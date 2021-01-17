Похоронные обряды на Руси, которые сегодня вызывают удивление

Куда следовало девать щепки от гроба, чем расплачивались с гробовщиком и почему могилу нельзя было копать заранее

Хоронили человека обычно на третий день после смерти. /Фото: readweb.org

Кто должен был сидеть рядом с умирающим день и ночь, кто мог нести гроб и как раздирали рубаху на покойном

Родственники должны были дежурить около умирающего день и ночь. /Фото: 1olestnice.ru

Как можно было обмануть смерть и кому дозволялось сидеть на гробе

Похороны на Руси проходили по строгим правилам, которые не рекомендовалось нарушать. /Фото: perunica.ru

Почему в могилу кидали носовые платочки и как следовало навещать умершего на кладбище

Дровни, на которых перевозили гроб, часто бросали прямо на кладбище. /Фото: i0.wp.com