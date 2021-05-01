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Лучшие деревья для вашего участка и двора

Деревья в саду – это не только способ создать тень и скрыться от посторонних глаз, также благодаря величественным и красивым растениям можно очень интересно украсить свой участок. В статье мы расскажем о самых оригинальных и привлекательных деревьях, которые точно смогут создать идеальный ландшафт.

1. Боярышник


 Боярышник – очень сильное и красивое дерево, которое обалдеет красивой листвой. Оно относительно невысокое, что дает возможность расположить его даже на маленьком участке. Также дерево дарует красивые плоды в виде красных ягод.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

2. Берёза карликовая 


Простая на вид карликовая береза внесет в ваш сад особую нотку российской глубинки. Летом оно покрывается зеленью, а осенью разукрасит ваш сад золотистыми и красными красками. Еще один момент – это оригинальный цвет коры дерева, который очень интересно смотрится с зеленой или красной листвой.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

3. Кизил


Кизиловое дерево очень уютное на вид и позволяет украсить сад невероятно пышным сочетанием белых, розовых и красных цветов. Кизил часто садят именно в небольших садах, это позволяет сэкономить землю, но при этом украсить территорию.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

4. Клен сахарный 


Очень благородное и поистине шикарное дерево обладает величественным стволом и нежной листвой.
Клен станет отличным дополнением любого сада, также он позволит создать природный навес для зоны отдыха.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

5. Липа 


Для России липа не является чем-то необычным, но именно это дерево можно часто встретить на участках и даже в городе. Самый пик красоты этого дерева – весной, когда оно покрывается белыми пушистыми бутонами. Еще один интересный факт – липа отлично приживается в самых холодных местах страны, так как считается зимостойким и сильным деревом.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

6. Плачущая вишня


 Если вы хотите создать в своем саду настоящую сказку или место для романтических свиданий, тогда вам срочно нужно посадить плачущую вишню. Ее нежное цветение в виде розовых и белых цветочков позволит создать самый шикарный ландшафт.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

7. Рябина


Исконно русское дерево обладает не только оригинальными листьями, но и полезными плодами. Красные ягоды рябины очень часто используют в качестве лечебного средства, но, кроме этого, дерево добавляет невероятной красоты в сад. Причем ягоды растут не только летом, но и поздней осенью.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

8. Туя


Если вы хотите создать забор из натуральных материалов, тогда просто посадите тую. У дерева преобладают темно-зеленые листья, невысокий, но достаточный рост, а также интересная форма. Зимостойкое и неприхотливое дерево огородит вас от всех соседей.
Лучшие деревья для вашего участка и двора

Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Достаточно только одного дерева, чтобы ваш сад заиграл привлекательными красками. Каждое дерево, представленное в статье, украсит совершенно любой сад.
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