Что происходит с нашим телом, пока мы спим

Существует множество причин, по которым сон является самым любимым занятием многих людей. Эта спокойная часть нашего дня имеет жизненно важное значение как для нашего физического, так и для психологического здоровья — это состояние, когда мы можем увидеть сны, расслабиться и восстановить свою энергию.
Довольно часто мы склонны думать о сне как о весьма неактивной и тихой деятельности. Однако после прочтения этой статьи вы увидите, что всё совсем не так. Вы удивитесь, узнав, сколько всего происходит в нашем организме, пока мы спим. Впрочем, беспокоиться не о чем. Все происходящие процессы абсолютно нормальны, они помогают нашему организму функционировать должным образом, когда мы просыпаемся.
Поскольку в долгосрочной перспективе недостаток сна может иметь разрушительные последствия для здоровья человека, важно понять и оценить его важность. В конце концов, треть жизни мы проводим во сне. Поэтому наш сегодняшний пост, рассказывающий о вещах, которые происходят в нашем организме, пока мы спим, поможет вам лучше понять своё тело.
От бруксизма и лунатизма до синдрома «взрывающейся головы» и апноэ, перед вами — 25 вещей, которые происходят с нашим телом во время сна!
25. Температура тела падает
Поскольку большинство мышц тела во время сна становятся неактивными, организм сжигает меньше калорий, чем во время бодрствования, поэтому температура тела падает. Учёные выяснили, что наиболее низкая температура тела у человека во время сна — в 02:30.
24. Глаза двигаются
Хоть и закрытые веками, но глаза во сне двигаются. Их движения даже различаются в зависимости от стадии сна. Сначала они плавно перекатываются, а затем, когда человек впадает в глубокий сон, они начинают быстро двигаться. Однако человек, как правило, об этом не помнит.
23. Тело судорожно подёргивается
Внезапные подёргивания и рывки чаще всего связаны с первыми стадиями сна. Как правило, они безвредны, но могут быть довольно сильными — иногда до такой степени, что фактически могут разбудить.
22. Мышцы парализованы
Существует убедительная причина, почему большинство мышц во время сна парализует: если бы они были активны, то человек во сне мог бы действовать, а это, конечно, было бы крайне опасно.
21. Кожа самовосстанавливается
Верхний слой кожи состоит из уплотнённых мёртвых клеток, которые в течение дня сбрасываются. Во время сна скорость метаболизма кожи повышается, и многие клетки организма проявляют повышенное производство и сниженное расщепление белков. Поскольку белки необходимы для роста клеток и восстановления повреждённой кожи от таких факторов, как УФ-лучи, глубокий сон действительно можно назвать «сном красоты».
20. Мозг забывает ненужную информацию
«В течение всего дня мы получаем множество информации, и большая её часть, к счастью, забывается, – говорит специалист по сну Кристофер Колвелл (Christopher Colwell) из медицинского колледжа UCLA (UCLA School of Medicine). – Если вы запомнили всё, что узнали или услышали за весь день, то мозг, чтобы не переполниться информацией, во время сна начнёт процесс сортировки, отсеивая лишнее».
19. Горло сужается
В отличие от большинства других мышц, мышцы горла не парализуются по время сна, поскольку они нужны для дыхания. Однако они становятся более расслабленными, в результате чего горло сужается. Это также, вероятно, способствует храпу.
18. В организме вырабатываются гормоны
Во время фазы медленного сна человеческий организм вырабатывает гормоны роста, которые стимулируют рост, воспроизводство и регенерацию клеток. Сон, даже если он дневной, способствует выделению пролактина, важного регулятора иммунной системы.
17. Иммунная система находится на пике своей активности
Было доказано, что отсутствие сна оказывает влияние на иммунную систему. Одно исследование показало, что организм людей, которым сделали прививку от гриппа и лишили сна на следующую же ночь, не смог выработать антитела, необходимые для защиты от гриппа. Поэтому, как только у человека наблюдаются первые признаки инфекции, следует поспать ровно столько, сколько понадобится иммунной системе, чтобы побороть болезнь.
16. Человек теряет вес
Во время сна человек теряет жидкость, потея и выдыхая влажный воздух. Это происходит и в течение всего дня, однако питьё и питание сводит на нет любую потерю веса. Поэтому качественный и продолжительный сон необходим при любой диете, чтобы достигнуть успеха.
15. Во рту становится сухо
Поскольку слюна в основном нужна для процесса питания, а во сне человек не ест, то слюнной поток по ночам сокращается. Следовательно, человек может чувствовать сухость во рту и испытывать жажду, когда просыпается по утрам.
14. Человек может шлифовать зубы
По оценкам, порядка 5% людей страдают от странного состояния, известного как бруксизм. Эта парафункциональная активность проявляется в чрезмерном скрежетании зубов и в конечном счёте может привести к их повреждению. Учёные не уверены, что именно вызывает такое состояние, но считают, что это может быть одной из форм снятия напряжения.
13. Тело удлиняется
Было обнаружено, что люди по утрам могут быть на несколько сантиметров выше, чем накануне вечером. Во время сна в горизонтальном положении позвоночник вытягивается, поскольку вес тела на него сверху не давит.
12. Артериальное давление снижается
Во время сна человек испытывает то, что называется «ночное погружение» кровяного давления.
11. Человек может ходить во сне
С научной точки зрения известный как парасомния, лунатизм и другая активность во время сна включают в себя поведение, эмоции, ощущения и сны, которые обычно возникают при переходах между некоторыми фазами сна. Парасомния в основном безвредна, но были случаи, когда люди во время лунатизма получали травмы.
10. Человек может сексуально возбудиться
Как мужчины, так и женщины во сне могут сексуально возбудиться. Поскольку мозг во время сна более активен, ему требуется больше кислорода. В результате кровоток по всему телу возрастает, вызывая набухание половых органов.
9. Мы видим сны
Содержание и цель сновидений до конца не изучены, но известно, что в среднем человек видит 3-5 снов за ночь. Сны в основном мы видим в первой фазе сна, когда наш мозг более активен. Тем не менее, большинство снов мы сразу и быстро забываем.
8. Мозг принимает решения
Недавнее исследование показало, что мозг может обрабатывать информацию и готовиться к деятельности во время сна, эффективно принимая решения в бессознательном состоянии. Фактически, наш мозг может даже сделать важные выводы и открытия, пока мы спим.
7. Ох уж этот метеоризм
Вряд ли кто-нибудь будет счастлив об этом узнать, но в ночное время суток мышцы анального сфинктера слегка расслабляются, высвобождая газы, накопившиеся в кишечнике. Хорошая новость в том, что во время сна обоняние человека не такое острое, как во время бодрствования, поэтому высвобождение газов по ночам, как правило, остаётся незамеченным.
6. Организм полностью очищается от токсинов
Избавление от токсинов позволяет нашему телу и мозгу восстанавливаться. У плохо спящих людей фильтрация не столь эффективна, поэтому специалисты считают, что это может объяснить, почему люди, в течение долгого времени лишённые сна, могут становиться немного сумасшедшими.
5. Мы просыпаемся, не осознавая этого
Научные исследования показали, что люди во сне просыпаются много раз — звучит, конечно, странно, но это так. Эти пробуждения настолько краткие, что мы их не помним. Обычно они бывают во время перехода между разными стадиями сна.
4. Во время сна может остановиться дыхание
Миллионы людей по всему миру страдают от расстройства, известного как апноэ. Расстройство характеризуется паузами в дыхании или случаями поверхностного дыхания во время сна. Каждая пауза может длиться от нескольких секунд до нескольких минут.
3. Человек может слышать взрывы
Синдром «взрывающейся головы» — это редкое неопасное состояние, при котором человек слышит громкий звук воображаемых шумов (таких как взрыв бомбы, выстрел, удар по музыкальной тарелке и т.д.) или испытывает ощущение, как при взрыве, когда засыпает или просыпается. Это безболезненно, но пугает того, кто этим страдает.
2. Человек может говорить во сне
Топ-25: Что происходит с нашим телом, пока мы спим
Разговоры во сне — парасомния, которая относится к разговору вслух во время сна. Он может быть довольно громким, начиная от звуков бормотания до криков и продолжительных, чаще всего невнятных речей. В течение сна это может происходить неоднократно.
1. Болевой порог повышается
Когда тело человека полностью расслаблено до состояния парализованного, нервы не могут принимать болевые сигналы и передавать эти сигналы в мозг. Это также объясняет, почему, пока мы спим, мы не слышим, не чувствует запах, не видим и не испытываем ощущения.
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