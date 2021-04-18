С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Козьменко
    Эта чушь уже прошла несколько сайтов. Автору не мешало бы найти каталог ВО "ИЗОТОП" и хотя бы просмотретьКак в СССР продав...
  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...
  • Wlad Wlad
    Кстати, ЖЕНЩИНА - это БЕРЕМЕННАЯ САМКА. Все остальное - это МУЖИКИ С ВАГИНАМИ, которые НЕНАВИДЯТ СЕБЯ за то, что РОДИ...Зачем пчелам нужн...

Сухофрукты могут быть опасны для здоровья

Сухофрукты могут быть опасны для здоровья

Сухофрукты считаются очень полезными продуктами питания. Являясь, по сути, обычными высушенными плодами, они богаты микроэлементами и витаминами, без которых немыслимо здоровое питание. Сухофрукты улучшают перистальтику кишечника, активизируют обмен веществ и приносят много другой пользы. Особенно их любят сыроеды и веганы и часто пополняют свой рацион этими лакомствами.

Скрытая опасность


Заявлением, что продающиеся в супермаркетах и на рынках фрукты обрабатываются химикатами, сейчас никого не удивишь. Выращивать в промышленных масштабах красивые, не изъеденные вредителями плоды просто не возможно. И вот на прилавках магазинов красуется сочная, ярко-оранжевая курага, янтарный изюм и крупный, мясистый чернослив.

Вся эта красота и безупречность — верный признак присутствия в сухих плодах огромного количества опасных для здоровья человека консервантов. Настоящие сухофрукты, выращенные без химии, выглядят довольно скромно и непрезентабельно. У них не такой яркий цвет и местами на кожице видны следы столования насекомых.

Диоксид серы SO2


Чистая курага в сушеном виде довольно невзрачная. Магазинная же поражает своей аппетитностью, красивым цветом и так и просится в рот. Этот эффект достигается при помощи обработки абрикосов диоксидом серы SO2.
Это ядовитый газ, который в пищевой промышленности маркируется как консервант Е220. Диоксид серы уничтожает микроорганизмы и отвечает за товарный вид сухофруктов. Обработанная им курага сочно-оранжевая и красивая, без темных точек, зато с едва заметной пленочкой на поверхности кожуры.

Но не следует радоваться такой красе. Консервант Е220 — опасная добавка, вызывающая аллергию, удушье у астматиков, головные боли, диарею и другие расстройства пищеварения. Диоксид серы разрушает в организме витамин В1, который регулирует углеводный обмен и крайне необходим для нормального функционирования мозга, сердца и кроветворной системы.

Каустическая сода NaOH


Еще одно опасное вещество, повсеместно используемое для производства сухофруктов, — каустическая сода NaOH. Ею обрабатывают сливы и виноград при производстве сушеного чернослива и изюма. Каустическая сода — едкая щелочь, которую используют в производстве биодизельного топлива и моющих средств. Специалисты пищевой промышленности исхитрились применять ее и в производстве сухофруктов.

Кожура свежих слив слишком плотная, чтобы фрукт мог сам высохнуть под солнцем до состояния сухофрукта. Обычно спелые сливы падают на землю и гниют. Чтобы этого не происходило, плоды окунают на какое-то время в кипяток с каустической содой. Оболочка слив трескает, после чего их можно высушить в тени.

Каустической содой, которая известна как пищевая добавка Е524, обрабатывают также изюм и маслины. С ее участием производится выпечка хлеба, тортов и пирожных. Е524 в больших концентрациях вызывает дерматиты, ожоги слизистой пищевода и желудка, серьезные заболевания ЖКТ, атрофию зрительного нерва с последующей слепотой.

Красители


Помимо всех описанных «прелестей», некоторые сухофрукты еще и подкрашивают пищевыми красителями. Это относится к белому винограду и абрикосам, которые в обычных условиях при высыхании просто темнеют. Если на прилавке лежат слишком уж совершенные сухофрукты, в них со стопроцентной гарантией содержится целый букет крайне нежелательных химикатов.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Из социальных аптек Севастополя исчез жизненно важный препарат

Читать
15
Болит живот? Лечите нервы!
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал Бобер

Болит живот? Лечите нервы!

9
Тройчатка – лучшее народное средство против паразитов
Материал, выбранный редакторами МиртесенТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

Тройчатка – лучшее народное средство против паразитов

Сухофрукты могут быть опасны для здоровья
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Сухофрукты могут быть опасны для здоровья

Магнитная буря сегодня, 18 апреля 2021: когда метеозависимым ждать следующий сильный и долгий шторм?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Магнитная буря сегодня, 18 апреля 2021: когда метеозависимым ждать следующий сильный и долгий шторм?

Осталось пережить в апреле еще одну бурю Сегодня, 18 апреля 2021 года, подходит к концу магнитная буря, которая началась 16 апреля. Но пе...
Ученые назвали самый полезный для здоровья способ приготовления яиц
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Ученые назвали самый полезный для здоровья способ приготовления яиц

Врач раскрыл опасность бесконтрольного применения лекарств
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Врач раскрыл опасность бесконтрольного применения лекарств

Эндокринолог рассказала, когда уместно лечение народными средствами
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Эндокринолог рассказала, когда уместно лечение народными средствами

О каких новшествах на Госуслугах полезно знать пенсионерам
Материал, выбранный редакторами Миртесенonline-buhuchet

О каких новшествах на Госуслугах полезно знать пенсионерам

Найдено новое объяснение синдрому хронической усталости
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Найдено новое объяснение синдрому хронической усталости

Про кота
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехотерапия

Про кота

Человек сидел на самом краю обрыва. Трудно решиться, даже если пришел самый последний край. Трудно сделать последнее движение. Он смотрел...
Врач-эндокринолог оценила пользу народных методов лечения
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Врач-эндокринолог оценила пользу народных методов лечения

Россиянам рассказали об опасности самолечения
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Россиянам рассказали об опасности самолечения

Кардиолог Хорошев рассказал о растущей опасности сахарного диабета
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Кардиолог Хорошев рассказал о растущей опасности сахарного диабета

Россиянам перечислили лекарства, которые не стоит принимать самостоятельно
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Россиянам перечислили лекарства, которые не стоит принимать самостоятельно

Эндокринолог рассказала, когда можно лечить болезни народными методами
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Эндокринолог рассказала, когда можно лечить болезни народными методами

Врач-эндокринолог Павлова раскрыла опасность народных методов лечения
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Врач-эндокринолог Павлова раскрыла опасность народных методов лечения

Борьба с простудой с помощью "бабушкиных методов" не всегда может принести ожидаемый результат, поскольку при тяжелом состоянии человеку ...
Назван самый полезный способ приготовления яиц
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Назван самый полезный способ приготовления яиц

Одна ошибка – полгода в больнице. Как на Алтае "собирают по частям" людей после ДТП
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Одна ошибка – полгода в больнице. Как на Алтае "собирают по частям" людей после ДТП

Медик призвал не принимать некоторые лекарства без назначения специалиста
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Медик призвал не принимать некоторые лекарства без назначения специалиста

​4 упражнения, которые очень полезны женщинам
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

​4 упражнения, которые очень полезны женщинам

Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeMo-Logic

Врач назвал лекарства, которые опасно принимать самостоятельно

Певица Седокова сообщила об экстренной операции. «Решила резать»
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Певица Седокова сообщила об экстренной операции. «Решила резать»

Более 495 тыс. жителей Петербурга вакцинировались от коронавируса
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Более 495 тыс. жителей Петербурга вакцинировались от коронавируса

Врач рассказал, какие лекарства опасно принимать без назначения
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Врач рассказал, какие лекарства опасно принимать без назначения

Психолог рассказала о пользе смеха для укрепления иммунитета
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Психолог рассказала о пользе смеха для укрепления иммунитета

Почему повторное заражение COVID-19 может быть тяжелее первого
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Почему повторное заражение COVID-19 может быть тяжелее первого

Кардиолог Хорошев объяснил опасность сахарного диабета
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Кардиолог Хорошев объяснил опасность сахарного диабета

Как распознать и остановить преддиабет
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародная медицина

Как распознать и остановить преддиабет

Кардиолог Хорошев рассказал, почему в России опасно болеть сахарным диабетом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Кардиолог Хорошев рассказал, почему в России опасно болеть сахарным диабетом

Картина дня

наверх