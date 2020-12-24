Какими салатами задобрить Белого Металлического Быка: 8 удачных рецептов

До Нового Года осталось не так много времени, а значит пора определиться с меню для стола, в частности – с привычными салатиками. Поскольку символ года – Бык, то они должны включать в себя вкусные ингредиенты, включительно с зеленью и овощами. Вашему вниманию – 8 рецептов салатиков, которые можно кушать под бой курантов.
1. Оливье с красной рыбой
Оливье с красной рыбой. \ Фото: foodman.club.
Салат «Оливье» – блюдо, без которого невозможно представить себе новогодний стол. Однако, если привычные его рецепты уже надоели – то вооружайтесь новым, оригинальным и аппетитным, способным изменить ваше мнение о нём до неузнаваемости.
Ингредиенты:
• Рыба красная слабосоленая – 310 г;
• Горошек (из банки) – 310 г;
• Картофель – 310 г;
• Огурцы маринованные – 310 г;
• Яйца – 5 шт;
• Икра красная – 55 г;
• Оливки;
• Зелень;
• Майонез.
С красной рыбой и икрой. \ Фото: vk.com.
Способ приготовления:
• Картофель предварительно отварить в мундире в подсоленной воде;
• Дать остыть и снять кожуру;
• Отварить яйца до готовности;
• Слить воду и дать остыть;
• Очистить от скорлупы;
• Картошку и яйца нарезать крупным кубиком;
• Следом достать рыбу и нарезать произвольными кусочками;
• Засыпать в миску;
• Всыпать горошек и перемешать;
• Заправить майонезом, перемешать;
• Выложить салат в форме башенки;
• Сверху украсить зеленью, оливками и присыпать зернышками красной икры.
2. Кавказский пленник
Кавказский пленник. \ Фото: pinterest.com.
Салатик с оригинальным названием придётся по вкусу всем, кому надоела шуба и оливье. Простой в приготовлении, он требует минимум ингредиентов и времени.
Ингредиенты:
• Говядина варёная – 310 г;
• Баклажан – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 2 зубочка;
• Чернослив – 160 г;
• Майонез – 150 г;
• Орехи – 65 г;
• Зелень.
Ингредиенты для салата. \ Фото: yandex.ru.
Способ приготовления:
• Промыть овощи;
• С баклажана снять шкурку;
• Нарезать кубиком;
• Обтереть солью и отставить на полчаса;
• Смыть соль;
• Лук очистить и снять шкурку;
• Обжарить вместе с баклажаном до готовности и мягкости;
• Мясо нарезать кубиком;
• Произвольно накрошить чернослив;
• Зелень промыть и нашинковать;
• Орехи растолочь до крошки;
• Выложить салат слоями: мясо, чернослив, немного орехов, баклажан;
• Слои смазывать майонезом;
• Отправить настаиваться в холод на пару часов;
• Посыпать остатками орехов.
3. Со свиным сердцем
Салат со свиным сердцем. \ Фото: bigmir.net.
В привычных салатах редко встретишь интересную начинку, которую хотелось бы попробовать и узнать, какая она на вкус. Для этого мы предлагаем приготовить нечто оригинальное – блюдо со свиным сердцем.
Ингредиенты:
• Сердце свиное – 1 шт;
• Яйца – 4 шт;
• Морковь – 310 г;
• Лук – 2 шт;
• Масло растительное;
• Майонез;
• Соль и перец – по вкусу.
Новогодний салат с сердцем. \ Фото: foodman.club.
Способ приготовления:
• Посолить воду в кастрюле;
• Промыть сердце и срезать жилки и плёнку;
• Отварить до готовности и дать остыть;
• Отдельно отварить яйца до полной готовности;
• Слить воду и дать остыть;
• Снять скорлупу;
• Накрошить сердце и яйца небольшими кусочками;
• Морковь промыть и почистить;
• Натереть на мелкой тёрке;
• Снять кожуру с лука;
• Нарезать колечками;
• Отправить морковку и лук на сковородку, сдобрив маслом;
• Обжарить несколько минут до золотистости;
• Снять с огня и отставить в сторону, давая остыть;
• Всыпать в миску к другим ингредиентам;
• Перемешать;
• Заправить майонезом;
• Сдобрить специями;
• Украсить зеленью.
4. Снежная королева
Снежная королева. \ Фото: legkovmeste.ru.
Привычные салатики давным-давно надоели, а потому стоит побаловать себя в этом году чем-то действительно уникальным и новым. К примеру, этим блюдом, которое выглядит очень красиво и необычно, а внутри скрывает простую и вкусную начинку.
Ингредиенты:
• Крабовые палочки – 210 г;
• Ветчина – 210 г;
• Сыр плавленый – 210 г;
• Яйца – 4 шт;
• Яблоко – 150 г;
• Майонез – 130 г;
• Арахис – 110 г;
• Соль и перец – по вкусу.
Лёгкий, воздушный и очень вкусный новогодний салат. \ Фото: youtube.com.
Способ приготовления:
• Яйца отварить до готовности;
• Дать остыть и очистить;
• Отделить желтки от белков;
• Отдельно натереть их на тёрке;
• Мясо и палочки накрошить небольшим кубиком;
• Яблоко очистить и удалить семечки;
• Сыр с яблоком натереть на средней тёрке;
• Орехи обжарить на сковородке;
• Дать немного остыть и засыпать в блендер;
• Измельчить до крошки;
• Половину белка, палочки, мясо и сыр засыпать в миску;
• Смазать майонезом;
• Выкладывать на блюдо слоями: сначала сыр, потом желтки, палочки, яблоко, мясо, орехи и белки;
• Украсить белком, не смазанным майонезом;
• Отправить в холодное место на пару часов.
5. Яркая фантазия
Салат яркая фантазия. \ Фото: youtube.com.
Когда на новогоднем столе не хватает яркости и дополнительных красок, можно создать их с помощью салатика, красочного и разноцветного, состоящего только из полезных и доступных продуктов.
Ингредиенты:
• Кукуруза (в банке) – 250 г;
• Морковка по-корейски – 260 г;
• Сыр – 160 г;
• Лук – 1 шт;
• Яйца – 4 шт;
• Грудка куриная печеная – 310 г;
• Болгарский перец – 55 г;
• Огурец – 55 г;
• Майонез – 110 г;
• Сахар – по вкусу;
• Уксус;
• Зелень;
• Вода – 80 мл.
Яркий праздничный салат. \ Фото: kitchen365.ru.
Способ приготовления:
• В воду влить столовую ложку уксуса;
• Лук очистить и накрошить кубиком;
• Всыпать в раствор воды и уксуса на пятнадцать минут;
• Яйца отварить до готовности;
• Остудить и очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Следом натереть сыр;
• Курицу нарезать средним кубиком;
• Выкладывать ингредиенты слоями: курица, лук, морковь, яйца, кукуруза, сыр;
• Слои промазывать майонезом;
• Оставить немного овощей для украшения;
• Отставить на час-два для пропитки;
• Украсить с помощью овощей, нарезав их красивыми колечками.
6. С ветчиной и грибами
Салат с ветчиной и грибами. \ Фото: tveda.ru.
Кусочки ветчины, сдобренные маринованными грибами – салат, который можно приготовить не только для повседневного употребления, но и даже удивить им на праздник своих родных и близких.
Ингредиенты:
• Ветчина – 110 г;
• Грибы маринованные – 110 г;
• Яйца – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Огурцы маринованные – 75 г;
• Майонез;
• Сметана;
• Соль и перец – по вкусу.
Новогодний слоёный салат. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Накрошить колечками;
• Поставить чайник и дать ему закипеть;
• Лук промыть кипятком;
• Оставить стекать;
• Затем промыть прохладной водой;
• Яйца отварить и дать им остыть;
• Очистить от скорлупы;
• Оставшиеся ингредиенты произвольно накрошить;
• Всё смешать;
• Добавить лук;
• Заправить сметаной и майонезом в равных частях;
• Перемешать;
• Украсить зеленью или овощами.
7. С креветками
Салат с креветками. \ Фото: pinterest.co.uk.
Чтобы ощущать лёгкость после приёма праздничной пищи, можно попробовать приготовить вкусный, диетический салатик, куда входят ароматные креветки, листья салата и помидоры, сдобренные соусом и сыром.
Ингредиенты:
• Креветки – 170 г;
• Салатный лист – 110 г;
• Черри – 110 г;
• Сыр – 25 г;
• Масло оливковое – 25 мл;
• Лимонный сок – 15 мл;
• Базилик – 45 г.
Очень вкусный новогодний салат с креветками. \ Фото: lifestyle.segodnya.ua.
Способ приготовления:
• Отварить креветки в слегка подсоленной воде;
• Дать им остыть;
• Промыть листья, аккуратно разорвать их руками;
• Разрезать черри на половинки;
• Натереть сыр на самую мелкую тёрку;
• Масло смешать с соком лимона;
• Добавить листики базилика, перемешать;
• Первыми выложить листья салата;
• Сверху – креветки и черри;
• Залить заправкой;
• Сдобрить сыром.
8. С курицей гриль
Салат с курицей гриль. \ Фото: google.com.
Курочка – отличный способ дополнить мясом новогодние блюда. Ароматная, душистая и румяная, с нежной, хрустящей корочкой, она отлично сочетается с любыми заправками, а также с овощами и даже кусочками авокадо.
Ингредиенты:
• Куриная грудка – 310 г;
• Сыр творожный – 160 г;
• Черри – 110 г;
• Авокадо – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Масло оливковое – 35 мл;
• Уксус – 20 мл;
• Шпинат;
• Орехи грецкие;
• Сахар, соль и перец – по вкусу.
Оригинальный новогодний салат с курочкой гриль. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Сдобрить курицу специями;
• Оставить в сторону на час и дать ей замариноваться;
• Выложить кусочки на сковородку гриль;
• Обжарить до золотистости;
• С лука снять шелуху;
• Авокадо очистить и удалить косточку;
• Лук и авокадо накрошить кубиком;
• Следом накрошить курицу;
• Листья шпината промыть;
• Порвать руками;
• Помидоры разделить на половинки;
• Масло, уксус и сахар соединить вместе;
• Ингредиенты перемешать;
• Залить заправкой;
• Высыпать салат в миску;
• Посыпать сверху кусочками сыра и орехами.
Как украсить
Яркие элементы декора для салата. \ Фото: inwomen.ru.
Праздничные салаты – это не просто вкусные блюда, но и настоящее украшение нашего стола. А потому, чтобы придать праздничного настроения, стоит задуматься, как лучше всего их украсить.
Красивая подача салата. \ Фото: capital.bg.
Например, отличным способом станет выкладка салата с помощью формы, к примеру, кольца, а также придание ярких акцентов. В качестве таковых может выступать кукуруза, красный перец, зёрна граната, а также зелень, которая поможет сформировать так называемый веночек.
Украшение съедобными цветами. \ Фото: inwomen.ru.
Зелень – оптимальный способ украшения, который подойдет даже к шубе, которая с её помощью заиграет новыми красками.
Салат в форме бычка. \ Фото: cookpad.com.
Лучшим вариантом станет создание вкусных и съедобных часов с цифрами или стрелками. Создать их можно из слайсов морковки и оливок.
Ещё один оригинальный способ украсить и подать салат. \ Фото: wordyou.ru.
С помощью овощей и яиц можно сформировать интересные фигуры, а также цветы, к примеру, розы или даже хризантемы.
Красивая и оригинальная подача новогодних салатов. \ Фото: domosedy.com.
С овощами и мясом также можно сделать символ года или же необычные фигуры животных, приделывая им съедобные глазки и ушки.
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