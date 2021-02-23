Дорога иномарок в СССР

Советская Россия хоть и отреклась от старого мира, но от сотрудничества с «миром капитала» отказаться не смогла







Поставки капиталистических автомобилей в СССР — тема интересная, огромная и разноплановая. Мы оставим в стороне ленд-лиз и остановимся лишь на основных эпизодах этой длинной увлекательной истории. В основном, вспомним период 1960-х — 1980-х, но начнем с более давних времен.



Капитал без Маркса

Стой, догонять буду!

Импортное Совтрансавто

Ударники социалистического труда