Вырастить гранат из косточки — это очень просто и доступно абсолютно каждому! Просто купите спелый плод граната и следуйте несложным действиям, указанным ниже.



Из граната достать несколько семечек (10-15 шт будет более чем достаточно).





Замочить их в воде на ночь.



Раздавить оболочку, ополоснуть. Семечки посадить в кокосовом субстрате. Хорошенько обрызгать из пульверизатора.



И накрыть крышкой, создав парниковый эффект. Всходы появятся уже через неделю!



Высаживайте всходы в отдельные горшки, а потом гранат можно высадить и на огороде. Один небольшой гранат может давать по 10-15 плодов за сезон!





Подробнее о том, как вырастить гранат дома, смотрите в видео ниже:

