависимости от сезона туристы могут любоваться восхитительными пейзажами яркого ковра из зелени или разноцветными красками осенней листвы, а также необыкновенной красотой реки, протекающей в ущелье. Во время строительства одной из крупнейших дамб в стране — дамбы Куробэ, трамвайчик использовался для транспортировки строительных материалов и рабочих. Но сейчас это один из любимейших маршрутов японцев, об этом говорит и тот факт, что в дни майских праздников все места на поезд были раскуплены. На промежуточных станциях и в конце маршрута расположено множество достопримечательностей, но главная изюминка — возможность посетить горячие источники «онсэны» с видом на пейзажи ущелья.

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Насладившись прогулкой в горах и вернувшись в городок Унадзуки, откуда отходит поезд, туристы активно стремятся к горячим источникам, которые прославили Унадзуки на всю страну. Вода в источниках поистине целительная, аонсэны с ваннами под открытым небом позволяют насладиться прекрасными видами природы прямо из ванн. Также в Унадзуки находится картинная галерея «Селене», где представлены работы многих известных художников, изобразивших ущелье Татэяма, а также пейзажи и быт Японии. Картины авторов помогают лучше понять японскую культуру. Особой популярностью среди туристов пользуются реканы — гостиницы в японском стиле: здесь любителей морепродуктов ждет еще один сюрприз — вкуснейший ужин с обилием блюд, включая сасими, темпура, а также знаменитое местное пиво и сакэ.

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Ну и у нас тоже бывает много снега:

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это Воркута, начало 1960-х.

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Центральная площадь Южно-Сахалинска 1969 год.

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Норильск

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Вот собственно как в Японии возникают такие сугробы: