Похоронные обряды на Руси, которые сегодня вызывают удивление

Похороны — это всегда грустно. Сегодня многие пользуются услугами похоронных агентств, которые берут на себя все хлопоты по организации церемонии. В старой Руси такого не было, да и крестьянам и в голову не пришло бы задействовать посторонних людей. Погребальные обряды были достаточно строгими. Читайте, что было запрещено делать во время похорон, кто мог сидеть на гробе и как поступали со щепками от гроба.
Куда следовало девать щепки от гроба, чем расплачивались с гробовщиком и почему могилу нельзя было копать заранее
Хоронили человека обычно на третий день после смерти. /Фото: readweb.org
В разных областях существовали свои правила. Например, в Пермской губернии действовало табу на сжигание в печи щепок и кусочков дерева от гроба. Отходы нужно было закопать в лесу или отнести на поле вместе с удобрением (навозом). Это делалось для того, чтобы покойному не было жарко на небесах от пылающего огня. Гробовщику никогда не давали деньги за работу, а расплачивались с ним вином.
Хоронили человека на третий день после смерти. Родственники умершего при этом не имели права принимать участие в копании могилы. В Оренбургской губернии строго запрещалось копать могилу заранее и оставлять ее на ночь, а следовало заниматься копанием в день похорон. Объясняли это тем, что в противном случае черт сделает в ней гнездо, что совершенно недопустимо.
Кто должен был сидеть рядом с умирающим день и ночь, кто мог нести гроб и как раздирали рубаху на покойном
Родственники должны были дежурить около умирающего день и ночь. /Фото: 1olestnice.ru
Когда человек умирал, ему закрывали глаза. Делать это должен был священник или (в крайнем случае) близкий знакомый, но не родственник. А вот сибиряки считали, что дежурить около умирающего ночью могли только родственники, они же и закрывали глаза. Ни в коем случае нельзя было спать и даже дремать, а также оставлять умирающего одного. Священники рекомендовали непрерывно читать молитвы над новопреставленным, тогда душа его через сорок дней беспрепятственно отправлялась на небеса.
Для родных существовали строгие запреты. Они не могли выносить гроб, а должны были воспользоваться услугами друзей и односельчан. Омывать умершего и одевать его тоже было нельзя. Этим занимались вдовы, носящие траур. Рубаха с тела не снималась через голову, а разрывалась. Пермяки одевали покойника в любимую при жизни одежду. Впрочем, этому принципу следуют сегодня многие.
Как можно было обмануть смерть и кому дозволялось сидеть на гробе
Похороны на Руси проходили по строгим правилам, которые не рекомендовалось нарушать. /Фото: perunica.ru
Крестьяне боялись, что смерть не ограничится одним человеком, а вернется, чтобы забрать еще кого-то. Чтобы этого не произошло, использовались разные ритуалы. Например, на Урале после того, как гроб с телом выносили из дома, немедленно накрепко закрывали все двери. В некоторых деревнях родственники не должны были выходить из избы вслед за гробом, им следовало остаться дома и находиться там за закрытыми дверями и окнами. Говорили, что если этот ритуал будет нарушен, то покойник заберет с собой еще людей, проживавших в этом доме. Так старались обмануть смерть, сбить ее с пути, не дать протянуть костлявые руки к людям, которые жили рядом с умершим.
Существовал обряд провожание или «проводничества». Гроб устанавливался на дровнях, после чего его везли на погост. Родственники могли при этом сидеть на крышке гроба. Но опять же по строгим правилам: если умер мужчина, то садились дети, а жене такого права не предоставлялось. Когда умирала женщина, то садился на крышку гроба ее муж и детки, и так следовали на погост.
И сегодня есть различные приметы, которым многие стараются следовать. К примеру, если по улице идет похоронная процессия, то не следует ее обгонять или переходить дорогу. Увидев ее, нужно остановиться, обязательно сняв головной убор.
Почему в могилу кидали носовые платочки и как следовало навещать умершего на кладбище
Дровни, на которых перевозили гроб, часто бросали прямо на кладбище. /Фото: i0.wp.com
На Руси считали, что в гроб нельзя класть личные вещи, иначе они могут утянуть их хозяина на тот свет. На Урале в гроб на период отпевания устанавливали горящую свечу, которая должна была помочь душе покойного выйти навстречу Богу. В некоторых областях использовали обряды «последней разлуки». Например, в Екатеринбургской области родственники и близкие покойного кидали в могилу носовые платочки. Возможно, так и возникла примета, что дарить этот предмет — к разлуке.
Многие знают, что не стоит брать с кладбища вещи, и сегодня следуют этому правилу. В древности посуда, платочки, полотенца, которые применяли во время похорон, домой не возвращались. Более того, в Пермской и Вятской области на кладбище бросали дровни, используемые для перевозки гроба. Когда люди возвращались с похорон, они не должны были заходить в дом через ту дверь, через которую был вынесен покойник.
Есть традиции по посещению места погребения умершего на кладбище. Не рекомендуется приходить на могилу в день рождения покойного, не подходит также Пасхальное воскресение. Объяснение простое: по народным верованиям, в эти дни покойный находится у престола Божьего, потому не нужно нарушать его покой.
Есть и еще правила, касающиеся кладбища: заходить следует не в основные ворота, что используются для траурных шествий, а в калитку. Это делается для того, чтобы прошедшего через ворота не «повезли на кладбище самого». Не рекомендуется накрепко закрывать калитки, так как в этом случае умершие могут обидеться и начать просить живых «приоткрыть хотя бы щелочку».
Когда люди уходят с кладбища, они не должны оглядываться, а также произносить «До свидания». Чтобы не попасть в мир мертвых, надо говорить исключительно «Прощай». Правил много, и следовать им или не обращать внимание, каждый решает сам для себя. Но все же люди стараются соблюдать народные традиции в таком тонком деле, как похороны и дальнейшее поведение после смерти близкого человека.
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