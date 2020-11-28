10 самых дорогих телевизионных рекламных роликов

Большинству людей реклама не нравится, так как она появляется в середине фильма или шоу всегда не вовремя. Правда, есть рекламные ролики смешные и интересные, которые привлекают внимание. На их создание уходит много денег, включая оплату участия звезд, работу дополнительного персонала, места в эфире и длительность ролика.
Основной целью рекламного ролика является стремление компании познакомить аудиторию с новым продуктом или со своей деятельностью. Самым выгодным временем появления ролика на телевидении считается то, когда большинство людей примкнули к экранам телевизора, а, значит, во время шоу или фильма. Именно в это время, когда аудитория с интересом смотрит любимое шоу, появляется рекламный ролик на несколько секунд. Если напеваете навязчивую мелодию из недавно просмотренной рекламы, она достигла своего результата.
10. GoDaddy.com – 2,4 миллиона долларов (2005)
30 секунд рекламного ролика GoDaddy.com, возможно, самые смешные, но руководство Fox в 2005 году во время проведения Суперкубка не разделяло эту точку зрения. В этой рекламе Кэндис Мишель, известная и очень красивая модель, появляется перед комитетом по цензуре, одетая в обтягивающий топ. Когда модель рассказывает о сути рекламы, бретелька топика отстегиваетсяи члены комитета чувствуют себя не удобно. В рекламе показывают пожилого человека, который вдыхает кислород через кислородную маску, другой член комитета говорит о том, что поведение модели поставило всех в неудобное положение, и реклама заканчивается словами пожилой дамы, члена комитета, которая советует модели носить гольф с высоким воротником. Несмотря на то, что реклама позже была запрещена в США и в других странах мира, она достигла своей цели. Рекламный ролик стоимостью 2,4 миллиона долларов сделал вебсайт GoDaddy.com торговым сайтом номер один на многие годы.
9. Компании Ferrari и Shell – 4,5 миллиона долларов (2007)
Люди, которые ездя на Ferrari, и те, кто с тротуара следят за ними, по-разному относятся к Ferrari, но их объединяет одно – все они знают о том, что автомобили неимоверно красивые. В рекламном ролике, снятом в 2007 году, автомобиль Ferrari проезжает по нескольким городам мира с бешеной скоростью, и каждый обращает на него ивнимание. В конце рекламы автомобиль заезжает на заправку компании Shell для дозаправки, с готовностью отправиться дальше. В рекламе сделан акцент на том, что Ferrari – первоклассные автомобили, а заправки компании Shell, которые находятся в разных уголках мира, – достойны именно таких автомобилей.
8. Honda – 6,5 миллиона долларов (2003)
«Разве не прекрасно, когда все работает четко?» Это единственная фраза, которая звучит в конце 2-минутного рекламного ролика автомобиля Honda, созданного для британского рынка, но имел успех во всем мире. Эта реклама, которая вышла в эфир в апреле 2003 года, получила большое количество позитивных отзывов, а компания Honda получила прибыль в результате роста продаж. Все в этой рекламе создано с помощью компьютерной графики. Было создано два дубля, чтобы подогнать длительность ролика к требующемуся размеру.
7. Pepsi – 8,1 миллиона долларов (2002)
КомпанииPepsi и CocaCola являются ведущими производителями безалкогольных напитков, которые продаются даже в самых отдаленных уголках мира, а их ежегодные доходы исчисляются миллиардами долларов. Поэтому найти 8,1 миллиона долларов на рекламный ролик для компании Pepsi не составило труда. Этот 1,5-минутный рекламный ролик впервые появился в эфире в 2002 году и продемонстрировал, сколько много радости приносит напиток людям на протяжении многих десятков лет, начиная с 50-х годов 20 столетия. Героиней ролика стала Бритни Спирс, которая утверждает, что тот, кто предпочитает Pepsi, всегда молод.
6. Пиво Carlton Draught – 9 миллионов долларов (2005)
Люди, которые работали над созданием рекламного ролика Carlton Draught, во главу угла поставили зрелищность. Следуя традиции, начатой рекламным роликом пива Big Beer (2005), который принес компании рекордные продажи, реклама Carlton Draught, на которую истратили 9 миллионов долларов, обеспечила компании трехгодичный успех уровня продаж. В рекламном ролике сотни парашютистов с эмблемой Carlton Draught в воздухе строят разные фигуры, а в конце приземляются на стадионе под одобрительные возгласы болельщиков. Большой бокал пива, из которого выпрыгивали парашютисты в воздухе, приземляясь, разбил несколько автомобилей, домов и упал в гостиной пожилой пары. Это сумасшедшая идея, но она принесла прибыль 36 миллионов долларов.
5. Chrysler – 12 миллионов долларов (2011)
Хотя те, кто просмотрел рекламный ролик, никогда бы не подумали, что на его создание было истрачено 12 миллионов долларов, компания рискнула, почувствовав, что необходимо создать именно такой рекламный продукт. Поскольку правительство субсидирует Chrysler, сумма денег на рекламу подверглась критике. В ролике звездный репер Эминем за рулем автомобиля Chrysler едет по дорогам Детройта, говоря о трудолюбивых людях, музыке и искусстве города, демонстрируя брошенные здания в центре, где выпускают автомобиль Chrysler. Концепция пришлась Эминему по душе, поэтому он подписал контракт, особенно когда увидел сумму гонорара.
4. Страховая компания Aviva – 13,4 миллиона долларов (2008)
Когда компания Norwich Union в 2008 году решила сменить название на Aviva, то появилась зрелищная реклама, чтобы сообщить миру о новом имени. Дело в том, что компания в то время не была широко известна и многие, благодаря рекламе вообще узнали о ней впервые. Для того чтобы обратить внимание на то, что смена имени влечет за собой успех, компания решила снять в рекламе звезд, которые изменили имена в разное время, но у всех у них успешная карьера. Среди звезд были Брюс Уиллис, Ринго Стар, Элис Купер и другие. Эти имена привлеки к компании интерес, а сама реклама стала одной из самых дорогих.
3. Рекламная кампания президента Джорджа Буша – 14,2 миллиона долларов (2004)
Предвыборная кампания 2012 года стоила плательщикам налогов 2,6 миллиарда долларов. Ни один рекламный ролик длительностью в одну минуту не стоил столько, сколько стоил ролик Джорджа Буша, снятый во время кампании 2004 года. В рекламе Джордж Буш утешает Эшли Фолкнер, девушку, мать которой погибла во время атаки террористов в сентябре 2011 года. В рекламе делают акцент на том, как президента волнует судьба отдельно взятого американца, что он обеспокоен безопасностью нации. Что же сделало ролик таким дорогим? Время, в которое его демонстрировали по телевизору. Реклама убеждала Америку в том, что Джордж Буш заслуживает второго срока.
2.Guinness– 16 миллионов долларов (2007)
Guinness, празднуя свое 80-летие, истратил 16 миллионов долларов на рекламный ролик. С девизом «Хорошее всегда случается с теми, кто его ждет» реклама, которая была снята в Аргентине, показывает деревушку, жители которой построили домино из нескольких тысяч объектов в честь пива Guinness. Среди объектов можно выделить автомобили, шины, навесные замки, чемоданы, костыли, стулья и все остальное, что легко можно найти в деревне. В рекламе не снимались звезды, но идея, воплощение идеи и ресурсы потребовали 16 миллионов долларов.
1. Chanel – 33 миллиона долларов (2004)
Самой дорогой рекламой считается ролик, посвященный Chanel No.5. При просмотре складывается впечатление, что это промо-ролик нового художественного фильма. 33 миллиона долларов – достойная сумма для хорошего фильма или даже двух. В рекламе снимались Николь Кидман и Родриго Санторо. Они случайно встречаются в такси и влюбляются друг в друга. Николь играет роль актрисы в стиле Мэрилин Монро, которая решает сбежать от популярности и обязанностей, а Родриго играет роль простого писателя. Рекламный ролик настолько дорогой, что только 3 миллиона долларов было заплачено Николь Кидман за участие в нем. Уровень продаж Chanel No.5. на протяжении года существенно вырос.
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