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Овощи, которые становятся полезней при термической обработке

Овощи лучше есть свежими – такого мнения придерживаются многие. Однако как показывают последние исследования, чтобы получить максимум пользы, в некоторых случаях вам придется потрудиться – эти овощи перед употреблением все же стоит приготовить.

Овощи, которые становятся полезней при термической обработке
Морковь
Овощи, которые становятся полезней при термической обработке


Плохая новость для тех, кто любит похрустеть свежей морковью: если вы хотите получить максимум витаминов, сначала приготовьте овощ на пару. При тепловой обработке морковь выделяет больше бета-каротина – вещества, которое в нашем организме преобразуется в витамин А.
Этот элемент крайне необходим для улучшения зрения и состояния кожи, укрепления иммунной системы, профилактики атеросклероза и болезней глаз.
Исследования показывают: из вареной моркови бета-каротин усваивается в пять раз лучше, чем из сырой. В отварном виде морковь лучше переваривается, а в сыром – повышает нагрузку на поджелудочную железу и печень. По этой причине детям до трех лет сырую морковь давать не стоит – их организм еще не приспособлен к перевариванию тяжелой пищи с высоким содержанием пектина и клетчатки.

Темно-зеленые листовые овощи


Овощи, которые становятся полезней при термической обработке
Добавляя капусту Кале в салат, вы совершаете  ошибку. Все дело в том, что темно-зеленые листья овоща содержат щавелевую кислоту – токсин, который при употреблении в больших дозах может вызвать нарушения в работе желудка и почек.
При тепловой обработке вещество разрушается и не наносит вреда здоровью.

Спаржа


Овощи, которые становятся полезней при термической обработке
Спаржу можно употреблять в пищу в любом виде. Но при этом учеными доказано, что при отваривании количество питательных веществ и антиоксидантов в ней увеличивается. К тому же, в приготовленном виде она гораздо вкуснее.

ПомидорОвощи, которые становятся полезней при термической обработке


В состав помидоров входит каротиноид ликопин – антиоксидант, который уменьшает последствия окислительного (оксидативного) стресса, повреждающего клетки организма.
Ликопин — сильнейший антиоксидант, который препятствует образованию злокачественных опухолей и развитию заболеваний сердца и сосудов.
Томаты полезны и в свежем виде, но многочисленные исследования доказали, что из тушеных помидоров ликопин усваивается гораздо лучше.

Шпинат


Овощи, которые становятся полезней при термической обработке
Как и все листовые овощи с темным окрасом, шпинат также содержит большое количество щавелевой кислоты, нейтрализовать которую можно только в условиях высоких температур. К тому же, ученые утверждают, что из приготовленного шпината лучше усваиваются клетчатка, цинк, кальций, железо, белок и витамины А и Е. Только чтобы сохранить их пользу, готовьте листья на пару, а не на сковороде.    

Баклажан
Овощи, которые становятся полезней при термической обработке


Баклажаны не принято есть сырыми – и это к лучшему. Овощи содержит токсин соланин, который может вызвать серьезные нарушения в работе пищеварительной системы. Но если вы случайно проглотили ломтик сырого баклажана, не стоит паниковать – чтобы ощутить неприятные последствия, нужно съесть как минимум один целый овощ.

Ростки фасолиОвощи, которые становятся полезней при термической обработке


Пророщенная фасоль – богатый источник солей фолиевой кислоты, магния, фосфора, витамина С, марганца и протеина. Но при этом следует помнить, что молодые ростки (любого растения) могут содержать опасные бактерии, включая сальмонеллу и E.coli – уничтожить которые поможет только тщательная тепловая обработка.
Согласно статистике, которую приводит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, за последние 20 лет в 48 случаях вспышек заболеваний пищевого происхождения были виноваты сырые или плохо приготовленные ростки.

Брокколи


Брокколи – лидер по содержанию глюкозиналатов (антиоксидантов, борющихся с раковыми клетками). При этом исследования показывают, что содержание этих фитонутриентов значительно больше в овоще, приготовленном на пару.
Из отварной брокколи легче усваиваются каротиноиды. Эта категория веществ, преобразующихся в организме в витамин А, стимулирует иммунитет, предотвращает хромосомные мутации и регулирует работу органов зрения, сердца и сосудов.   
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