11 баснословно дорогих продуктов и блюд, чья цена сравнима с машиной или квартирой

Еда сопровождает человека всю его жизнь, и ее разнообразие поразит воображение любого. Однако размах бывает не только в ассортименте блюд, но и в их ценовой категории. Ведь сегодня можно найти такую еду, стоимость которой превышает годовой доход едва ли не большинства жителей планеты, и смысл в столь баснословных тратах будет понятен не всем. Однако пока спрос будет рождать предложение, мы будем и дальше поражаться все новыми и новыми блюдами, чья цена сравнима со стоимостью хорошей машины или даже квартиры. Вашему вниманию 11 баснословно дорогих деликатесов, чья цена впечатляет не меньше, чем их вкус.
1. Шоколад Chocopologie by Knipschildt
Самый дорогой в мире шоколад. /Фото: pinterest.com
Производством этого кондитерского шедевра занимается американский элитный кондитерский дом Knipschildt Chocolatier. И цена десерта соответствующая: фунт шоколада стоит около 2,6 тысяч долларов. Среди причин такой высокой стоимости присутствует также утверждение, что Chocopologie by Knipschildt, по сути, является продуктом ручной работы.
Элитная кондитерская компания производит шоколад под стать. /Фото: pinterest.com
Кроме того, кондитерский дом держит в строгом секрете полную рецептуру их шоколада, однако некоторые подробности его производства все-таки известны. Так, например, среди ингредиентов можно найти какао-бобы сорта Valhrona Ganache, который был выведен Фрицем Книпшилом. А те, кому посчастливилось попробовать этот шоколад, говорят, что он темный, с горьковатым привкусом, при этом не обладает особой сладостью.
2. Чай Да Хун Пао
Килограмм такого чая стоит больше полумиллиона долларов. /Фото: tea-terra.ru
О том, что Китай - это своеобразная Мекка для чайного производства, известно уже давно, и самые лучшие сорта ароматного напитка можно найти именно там. Вот только мало кто может представить сколько стоит рекордсмен данного продукта по цене. в данному случае имеется ввиду чай Да Хун Пао, а стоимость его даже вообразить трудно - 685 тысяч долларов за килограмм заварного напитка.
Чашечка такого чая стоит как неплохой автомобиль. /Фото: dedushkafu.ru
Самый дорогой на планете чай, название которого переводится с китайского языка как «Большой красный халат», собирают недалеко от монастыря Тяньсинь, причем всего с шести кустов. Их возраст превышает три с половиной столетия. Баснословная стоимость Да Хун Пао объясняется, в частности, его редкостью, ведь ежегодно можно произвести только полкилограмма готового продукта.
3. Картофель La Bonnotte
Колумб вряд ли представлял, сколько могут стоить открытые им клубни. /Фото: just-interes.ru
Кто из нас не любит жареную картошку или пюре-толчёнку? Вот только есть такой сорт легендарного клубня, который не каждый решится пожарить целой сковородкой. Все дело в ее цене, ведь выложить за килограмм картошки почти 600 евро - еще не каждому состоятельному человеку по карману. Речь идет о сорте La Bonnotte, который выращивается только на острове Нурмуатье в Атлантическом океане.
С виду обычная картошка, а стоит как хороший смартфон. /Фото: nortebonaerense.com
Столь эксклюзивной эту картошку делают условия ее производства: жители острова выращивают ее вручную, передавая особенности этого процесса из поколения в поколения. Одной из главных отличительных черт является удобрение саженцев только морскими водорослями, а атлантический климат придают клубням неповторимый вкус. Собирают сорт La Bonnotte молодым, и хранят не больше двух недель.
Интересный факт: технология приготовления данного картофеля также экслюзивна. Так, например, его очищают не ножом, а крупной солью из-за очень тонкой и мягкой кожицы. Затем шеф-повара отваривают клубни, а затем коптят на сосновых иголках и подают в качестве гарнира к рыбным блюдам.
4. Вода Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani
Для дорогущей воды и бутылка - произведение искусства. /Фото: fishki.net
Казалось бы, не настолько и сильно может различаться вода разных торговых марок? все-таки, один мировой океан имеет, конечно, с учетом экологической ситуации определенных регионов. Однако есть такая водичка, чья цена кажется просто фантастической - 60 тысяч долларов за 1.25 литра. Такой бесценной жидкостью является Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani.
Чистейшая вода из труднодоступных источников и стоит соответствующе. /Фото: volkovysk.by
В этом продукте интересно все: от наименования до особенностей тары. Так, название чистейшей на планете воде «подарил» итальянский художник Амедео Модильяни. А бутылку можно назвать одновременно и произведением искусства, и даже ювелирным изделием: она не просто выполнена в виде статуэтки с изображением монголоидного лица, но и покрыта слоем чистого золота в 25 карат. Само собой, что и состав воды также эксклюзивный: Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani смешивают родниковую воду из Франции и островов Фиджи, а также добавляется вода с ледников Исландии.
5. Бургер из ресторана Fleur
Далеко не каждый решится потратить на бургер несколько тысяч долларов. /Фото: playbuzz.com
Америка славится своими бургерами на всю планету. Однако некоторые из вариантов говяжьей котлетки между двух булочек поражают не только вкусом, но и стоимостью. Так, в знаменитом городе Лас-Вегас есть ресторан Fleur, в меню которого можно найти, мягко говоря, необычный бургер по цене около 320 тысяч рублей. Его так и называют - «флербургер».
Так сверхдорогой бургер выглядит изнутри. /Фото: thefiscaltimes.com
Конечно, такой высокой стоимости и рецептура соответствующая: бургер вмещает котлету из дорогого сорта говядины кобе, фуа-гра, трюфельной стружки и трюфельного соуса. Кроме того, начинку дополняют булочки бриошь, а подается блюдо обязательно с бутылкой коллекционного красного вина Château Pétrus. Согласно отзывам клиентов, которые отведали один из самых дорогих бургеров, наличие в блюде трюфелей придает особую пикантность говяжьей котлете.
6. Икра белуги-альбиноса Strottarga Bianco
Баночка икры с золотом стоит как новенький Порше. /Фото: moneyscanner.ru
Икра в принципе не является дешевым продуктом, и черную осетровую, к примеру, многие едят разве что по праздникам. Однако абсолютным рекордсменом среди видов данного продукта была икра краснокнижной белуги-альбиноса под названием Strottarga Bianco, стоимость которой доходит до сотни тысяч долларов за килограмм.
Просто икра стоит вчетверо дешевле, чем икра с золотом. /Фото: uprom.info
Справедливости ради, следует уточнить, что в баночках марки Strottarga Bianco не находится исключительно масса рыбьих яиц. Дело в том, что чистая икра белуги-альбиноса также продается, однако называется она Алмас и стоит около 25 тысяч долларов за килограмм. А в Strottarga Bianco данный продукт смешивается с 22-каратным съедобным золотом, потому и стоимость возрастает в четыре раза.
7. Пельмени Golden Gates
Цветные пельмешки стоимостью в сотню тысяч долларов. /Фото: news.myseldon.com
У этого блюда весьма забавная этимология: их подают в ресторане русской кухни Golden Gates, расположенном в Бруклине, причем в самой России о них мало кто знает. Огромные же деньги - около 170 тысяч рублей за одну порцию - посетителей завораживает поражающий воображение внешний вид данного блюда.
Цвет дорогущих пельмешек может варьироваться. /Фото: beicon.ru
Дело в том, что эти пельмени не просто необычного синего цвета - они еще и люминесцируют в темноте. Этот поразительный эффект достигается при помощи специального ингредиента - секрета желез глубоководной рыбы-факел. При этом, в остальном рецептура ее ничем не отличается от обычных пельменей. Поэтому их вкус не имеет кардинальных отклонений от блюда по традиционному рецепту, а значит, что клиенты платят огромные деньги, по сути, только за красивый внешний вид.
8. Чизкейк из ресторана Ristorante Rafele
Вроде бы творожная запеканка, а стоит как новый айфон. /Фото: cnbc.com
Десерты также не обошла стороной тенденция к появлению огромной цены на некоторые из них. Так, в заведении под названием Ristorante Rafele есть чизкейк стоимостью около 250 тысяч рублей. Весь секрет его немаленькой цены кроется в рецептуре и элитных редких ингредиентах.
Самый дорогой чизкейк на стадии приготовления. /Фото: elbalad.news
Все дело в том, что, наравне с традиционными ингредиентами - яйцами, сахаром и мукой, в состав блюда входит итальянский сыр рикотта, изготовленный по специальному заказу, а также белый трюфель и Hennessy Paradis, чья выдержка превышает два столетия. Именно эти компоненты придают вкусу десерта неповторимые острые и насыщенные нотки.
9. Тако с икрой белуги и говядиной кобе
Тако по цене Мерседеса. /Фото: elitethings.com
Во многих странах мира тако можно купить в забегаловках или даже на улице в специальных фургончиках. Однако это блюдо кардинально отличается от привычного рецепта, наполненного элитными продуктами. Именно они обеспечивают ему звание деликатеса и баснословную стоимость - примерно 1,7 миллионов рублей.
Презентация супергодорого тако делает его произведением искусства. /Фото: zarubejom.ru
В состав данного тако входит уже упомянутая белужья икра и нежная говядина кобе, а также черный трюфель и сыр Бри. Все эти ингредиенты придают вкусу блюда насыщенный ореховый оттенок. Тако подается на кукурузной лепёшке с традиционным соусом сальса и текилой. Найти этот деликатес можно только в меню ресторана Frida, что в мексиканском городе Сан-Хосе-дель-Кабо.
10. Стейк из говядины породы Вагю
Один из самых дорогих в мире кусков мяса. /Фото: bbaum.ru
О том, что приготовление стейка можно по праву назвать отдельным видом искусства, вам может сказать любой шеф-повар, который занимается этим процессом. Но иногда глаза на лоб лезут не столько от вкуса куска прожаренного мяса, сколько от его стоимости. Ведь цена стейка из говядины породы Вагю, о котором и идет речь, может превышать четыре сотни долларов.
Этот сорт говядины производится в Японии, и к этому процессу подходят со всей ответственностью - собственно, это и сказывается на стоимости. Так, коровки породы Вагю живут как будто в рае на земле - им регулярнно делают массажи, натирают их саке, и, конечно, кормят самыми качественными кормами. Животным даже классическую музыку ставят ежедневно, чтобы они максимально расслаблялись.
Даже в сыром виде это мясо выглядит дорого. /Фото: restoclub.ru
Все эти манипуляции делаются не напрасно: таким образом, достигается знаменитая «мраморность» мяса. Кроме того, стейки из коров, которые буквально никогда не напрягались, поразительно мягкие. Те, кому посчастливилось попробовать самый дорогой стейк, шутят, что он настолько нежный, что его можно есть, не используя зубы.
11. Фритатта с лобстером и икрой
Вряд ли можно представить, что омлет может столько стоить. /Фото: interfax.by
Для тех, кто не сталкивался с экзотическим термином «фритатта», все равно быстро опознают это блюдо, потому что оно представляет собой обыкновенный омлет. Однако, как выяснилось, даже последний можно приготовить так, чтобы его стоимость доходила до двух тысяч долларов.
Основную часть стоимости фритатты составляет икра. /Фото: fontanka.ru
Все дело в ингредиентах: по информации Novate.ru, в это блюдо входит 300 грамм севрюжьей икры - которая стоит 65 долларов за 28 грамм - и целых полкилограмма свежего лобстера. А вот сама фритатта особым рецептом как раз не отличается - шесть яиц с добавлением зелени, лука и сливок.
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