Явления, которые человечество видело только один раз





Есть бесчисленные события, которые так или иначе отразились на истории человечества. И хотя некоторые из наиболее важных событий затмили более мелкие, каждое из них имеет свою важность и поощряет будущие научные исследования. Мы собрали 11 явлений, которые только один раз видели в этом странном мире, что иногда преподносит нам большие сюрпризы.









1. Река Миссисипи течет в обратном направлении. Эта река в Соединенных Штатах является четвертой по длине в мире. В 2012 году ураган Исаак заставил реку Миссисипи бежать назад на 24 часа, а также заставил реку достичь уровня почти на 3 метра выше нормы.







2. Тунгусский метеорит. Это взрыв, произошедший в 1908 году у Подкаменной Тунгуски. В некоторых теориях говорится, что взрыв был вызван метеоритом, который проник в атмосферу и взорвался до того, как достиг земли, выпустив энергию, эквивалентную 185 бомбам Хиросимы. Не было никаких кратеров, потому что гигантский камень распался, прежде чем ударить по земле, но он сжигал растительность, убивал животных, и по сей день в этой области не растут деревья.







3. Геомагнитная буря 1859 года. Это событие произошло в 1859 году и считается одним из самых экстремальных в истории солнечных бурь. Точнее, произошло то, что несколько солнечных частиц столкнулись с магнитным полем Земли, что явилось проявлением другого явления, известного как северное сияние.

Но это сияние, был гораздо мощнее, и оно было видно во многих регионах.4. Направление Уран. В 1986 году благодаря космическому зонду Voyager 2 НАСА впервые смогло приблизиться к Урану. Это самая холодная планета в нашей солнечной системе, хотя и не самая дальняя от Солнца. Это явление, как выяснили ученые, связано с тем, что у него нет внутреннего источника тепла. Кроме того, были доказательства кипящего океана под облаками.5. Супер-извержение Тоба. Супервулкан Тоба вызвал почти полное исчезновение человеческого рода около 74 000 лет назад. Его взрыв выбрасывал такое количество пепла и серного газа, что они блокировали солнечный свет и делали жизнь на Земле невозможной: растения и животные умирали, а воздух становился токсичным и дышать было трудно. С того дня озеро Тоба на острове Суматра остается самым большим кратерным озером в мире. Но как люди выжили после этой ужасной катастрофы? Считается, что извержение, вероятно, создало области, называемые рефугией, где люди могут выжить в суровых условиях.6. Комета Веста. Эта впечатляющая комета пересекла небеса в течение 1970-х годов, оставляя яркий след.7. Оспа: единственная человеческая болезнь, которая была успешно ликвидирована. Это уникальная болезнь, потому что она одна из самых смертоносных из известных человечеству и единственная, которая была полностью уничтожена. Оспа не лечится , а вакцина против оспы была первой успешной вакциной, которая когда-либо была изобретена. Было обнаружено, что крестьяне, работавшие с крупным рогатым скотом, заразились гораздо более благоприятной формой заболевания, и благодаря этому они были иммунизированы против нее. Это показало, что введение аттенуированного вируса может генерировать антитела к любому штамму того же вируса. Позже это станет той вакциной, которую мы знаем сегодня.8. Танцевальная чума. Это странное событие восходит к 16 веку в Страсбурге, где где-то от 50 до 400 человек вышли на улицы, чтобы бесконтрольно танцевать в течение нескольких дней. Около 15 человек умирали каждый день из-за истощения и сердечных приступов, и многие другие были доставлены в лечебное учреждение. Хотя это явление не может быть объяснено, есть много теорий.9. Циклон Катарина, единственный ураган, зарегистрированный в Южной Атлантике. Этот ураган уникален , потому что он первый и последний, который пока что обрушился на побережье Бразилии, и единственный зарегистрированный в Южной Америке.