Удивительные факты об орхидеях, которые вы скорее всего не знали

Орхидеи — очень популярное комнатное растение, и на то есть веские причины. Их цветы потрясающие, и они очень хорошо растут в домашних условиях. Сейчас купить орхидею можно почти в любом супермаркете.
Однако это совершенно не означает, что у вас получится сохранить растение в таком же красивом состоянии, принеся его домой.
Мы раскроем вам несколько секретов — 8 вещей, которые помогут вам при покупки орхидеи.
1. Самая легкая в выращивании орхидея — фаленопсис
Фаленопсис, также известный как орхидеи-бабочки, — лучший друг новичка, потому что растет при слабом освещении и не требует чрезмерной влажности. Они представлены во всевозможных цветах и узорах, и цветение продолжается несколько месяцев.
2. Если вы считаете, что пора полить орхидею, подождите еще день
Избегайте чрезмерного полива, ведь он приводит к гибели гораздо большего количества орхидей, чем недостаточный полив. Будет идеально, если орхидея будет находиться в горшке с поддоном, для сбора воды. Это поможет поддерживать необходимый уровень влажности.
3. Чтобы орхидея снова зацвела, заставьте ее думать, что она находится в тропиках
Когда орхидея перестанет цвести, срежьте цветоножку у основания растения. Затем лучше поместить её в место, где дневная температура выше, чем ночью. Достаточно будет открывать окно на проветривания на всю ночь. Оптимальная разница в температурах день/ночь составляет 8-10 градусов.
4. Возможно, ваша орхидея не нуждается в пересадке в горшок побольше
Орхидеи любят тесное пространство. Не пересаживайте её, пока корни не прорастут через отверстия в горшке и не будут болтаться в воздухе. Единственное исключение из этого правила — если вы покупаете орхидею, посаженную во мхе. В этом случае немедленно пересадите ее в подходящую смесь для горшков.
5. Орхидея не растет в почве
Орхидеи — эпифиты, и в своей родной тропической среде они растут на деревьях (а не в почве). Посадите орхидеи в специальную смесь для орхидей (которая содержит древесную стружку или кору), и они будут счастливы.
6. Нельзя использовать кубики льда для орхидей
Некоторые владельцы орхидей избегают чрезмерного полива, кладя кубик льда в горшок у основания растения. По мере того, как лед медленно тает, он высвобождает воду, которую корни растения могут впитать. Но эксперты предостерегают от такой практики. Во-первых, орхидеи — это тропические растения, которые любят тепло, а кубики льда холодные. Если вы хотите сохранить свою орхидею живой на долгие годы, рекомендуется регулярно поливать ее водой комнатной температуры.
7. Цветение орхидеи может длиться несколько месяцев подряд
Цветение орхидей, как правило, может продолжаться в течение 2-3 месяцев, а некоторые цветоводы утверждают, что их любимицы радовали глаз и того дольше – на протяжении полугода. Для такого результата необходимо обеспечить достаточным количеством света, влаги, питательных и минеральных веществ.
8. Существует более 25 000 различных видов орхидей
Сегодня численность орхидей насчитывается более 25 тысяч видов, и они давно и успешно растут и у нас. Делайте свой выбор и наслаждайтесь частичкой экзотики у себя дома. Вот 5 самых распространённых видом комнатных растений в России:
Орхидея Фаленопсис, или «Порхающая бабочка
Орхидея Цимбидиум
Орхидея «Ванда»
Орхидея Пафиопедилюм («Венерин башмачок»)
Орхидея Фаленопсис-«мини»
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