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Что за цветные пятна мы видим, когда трем глаза?

Что за цветные пятна мы видим, когда трем глаза?

Что за цветные пятна мы видим, когда трем глаза?

Знаете наверное, если закрыть глаза и пальцами потереть веки, то четко будут видны разноцветные пятна и круги.

Что это?



Эта иллюзия, или зрительное ощущение, называется фосфен. Фосфены в виде оранжевых, желтых, коричневых или другого цвета пятен возникают в ходе механического воздействия на зрительную систему или других воздействий — электромагнитного или химического.

Разумеется, если мы плотно сожмем веки да еще потрем их костяшками пальцев, фотоны не смогут попадать на светочувствительные клетки сетчатки, и это означает, что фосфены не являются отражением физических лучей, а представляют собой ощущение, рождающееся внутри нервной системы. При сжатии век механическое воздействие передается клеткам сетчатки и рождает в них сигналы, которые возбуждают зрительные центры мозга. Это возбуждение проявляется в виде своего рода «ложного зрения».

Как уже говорилось, фосфены могут вызываться и непосредственным электрическим возбуждением зрительных центров мозга с помощью приложенных к вискам электродов. Такие научные эксперименты в будущем, возможно, приведут к созданию зрительных протезов для потерявших зрение. Слепые от рождения люди фосфенов не видят.

 

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