«Рубашки уставал менять»: какой болезнью много лет страдал Андрей Миронов

Начало и течение болезни

Недуг стал развиваться в теле Андрея Миронова после того, как он вместе со своим отцом, артистом Александром Менакером побывал на отдыхе в эстонском городе Пярну. Именно тогда актер перенес серьезную простуду, последствием которой, по всей видимости, и стало заболевание, которым он потом страдал всю жизнь. По крайней мере, так утверждал в одном из своих интервью балетмейстер Кирилл Ласкари, брат Миронова. Если верить изданию «Тайная семья Высоцкого», Бориса Кудрявова, где приведены слова Ласкари, Эстонию Миронов, Менакер и сам Ласкари посетили еще в 1960-х годах. А вот Федор Раззаков, автор книги «Чтобы люди помнили», пишет о том, что болезнь проявилась у Миронова только в 1980-х.

Как бы то ни было, в какой-то момент тело Андрея Миронова стало покрываться фурункулами. Как пишет Федор Раззаков в другой своей книге «Девять женщин Андрея Миронова», фурункулы воспалялись, гноились и лопались на спине актера, под мышками, на руках, ногах, шее и даже в паху.

Фурункулез доставлял Миронову страшные мучения и сопровождался постоянными болями. О заболевании Андрея Александровича знали все его коллеги. Как вспоминал Михаил Державин, во время постановки «Ревизора» Миронов в образе Хлестакова, согласно задумке режиссера, падал на руки Бобчинского и Добчинского в исполнении Михаила Державина и Александра Ширвиндта. Перед каждым спектаклем Державин и Ширвиндт договаривались с Мироновым, на какой бок тот будет падать, чтобы ему не было слишком больно.