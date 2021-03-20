15 кадров, на которых изображена невыносимая жуть

С момента изобретения камеры фотографии приносили радость многим людям и давали представление о мире с самых разных сторон. Фотографии сильно воздействуют на людей, будь то шокирующие кадры или же наполненные добротой снимки. Тем не менее некоторые фото настолько шокируют, что считаются слишком страшными или отвратительными для широкого распространения. Но благодаря социальным сетям удалось собрать самые таинственные, зловещие и жуткие фотографии в интернете.











На первый взгляд, на этой фотографии все в порядке: несколько дайверов, которые наслаждаются подводным плаванием. Но дайвер на заднем плане лежит на дне отдельно от остальных. Мало кто догадывается, что на самом деле на заднем плане — труп жертвы убийства, выброшенный в океан за несколько дней до того, как другие два дайвера решили понырять в этом районе. Сама по себе фотография выглядит не страшно, но только если не знать, какая история за ней стоит.







Пауков и так многие недолюбливают, но эти деревья в Пакистане вызывают настоящий ужас. В 2010 году в стране произошло страшное наводнение, многие районы оказались затоплены, в том числе некоторые части провинции Синдх. Пауки, которые больше не могли прятаться на земле, залезли на деревья, да там и остались.

В итоге они свили гнезда в листьях. В общем, Синдх — не то место , куда стоит ехать людям, страдающим арахнофобией.Многие знают известных персонажей фильмов ужасов, таких как Джейсон или Майкл Майерс, но самый знаменитый и ужасный — это Фредди Крюгер. На этой старой фотографии, которая может показаться уже от этого зловещей, всего лишь трое детей, которые смотрят в камеру. Однако на заднем плане можно заметить мужчину, который застыл в странной позе и жутковато ухмыляется. И он подозрительно похож на Фредди Крюгера.Представьте, что вы идете по городу и вдруг натыкаетесь на объявление. Маленький клочок белой бумаги с текстом, написанным от руки, прилеплен кусочком глины странной формы. Объявление гласит: «Пока вы это читаете, в одном из окон высоко над вами стоит мужчина, и он вас снимает. Потом он сделает из вас маленькую куклу, посадит с другими такими же и будет играть с ними в странные игры». Когда вы дочитаете записку, наверняка эти слова застрянут у вас в сознании. Ведь вы так никогда и не узнаете, был ли там кто-то, кто будет потом играть с вашей куклой во что-то ужасное.Это нарисовала маленькая девочка, которая хотела рассказать, что у нее есть воображаемая подруга . На рисунке девочка написала: «Это Лиза. Она моя подруга. Мои мама и папа не видят ее, поэтому они сказали, что она воображаемый друг. Лиза — хороший друг». Впрочем, глядя на Лизу, нельзя сказать, что она такая уж приятная подруга: у нее окровавленный рот, руки, глаза и грудь.Об этой фотографии мало что известно. Девушка разглядывает фильмы в торговом автомате, а ее голова неестественно свисает назад. Некоторые считают, что камера наблюдения запечатлела одержимую бесами девушку. Истинное происхождение снимка, а также обстоятельства, при которых он был сделан , так и не были раскрыты. Одно ясно: нельзя так повернуть голову, избежав серьезной травмы.На семейных фото люди обычно смеются или улыбаются. К сожалению, иногда ситуация драматически разворачивается в другую сторону. Для семейства на этой фотографии все поменялось в одну секунду. В тот момент, когда фотограф нажал на спуск, труп, пролежавший какое-то время под потолком, упал рядом с семьей. Нетрудно представить себе, в каком ужасе были эти люди.Есть масса событий, знаменующих начало чего-то важного в жизни, и свадьба — одно из главных. Тем не менее, как показывает эта фотография, свадьбы не всегда проходят так, как планировалось. Пока счастливая пара обручалась перед домом , у них за спиной стояла группа странно одетых людей, похожих на последователей какого-то культа. Они все повернулись и наблюдают за ничего не подозревающими гостями и молодоженами.Среди обширной коллекции жутких предметов есть пара перчаток из человеческой кожи. Эд Гин, который прославился и другими ужасными поступками, сделал их из своих жертв. Одно дело — слышать про маньяков, а другое — видеть плоды их деяний. Самое ужасное, что на этих перчатках видна текстура кожи рук.Наверняка нет ничего страшнее, чем понимать, что вот-вот умрешь. Именно это и было в мыслях у многих жертв Аушвица. Когда их приводили в эти камеры, люди думали, что это для чего-то другого. На самом деле это были газовые камеры, и, как только кто-то оказывался там, назад пути не было. На фотографии изображены царапины от ногтей жертв, которые осознавали, что не выберутся и уже умирают от газа.Это фотография контуженного на поле боя солдата. На первый взгляд, это просто улыбающийся во весь рот человек, но блеск в его глазах и широкая улыбка наводят ужас и отталкивают. Похоже, солдат действительно обезумел.Вряд ли кто-то из читателей знает, что значит встретиться со своей смертью лицом к лицу. К сожалению, у некоторых людей не оказывается выбора. На этом снимке с горящей ветряной турбиной можно увидеть пару человек, стоящих сверху и осознающих ужас своего положения. Ничего нельзя было сделать , единственный выход был в огне, и оба погибли.Достаточно одного беглого взгляда на эту фотографию, чтобы понять, что здесь что-то не так. Девушка, похоже, боится фотографа и в страхе пятится от него. Снимок был сделан Робертом Беном Роудсом, серийным убийцей, который похитил девушку, изображенную на фотографии. Это 14-летняя Реджина Кей Уолтерс, она тоже была убита. Но сначала Роберт ее постриг и заставил надеть каблуки и черное платье. Считается, что в 1989-1990-х годах он замучил, изнасиловал и убил более 50 женщин, хотя имеются подтверждения лишь трех убийств.Даже на первый взгляд эта фотография жуткая. Ребенок за лестницей как будто пытается влезть в кадр, но остаться не слишком заметным. Самое ужасное в этом знаменитом кадре то, что он был сделан в известном доме с призраками в Амитивилле. В момент съемки в доме не было детей, а фотограф не видел никого за лестницей. Есть мнение, что эта фотография — подделка, однако, учитывая место съемки и время, можно предположить, что этот снимок — вечная загадка.Этот жуткий кадр сделала камера видеонаблюдения в больнице за несколько мгновений до смерти пациента . Нечто страшное и черное стоит на кровати, склонившись над пациентом. Никто из персонала больницы не видел никого похожего. Считается, что камеры могут фиксировать потусторонние явления, не воспринимаемые человеческим глазом. Когда видишь такое, сложно не поверить в существование духов и демонов вокруг нас.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)