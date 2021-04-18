Сухофрукты могут быть опасны для здоровья

Магнитная буря сегодня, 18 апреля 2021: когда метеозависимым ждать следующий сильный и долгий шторм?

Осталось пережить в апреле еще одну бурю Сегодня, 18 апреля 2021 года, подходит к концу магнитная буря, которая началась 16 апреля. Но пе...