11 баснословно дорогих продуктов и блюд, чья цена сравнима с машиной или квартирой

1. Шоколад Chocopologie by Knipschildt

Самый дорогой в мире шоколад. /Фото: pinterest.com

Элитная кондитерская компания производит шоколад под стать. /Фото: pinterest.com

2. Чай Да Хун Пао

Килограмм такого чая стоит больше полумиллиона долларов. /Фото: tea-terra.ru

Чашечка такого чая стоит как неплохой автомобиль. /Фото: dedushkafu.ru

3. Картофель La Bonnotte

Колумб вряд ли представлял, сколько могут стоить открытые им клубни. /Фото: just-interes.ru

С виду обычная картошка, а стоит как хороший смартфон. /Фото: nortebonaerense.com

4. Вода Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani

Для дорогущей воды и бутылка - произведение искусства. /Фото: fishki.net

Чистейшая вода из труднодоступных источников и стоит соответствующе. /Фото: volkovysk.by

5. Бургер из ресторана Fleur

Далеко не каждый решится потратить на бургер несколько тысяч долларов. /Фото: playbuzz.com

Так сверхдорогой бургер выглядит изнутри. /Фото: thefiscaltimes.com

6. Икра белуги-альбиноса Strottarga Bianco

Баночка икры с золотом стоит как новенький Порше. /Фото: moneyscanner.ru

Просто икра стоит вчетверо дешевле, чем икра с золотом. /Фото: uprom.info

7. Пельмени Golden Gates

Цветные пельмешки стоимостью в сотню тысяч долларов. /Фото: news.myseldon.com

Цвет дорогущих пельмешек может варьироваться. /Фото: beicon.ru

8. Чизкейк из ресторана Ristorante Rafele

Вроде бы творожная запеканка, а стоит как новый айфон. /Фото: cnbc.com

Самый дорогой чизкейк на стадии приготовления. /Фото: elbalad.news

9. Тако с икрой белуги и говядиной кобе

Тако по цене Мерседеса. /Фото: elitethings.com

Презентация супергодорого тако делает его произведением искусства. /Фото: zarubejom.ru

10. Стейк из говядины породы Вагю

Один из самых дорогих в мире кусков мяса. /Фото: bbaum.ru

Даже в сыром виде это мясо выглядит дорого. /Фото: restoclub.ru

11. Фритатта с лобстером и икрой

Вряд ли можно представить, что омлет может столько стоить. /Фото: interfax.by

Основную часть стоимости фритатты составляет икра. /Фото: fontanka.ru