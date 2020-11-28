10 самых дорогих телевизионных рекламных роликов

Большинству людей реклама не нравится, так как она появляется в середине фильма или шоу всегда не вовремя. Правда, есть рекламные ролики смешные и интересные, которые привлекают внимание. На их создание уходит много денег, включая оплату участия звезд, работу дополнительного персонала, места в эфире и длительность ролика.



Основной целью рекламного ролика является стремление компании познакомить аудиторию с новым продуктом или со своей деятельностью. Самым выгодным временем появления ролика на телевидении считается то, когда большинство людей примкнули к экранам телевизора, а, значит, во время шоу или фильма. Именно в это время, когда аудитория с интересом смотрит любимое шоу, появляется рекламный ролик на несколько секунд. Если напеваете навязчивую мелодию из недавно просмотренной рекламы, она достигла своего результата.









10. GoDaddy.com – 2,4 миллиона долларов (2005)

8. Honda – 6,5 миллиона долларов (2003)

7. Pepsi – 8,1 миллиона долларов (2002)

6. Пиво Carlton Draught – 9 миллионов долларов (2005)

5. Chrysler – 12 миллионов долларов (2011)

4. Страховая компания Aviva – 13,4 миллиона долларов (2008)

2.Guinness– 16 миллионов долларов (2007)

1. Chanel – 33 миллиона долларов (2004)