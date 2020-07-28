Что за цветные пятна мы видим, когда трем глаза?

Знаете наверное, если закрыть глаза и пальцами потереть веки, то четко будут видны разноцветные пятна и круги.Что это?Эта иллюзия, или зрительное ощущение, называется фосфен. Фосфены в виде оранжевых, желтых, коричневых или другого цвета пятен возникают в ходе механического воздействия на зрительную систему или других воздействий — электромагнитного или химического.Разумеется, если мы плотно сожмем веки да еще потрем их костяшками пальцев, фотоны не смогут попадать на светочувствительные клетки сетчатки, и это означает, что фосфены не являются отражением физических лучей, а представляют собой ощущение, рождающееся внутри нервной системы. При сжатии век механическое воздействие передается клеткам сетчатки и рождает в них сигналы, которые возбуждают зрительные центры мозга. Это возбуждение проявляется в виде своего рода «ложного зрения».Как уже говорилось, фосфены могут вызываться и непосредственным электрическим возбуждением зрительных центров мозга с помощью приложенных к вискам электродов. Такие научные эксперименты в будущем, возможно, приведут к созданию зрительных протезов для потерявших зрение. Слепые от рождения люди фосфенов не видят.