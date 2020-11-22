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Как вырастить гранат дома

Вырастить гранат из косточки — это очень просто и доступно абсолютно каждому! Просто купите спелый плод граната и следуйте несложным действиям, указанным ниже.
Как вырастить гранат дома
Из граната достать несколько семечек (10-15 шт будет более чем достаточно).

Как вырастить гранат дома
Замочить их в воде на ночь.
Как вырастить гранат дома
Раздавить оболочку, ополоснуть. Семечки посадить в кокосовом субстрате. Хорошенько обрызгать из пульверизатора.
Как вырастить гранат дома
И накрыть крышкой, создав парниковый эффект. Всходы появятся уже через неделю!
Как вырастить гранат дома
Высаживайте всходы в отдельные горшки, а потом гранат можно высадить и на огороде. Один небольшой гранат может давать по 10-15 плодов за сезон!

Как вырастить гранат дома
Подробнее о том, как вырастить гранат дома, смотрите в видео ниже:




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выращиваниеГранат
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