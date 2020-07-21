Последняя жертва Испанской инквизиции: смерть учителя-вольнодумца

26 июля 1826 года в Испании погиб человек, которого считают последней жертвой Испанской инквизиции. Формально Каэтано Риполь был казнен Трибуналами веры, но большинство историков согласны, что фактически это была старая добрая инквизиция. Ее повторно распустили в 1820 году, однако не прошло и трех лет, как инквизиция вернулась — пусть и под другим названием.

В Трибуналах веры (Junta de Fe) заседали старые инквизиторы и занимались они все тем же: поддержанием религиозного единства, защитой Церкви и престола, обороной веры от просвещения. Формальной власти у церковных следователей стало меньше — решения о наказаниях теперь утверждали светские власти, но влияние инквизиторов оставалось по-прежнему сильным. Пример тому — дело Риполя.

Каэтано Антонио Риполь — учитель из Валенсии — раньше служил в испанской армии. Во время вторжения Наполеона — воевал на севере Пиренейского полуострова. Попал в плен и оказался в послереволюционной Франции. Там познакомился с учениями различных вольнодумцев, в том числе — с деизмом. Это религиозно-философское направление признает существование Бога и присутствие божественного в каждом человеке, но отрицает мистику и догматы религий. По мнению деистов, после сотворения мира Бог практически не вмешивается в дела творения, однако познать Творца можно с помощью логики и науки.

После освобождения Риполь устроился работать учителем в приходе Рузафа – бедном квартале в пригороде Валенсии. Там, в переделанных старых казармах, он учил детей наукам. Но кроме этого, — убеждал своих учеников не произносить «Аве Мария» и не креститься. Педагог рассказывал, что в постные дни можно есть мясо, а спасения души можно достичь без Церкви. Необразованные жители округи были не в восторге от такого неортодоксального учителя, который сам отказывался почитать католические традиции и детей учил тому же.

Церковь Зачатия в окрестностях Ла-Пунта, где работал учителем Каэтано Риполь . Фото: Enrique Íñiguez Rodríguez / CC BY-SA 3.0

На Риполя в скором донесли. Арестован он был осенью 1824 года и почти 2 года провел в тюрьме — церковники все ждали, что он отречется от ереси. На процессе председательствовал инквизитор старой закалки Мигель Торанзо. Каэтано Риполь был обвинен в ереси за отрицание непогрешимости Церкви, неверие в Троицу, божественность Христа и девство Марии, его матери. Педагог попытался спастись, заявив, что он не католик и потому дело не относится к церковной юрисдикции. Но церковники нашли подтверждение его крещения в метрической книге из Сольсоны, родного города Риполя. Церковный суд признал вольнодумца виновным и приговорил к сожжению на костре. Впрочем, светская власть казнить решила через повешение.

26 июля 1826 года закованного в кандалы и одетого во все черное еретика посадили на осла и привезли на рыночную площадь Валенсии. Перед казнью ему контрольный раз предложили отречься от взглядов и «примириться» с церковью, но Риполь отказался и поднялся на эшафот. Ветеран, сражавшийся за независимость Испании, был повешен. Тогда церковники велели засунуть тело в бочку, разрисованную языками пламени, и закопать ее за пределами кладбища.

48-летний учитель Каэтано Риполь стал последним человеком, казненным Католической церковью за ересь.