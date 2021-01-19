Любимые женщины Кеннеди
Джон Кеннеди был известным любителем женщин. Несмотря на красивую историю любви с Жаклин, он изменял ей неоднократно.
Мэрилин Монро – самая известная из предполагаемых любовниц Кеннеди. Популярная голливудская актриса, секс-символ мирового кино, которая могла заполучить любого мужчину, но по слухам, она хотела быть только с одним – Джоном Кеннеди. Говорили, что она была по уши влюблена в тогдашнего президента и считала, что имеет гораздо больше прав, чем просто любовница.
Немецкая актриса Марлен Дитрих, возможно, также была любовницей и отца и сына в семье Кеннеди. После короткого романа с Джозефом Кеннеди – отцом Джона – поговаривали, что Марлен состояла в отношениях и с Джоном. Несмотря на разницу в возрасте.
Были у Кеннеди отношения и с малоизвестными девушками. Будучи молодым стажером в Белом доме, Мими Алфорд завела роман с президентом. Об этом романе стало известно лишь через много лет после его смерти. Мими рассказала свою историю в книге, изданной в 2003 году, когда ей было уже 69 лет.
Еще с одной девушкой – Джудит Кэмпбелл Экснер Кеннеди познакомился еще до того, как стал президентом. Их роман продолжался на протяжении нескольких лет и был очень драматичным. Джудит отказалась быть официальной любовницей Джона и не принимала от него никакие подарки. Она страшно боялась ФБР и ЦРУ, которые преследовали ее и могли ворваться к ней в дом в любой час дня и ночи. Позже в интервью журналу Vanity Fair Экснер призналась, что была беременна от Кеннеди и сделала аборт.
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