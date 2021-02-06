Встречайте Смузи — самую фотогеничную кошку на свете

Этот пост — порция чистого умиления и восторга. А виной тому чудесная британская длинношерстная кошечка по кличке Смузи. Конечно же, как и у любой знаменитой красотки, у нее есть собственный Instagram с кучей подписчиков. Не хуже опытной манекенщицы Смузи знает, как правильно позировать перед камерой. Вы только посмотрите, как ловко у нее это выходит!



Мы не устояли и попали под очарование этого комочка счастья. Присоединяйтесь и вы!











































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