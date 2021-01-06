Подземный город в пустыне Австралии: почему желающих жить под землей становится все больше

1. С чего все начиналось

История появления города началась в 1915 году с поисков месторождения золота / Фото: beton44korolev.ru

Фото: knowhow.pp.ua

Драгоценный камень опал, добыча которого продолжается и сегодня, был найден случайно / Фото: gnkopals.com

Так пустыня в Австралии стала основным поставщиком драгоценных камней / Фото: youtube.com

Подземный город Кубер-Педи имеет второе название опальный город / Фото: zvez-dec.ru

Фото: austravelphotography.wordpress.com

2. Население Кубер-Педи

Обустраивая жилье в бывших шахтах, образовавшихся в результате добычи опала , люди укрываются от песчаных бурь и сильной жары / Фото: homestratosphere.com

Фото: nevsedoma.com.ua

Вход в подземную церковь / Фото: pinterest.ru

3. Город под землей, в котором есть кемпинг, рестораны и даже церковь

Необычный подземный город с развитой инфраструктурой привлекает туристов / Фото: knowhow.pp.ua

Церковь в подземном городе / Фото: nevsedoma.com.ua

Фото: nevsedoma.com.ua

Отели и магазины в Кубер-Педи / Фото: billing4.net

Холл отеля / Фото: vesti.bg

Фото: fronterasblog.com

Фото: billing4.net

Магазины в опальном городе / Фото: fullpicture.ru

Фото: vashotel.ru

Фото: knowhow.pp.ua

4. Подземный город растет

Город растет и развивается, а его население растет с каждым годом / Фото: yandex.ua

Фото: probuhlo.ru

Жизнь в подземелье не менее комфортна и устраивает жителей необычного города / Фото: dailymail.co.uk

Фото: inspiracja.wroc.pl