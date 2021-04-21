10 натуральных удобрений для домашних цветов





Цветы — что может быть прекраснее? Наверное, именно поэтому мы — дачники — выращиваем их не только на своих садовых участках, но и дома. Особенно приятно, когда за окном снег метет, а в комнате на подоконнике распускаются красивые цветочки, не правда ли?



Сегодня я предлагаю поговорить о важном нюансе, без которого вырастить здоровые, красивые, пышно цветущие растения проблематично, — о натуральных подкормках. Если на даче мы обязательно удобряем посадки, то когда речь заходит о домашних цветах, некоторые подкормками пренебрегают. И зря.

Когда необходимо подкармливать

Подкармливать домашние цветы следует гораздо чаще, чем нам порою кажется. Вызвана такая необходимость, прежде всего, ограниченной площадью питания растений. И даже если ваш цветущий питомец растет в большом просторном горшке, это не значит, что ему хватает минеральных веществ. Растение в любом случае сильно истощает землю и поэтому нуждается в дополнительных подкормках.



Отчасти выходом из ситуации будет периодическая пересадка растения в новый питательный земельный субстрат. Но запаса питательных веществ, содержащихся в этом самом субстрате, хватит приблизительно на два месяца, но никак не на полгода или даже год, как полагают многие начинающие цветоводы. И по истечении этих самых двух месяцев растение, особенно если оно начинает цвести или активно расти, обязательно следует подкормить. Единственным исключением будут растения, у которых наступил период покоя: временно они в подкормках не нуждаются.



Сигналом о том, что нужно срочно начать подкормки домашних цветов, служат:

медленный рост;

слабые вытянутые стебли;

бледные, слабо окрашенные, чрезмерно мелкие, поникшие листья;

нежелание цвести;

плохое сопротивление болезням, пожелтение и сбрасывание листьев, появление на них различных пятен и прочие признаки нездоровья.

В идеале, конечно, до этого лучше не доводить, поэтому давайте поговорим о том, какие натуральные удобрения мы можем использовать для своих домашних любимцев и как именно.

1. Сахар





Пожалуй, самым популярным натуральным удобрением, применяемым для подкормки комнатных цветов, является обыкновенный сахар. Да-да, именно сахар, вам не показалось. Кто первым догадался использовать его в качестве удобрения для растений, история умалчивает, но зато мы можем с успехом использовать такой способ для подкормки собственных цветов.

Какая польза от подкормок сахаром

Из уроков химии мы помним, что сахар распадается на фруктозу и глюкозу. Первая нам ни к чему, а вот вторая, то есть глюкоза, выполняет сразу 2 функции. Прежде всего, она служит источником энергии для всех процессов жизнедеятельности растений (дыхания, поглощения различных питательных веществ и т.д.), ну и во-вторых, является прекрасным строительным материалом, способствуя образованию сложных органических молекул.



Правда, есть один нюанс: глюкоза — отличный строитель только в том случае, если она хорошо усваивается, а чтобы она усваивалась необходим углекислый газ. При недостаточной концентрации углекислого газа, попав в прикорневую зону растений, сахар превратится из строителя в источник питания для различных плесеней, корневых гнилей и так далее. Поэтому вместе с подкормками растений сахаром имеет смысл использовать один из ЭМ-препаратов, например, «Байкал ЭМ-1» — от таких совместных подкормок на 100% будет толк.

Как подкармливать растения сахаром

Для приготовления «сахарной» подкормки разведите 1 ст.л. сахара в 0,5 л воды или просто посыпьте сахаром, а затем полейте землю в цветочном горшке.

Как часто можно использовать сахар для подкормок

Прибегать к такой подкормке домашних цветов следует не чаще одного раза в месяц, так что не переусердствуйте.

Сахар или глюкоза?

Вместо сахара подкармливать домашние цветы можно и обыкновенной глюкозой, которая продается в аптеке. Такие подкормки будут еще более действенными, чем «сахарные». Для этого 1 таблетку глюкозы нужно развести в литре воды. Поливать или опрыскивать растения «глюкозной» водой необходимо также не чаще 1 раза в месяц.

2. Спитой кофе





Отличным удобрением для всех домашних цветов (и не только домашних) является спитой кофе, тем более что готовить специально это удобрение не нужно. Просто, выпив чашечку кофе, не выливайте кофейную гущу, а смешайте ее с землей в вазоне. Благодаря такому нехитрому приему земля станет более рыхлой и легкой. К тому же, повысится кислотность почвы, и в ней будет больше кислорода.

Какие цветы любят кофе

Используя в качестве подкормки домашних цветов спитой кофе, помните: отнюдь не на все цветы повышение кислотности почвы действует хорошо. Подкормки спитым кофе полезны не только домашним цветам, их любят многие растения, среди которых: азалии, гладиолусы, лилии, все виды роз, рододендроны и многие вечнозеленые.

Не кофе единым

В качестве подкормок для домашних цветов нередко используют не только спитой кофе, но и чайную заварку. К сожалению, она может дать не только положительный, но и отрицательный эффект. Несомненно, такие добавки сделают землю в цветочном горшке более рыхлой, но не забывайте, что заварку в почве просто «обожают» чёрные мушки (сциариды), так что будьте осторожны.

3. Цитрусовые и прочие фрукты

Корочки мандаринов, апельсинов и даже бананов могут превратиться в прекрасное удобрение для домашних растений. Правда, для этого над ними придется немного «поколдовать».



Чтобы приготовить удобрение из цитрусовых, их цедру необходимо измельчить, наполнить ею примерно на треть литровую банку и залить эту банку доверху кипятком. Настояв такое «цитрусовое» удобрение на протяжении суток, вынимаем корки, воду в банке опять доводим по объему до литра, добавив чистой воды, и поливаем наши цветочки.



Примерно так же готовится удобрение из банановых корок: измельчаем их, наполняем до половины литровую банку и заливаем ее доверху водой. Настаиваем удобрение сутки, после чего процеживаем, шкурки выбрасываем, а банку снова наполняем доверху чистой водой.



В отличие от цитрусовых, шкурки банана можно добавлять и прямо в земельный субстрат: во время пересадки домашних цветов добавьте в горшок с питательной почвой немного заранее высушенных и измельченных банановых шкурок. Со временем они перегниют и подкормят растения микроэлементами, которые благоприятно скажутся на росте зеленой массы.



А еще из цедры цитрусовых и кожуры бананов можно приготовить питательный микс для подкормки растений. Для этого измельченными цедрой и банановой кожурой (в равных долях) наполняют до трети трехлитровую банку. Добавляют 2 чайные ложки сахара и, залив все теплой водой, дают настояться 3 недели в теплом месте. Время от времени такой питательный микс необходимо взбалтывать, но не переживайте — от него исходит очень даже приличный аромат :) Спустя 3 недели вы получите светло-желтую мутноватую жидкость, которая прекрасно хранится в холодильнике. Для подкормок ее нужно развести чистой водой 1:20 и смело использовать 1 раз в месяц.

4. Зола



Пользу золы как удобрения недооценивают многие, а зря. Ведь именно в золе содержится калий, фосфор, магний, кальций, железо, цинк и даже сера. Причем калий и фосфор содержатся в золе в легкодоступной для растений форме, что делает золу одним из лучших удобрений для цветов.

Как использовать золу для подкормок домашних цветов

Чтобы подкормить цветочки, золу можно просто смешать с почвой при пересадке растений. Так вы не только сделаете земельный субстрат более питательным, но и обеззаразите его, благодаря чему поврежденные при пересадке корешки точно не загниют.



А еще из золы можно приготовить жидкую подкормку для домашних цветов. Для этого 1 столовую ложку золы разводят в литре воды.

5. Дрожжи — отличный стимулятор роста домашних цветов



А вы знали, что дрожжи можно использовать не только для приготовления вкуснейшего кваса и дрожжевого теста? Оказывается, из дрожжей можно приготовить отличный ростостимулирующий раствор для подкормки растений.



Дрожжи выделяют массу полезных веществ, которые активно стимулируют рост растений, например фитогормоны, витамины группы В и ауксины. Кроме того, в дрожжах содержатся цитокинины — гормоны, которые помогают регулировать дифференциацию и деление клеток; наличие этих веществ также благотворно сказывается на растениях.



Кстати, в отличие от большинства подкормок домашнего, так сказать, приготовления, дрожжевые подкормки были неоднократно исследованы учеными. В результате доказано: благодаря им резко возрастает активность микроорганизмов в почве, происходит быстрая минерализация органики и существенно усиливается выделение углекислоты. Поэтому подкормки растений дрожжевым питательным раствором приравнивают к подкормкам полным минеральным удобрением.

Как приготовить питательный раствор из дрожжей

Чтобы приготовить дрожжевую подкормку, растворите 10 грамм дрожжей и 1 ст. ложку сахара в 1 литре слегка теплой воды. Если обыкновенных дрожжей под руками нет, можно воспользоваться и сухими, растворив 10 грамм сухих дрожжей и 3 ст. ложки сахара в 10 литрах воды. Независимо от того, какие дрожжи вы использовали для приготовления питательного раствора, — обычные или сухие — прежде чем подкармливать растения, дайте ему настояться примерно 2 часа. Затем раствор разводят водой в соотношении 1:5 и поливают им землю в горшках с растениями.

6. Луковый коктейль

Привычный и такой любимый лук, без которого просто невозможно представить себе нашу кухню, с успехом можно использовать не только в кулинарии. «Живительный коктейль», приготовленный из луковой шелухи, благоприятно отразится на росте всех без исключения домашних растений — ведь в нем содержится полный набор микроэлементов.

Как приготовить луковый коктейль

В приготовлении коктейля из луковой шелухи нет ничего сложного, единственный нюанс: он не может долго храниться, поэтому такую подкормку нужно готовить каждый раз заново. Итак, для приготовления лукового коктейля необходимо около 50 граммов луковой шелухи залить 2 литрами горячей воды, довести отвар до кипения и, прокипятив около 10 минут, дать настояться в течение трех часов. После того, как отвар остыл, процеживаем его и опрыскиваем растения.

7. Перегной

Перегной поистине является универсальным удобрением, которое с одинаковым успехом применяют как для подкормки растений в саду-огороде, так и для питания комнатных цветов. Именно поэтому многие цветоводы справедливо полагают, что лучше удобрения вы попросту не найдете: питательное и легкодоступное, оно имеет массу достоинств.



Но перегной перегною рознь, и если основные качества у различных видов этого удобрения примерно одинаковы, то разные домашние растения в качестве подкормок предпочитают различный перегной. Так, например, фикусы, пальмы, цитрусовые, диффенбахия и монстера любят перегной на основе птичьего помета, эффект от применения которого гораздо выше, чем от подкормок коровяком. Это связано с тем, что по питательности птичий помет в несколько раз превосходит коровяк, и именно поэтому применять его для подкормок большинства комнатных растений нужно очень осторожно, используя лишь для крупных и быстро растущих видов.



Перед применением перегной с птичьим пометом нужно развести водой (10 грамм на 3 литра воды) до получения жидкости слабого мутно-зеленоватого оттенка, а прежде чем удобрять цветочки, землю в горшках следует немного полить обыкновенной водой.



Чтобы подкормить остальные комнатные цветы, лучше всего использовать листовой перегной — например, добавив его к земельному субстрату во время пересадки растений. В листовом перегное содержится ряд элементов, необходимых для питания растений. Кроме того, он существенно влияет на структуру почвы, в разы улучшая ее.



Подкормить цветочки можно и перегноем на основе коровьего (свиного и так далее) навоза, для чего 100 грамм перегноя разводят в 10 литрах воды.



Используя для подкормок домашних цветов перегной, будьте готовы к тому, что некоторое время от горшков будет исходить не очень приятный запах, который исчезнет в течение нескольких часов. Запаха не будет лишь в том случае, если использовать перегной, приготовленный по ускоренной технологии, в составе которого нет семян сорняков и патогенов. Правда, в качестве жидких подкормок применять его не рекомендуется: его необходимо перемешивать с землей во время пересадки растений, используя как разрыхлитель для тяжелых грунтов.

8. Отвары овощей

Применение отваров овощей (естественно, не соленых) для подкормок достаточно сомнительно, но многие верят в чудесный эффект такого необычного удобрения, утверждая, что отвар овощей очень питателен для домашних растений и может принести им только пользу. Так ли это, я лично утверждать не берусь — на моих цветочках эта подкормка не отразилась никак, но я могу и ошибаться; буду рада, если вы меня переубедите.

9. Аквариумная вода

Прекрасной альтернативой покупным удобрениям может стать обыкновенная аквариумная вода. В ней содержится большое количество веществ, отлично стимулирующих рост растений, она очень мягкая, имеет нейтральный рН. Но использовать ее для подкормок рекомендуется весной или в начале лета — в моменты, когда у растений начинается активный рост листьев и побегов. А вот начиная с середины лета, аквариумную воду для домашних цветов лучше не использовать.



Опять же, все хорошо в меру, поэтому подкармливать растения аквариумной водой нужно не чаще, чем раз в месяц, иначе множество микроскопических водорослей, попав в почву горшечного цветка, сильно размножатся, в результате чего грунт позеленеет и закиснет.

10. Янтарная кислота

Янтарная кислота — вещество, которое получается после переработки природного янтаря, — обладает массой полезных качеств, благодаря чему ее широко используют, в том числе, и для подкормок домашних цветов.



Получают янтарную кислоту в виде белого кристаллического порошка, немного похожего на лимонную кислоту как по внешнему виду, так и по вкусу. Чтобы приготовить питательный раствор, разведите 1 грамм препарата в 5 литрах воды. Этой жидкостью можно не только поливать, но и опрыскивать домашние растения. Особенно такие подкормки любят бегонии, аглаонемы, цитрусовые, хлорофитумы, фикусы, хавортия, опунция и толстянки.



Учтите: использовать янтарную кислоту для подкормок домашних цветов можно не чаще, чем раз в год, иначе вы рискуете получить обратный эффект.



Кроме 10 наиболее популярных удобрений для домашних цветов существует еще несколько вариантов, которые употребляются реже, но от этого, как утверждают их сторонники, не менее действенны:

профильтрованная вода, оставшаяся после мытья мяса и рыбы , тоже считается хорошим цветочным удобрением; правда, научного подтверждения сему факту мне встретить не довелось, может, вам повезло больше? Если вы уже имели возможность убедиться в чудодейственной силе таких подкормок, расскажите об этом в комментариях, пожалуйста;

, тоже считается хорошим цветочным удобрением; правда, научного подтверждения сему факту мне встретить не довелось, может, вам повезло больше? Если вы уже имели возможность убедиться в чудодейственной силе таких подкормок, расскажите об этом в комментариях, пожалуйста; некоторые цветоводы используют для подкормки домашних цветов воду от промывки круп : гречки, риса, пшена и т.д., в которой содержится железо, кремний, фосфор и магний;

: гречки, риса, пшена и т.д., в которой содержится железо, кремний, фосфор и магний; яичная скорлупа , по мнению многих любителей домашних цветов, тоже очень полезна. Ее закапывают в почву во время пересадки растений, на ней же настаивают воду, которую используют для полива, но является ли она подкормкой в действительности — вопрос. Да, в яичной скорлупе действительно содержится большое количество кальция, но он ведь практически недоступен растениям, и какой тогда от него толк? Тем более, любовью к кальцию отличается очень ограниченное число комнатных цветов, а избыток его в почве способствует лишь тому, что у растений начинается хлороз. Вот и выходит, что польза яичной скорлупы как удобрения очень сомнительна, разве что она может стать отличным дренажем;

, по мнению многих любителей домашних цветов, тоже очень полезна. Ее закапывают в почву во время пересадки растений, на ней же настаивают воду, которую используют для полива, но является ли она подкормкой в действительности — вопрос. Да, в яичной скорлупе действительно содержится большое количество кальция, но он ведь практически недоступен растениям, и какой тогда от него толк? Тем более, любовью к кальцию отличается очень ограниченное число комнатных цветов, а избыток его в почве способствует лишь тому, что у растений начинается хлороз. Вот и выходит, что польза яичной скорлупы как удобрения очень сомнительна, разве что она может стать отличным дренажем; зубная паста и зубной порошок тоже служат удобрениями для домашних цветов. Чтобы приготовить микс с зубным порошком, необходимо 3 ст. ложки порошка, 3 столовые ложки древесной золы и 1 ст. ложку медного купороса развести в литре воды. Настаивать это удобрение не нужно, применять его можно сразу после приготовления. Очень легко и быстро можно приготовить удобрения с зубной пастой: в 1 литре воды растворите треть тюбика зубной пасты, такая подкормка даст питание корням цветов, и они приобретут более здоровый внешний вид.



И последнее — прежде, чем использовать удобрения для домашних цветов, запомните несколько несложных правил:

не подкармливайте пересаженные в новую почву растения раньше, чем через 2 месяца, ведь в питательной почве тоже содержатся удобрения, избыток которых приведет только к гибели растения;

прежде, чем удобрять растения, пролейте почву простой чистой водой, это поможет вам не погубить их в случае, если удобрение окажется концентрированным;

все ослабленные или больные растения необходимо подкармливать очень осторожно, используя для этих целей раствор удобрений значительно меньшей концентрации; не нужно вносить подкормки круглогодично, домашние цветы нуждаются в удобрениях лишь в период весна-лето.



Используя различные удобрения для домашних цветов, старайтесь не переборщить, ведь все хорошо только в меру, а избыток питательных элементов нарушит равномерное развитие ваших растений и может послужить причиной их гибели. Именно поэтому подкормки должны быть правильными и максимально сбалансированными, только так они смогут принести пользу.