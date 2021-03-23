Удивительные факты об орхидеях, которые вы скорее всего не знали

Орхидеи — очень популярное комнатное растение, и на то есть веские причины. Их цветы потрясающие, и они очень хорошо растут в домашних условиях. Сейчас купить орхидею можно почти в любом супермаркете.

Однако это совершенно не означает, что у вас получится сохранить растение в таком же красивом состоянии, принеся его домой.

Мы раскроем вам несколько секретов — 8 вещей, которые помогут вам при покупки орхидеи.



1. Самая легкая в выращивании орхидея — фаленопсис

2. Если вы считаете, что пора полить орхидею, подождите еще день

3. Чтобы орхидея снова зацвела, заставьте ее думать, что она находится в тропиках

4. Возможно, ваша орхидея не нуждается в пересадке в горшок побольше

5. Орхидея не растет в почве

6. Нельзя использовать кубики льда для орхидей

7. Цветение орхидеи может длиться несколько месяцев подряд

8. Существует более 25 000 различных видов орхидей

Фаленопсис, также известный как орхидеи-бабочки, — лучший друг новичка, потому что растет при слабом освещении и не требует чрезмерной влажности. Они представлены во всевозможных цветах и ​​узорах, и цветение продолжается несколько месяцев.Избегайте чрезмерного полива, ведь он приводит к гибели гораздо большего количества орхидей, чем недостаточный полив. Будет идеально, если орхидея будет находиться в горшке с поддоном, для сбора воды. Это поможет поддерживать необходимый уровень влажности.Когда орхидея перестанет цвести, срежьте цветоножку у основания растения. Затем лучше поместить её в место, где дневная температура выше, чем ночью.Достаточно будет открывать окно на проветривания на всю ночь. Оптимальная разница в температурах день/ночь составляет 8-10 градусов.Орхидеи любят тесное пространство. Не пересаживайте её, пока корни не прорастут через отверстия в горшке и не будут болтаться в воздухе. Единственное исключение из этого правила — если вы покупаете орхидею, посаженную во мхе. В этом случае немедленно пересадите ее в подходящую смесь для горшков.Орхидеи — эпифиты, и в своей родной тропической среде они растут на деревьях (а не в почве). Посадите орхидеи в специальную смесь для орхидей (которая содержит древесную стружку или кору), и они будут счастливы.Некоторые владельцы орхидей избегают чрезмерного полива, кладя кубик льда в горшок у основания растения. По мере того, как лед медленно тает, он высвобождает воду, которую корни растения могут впитать. Но эксперты предостерегают от такой практики. Во-первых, орхидеи — это тропические растения, которые любят тепло, а кубики льда холодные. Если вы хотите сохранить свою орхидею живой на долгие годы, рекомендуется регулярно поливать ее водой комнатной температуры.Цветение орхидей, как правило, может продолжаться в течение 2-3 месяцев, а некоторые цветоводы утверждают, что их любимицы радовали глаз и того дольше – на протяжении полугода. Для такого результата необходимо обеспечить достаточным количеством света, влаги, питательных и минеральных веществ.Сегодня численность орхидей насчитывается более 25 тысяч видов, и они давно и успешно растут и у нас. Делайте свой выбор и наслаждайтесь частичкой экзотики у себя дома. Вот 5 самых распространённых видом комнатных растений в России:Орхидея Фаленопсис, или «Порхающая бабочкаОрхидея ЦимбидиумОрхидея «Ванда»Орхидея Пафиопедилюм («Венерин башмачок»)Орхидея Фаленопсис-«мини»