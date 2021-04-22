Удивительные озера и горы, у подножий которых они приютились, создают невероятно вдохновляющие пейзажи. В эти виды невозможно не влюбиться, и польский фотограф Миколай Господарек — не исключение.



Он познакомился с пейзажной фотографией много лет назад во время увлечения альпинизмом. «Я люблю горы. Я люблю простор и тишину. Когда нет ветра, я могу увидеть отражение гор в больших водных зеркалах. Я собираю их фотографии в течение 15 лет. Я долго жду, пока не утихнет ветер. Иногда мне везет», — пишет польский фотохудожник в своем фейсбуке.



За время своих экспедиций Миколай запечатлел живописные вершины Восточных Альп, австрийские озера — прозрачное Вайсензее и изумрудное Планзее, — загадочные горы и хрустальные озера Норвегии и другие места, где стирается граница между землей и небом. Колыбелью своего искусства фотограф называет горный массив Италии — Доломитовые Альпы, где величественное обаяние горы Крода-дель-Бекко сочетается с таинственной глубиной озера Брайес, расположенного в ложбине у ее подножия.



На своей странице фотограф пишет: «Каждая экспедиция полна сумасшедших приключений, а каждая фотография — это борьба за изображение мира и света, которых на самом деле не существует, потому что они — всего лишь мгновение в памяти.

Но благодаря фотографии у меня есть возможность поделиться этим мгновением со всем миром».Вайсензее, Альпы , АвстрияОзеро Брайес, Доломитовые Альпы , ИталияПланзее, Тироль, Австрия Перевал Пассо-ди-Джау, Доломитовые Альпы, ИталияВальхензее, ГерманияОзеро Стрюн, НорвегияСкальный заповедник Адршпах , ЧехияОзеро у подножия горы Гаустатоппен, НорвегияТатры (наивысшие горы Карпат), СловакияПланзее, Тироль, АвстрияПланзее, Тироль, АвстрияВайсензее, Альпы, АвстрияБармзее, Германия Луттензее, ГерманияШтрбске-Плесо, СловакияОзеро Смречински, Татры , ПольшаЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)