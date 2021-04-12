Что скрывает «Большая пустота» в Великой пирамиде Хеопса: Последние открытия учёных

Древние пирамиды Египта уже давно вызывают всеобщее бесконечное удивление и восхищают как туристов, так и археологов. Одна из самых захватывающих тайн, связанных с ними — это то, как же они были построены на самом деле и что у них внутри. Как первое, так и второе — до сих пор для учёных загадка. Недавно, благодаря проекту Scan Pyramid Project, историкам удалось приоткрыть завесу тайны над тем, что же находится внутри Великой пирамиды в Гизе.
Пирамида Хеопса на плато Гизы была построена больше четырёх с половиной тысяч лет назад. Это было задолго до изобретения таких прелестей цивилизации, как краны, экскаваторы и другое современное строительное оборудование. Используемые при строительстве пирамиды методы, до сих пор остаются неразрешимой загадкой, сбивающей с толку археологов и прочих экспертов. Тело фараона Хуфу, для которого была построена эта пирамида, так и не было обнаружено. Археологи вообще сомневаются в том, что найти его когда-либо удастся.
Каир, Египет. Вид на пирамиды и границу возделанной долины Нила. 1938 год.
Проект Scan Pyramid Project был начат около пяти лет назад. Три года назад исследователи обнаружили, так называемую «Большую пустоту». Это тридцатиметровое пустое пространство, расположенное в пирамиде Хеопса прямо над Большой галереей. Историки с невероятным нетерпением и азартом ожидали захватывающих откровений. Но увы, ничего нового или важного не было обнаружено. Археологи задаются вопросом, смогут ли они когда-либо продолжить исследования?
Сфинкс и пирамиды, знаменитое чудо света в Египте.
Эксперт по Великой пирамиде в Гизе, археолог доктор Крис Нонтон, рассказывает, что несмотря на то, что «Большую пустоту» обнаружили три года назад, с тех пор не было достигнуто никакого даже небольшого прогресса в исследованиях. Хотя в 2017 году это открытие казалось невероятно, сказочно многообещающим и захватывающим. Нонтон полагает, что там можно найти намного больше, чем известно сейчас, в том числе останки фараона. К сожалению, археологи не могут проникнуть внутрь. Всё дело в том, что любая попытка проникновения может нанести пирамиде непоправимый ущерб, а это, конечно же, никогда не будет разрешено Министерством древностей в Каире.
«Большую пустоту» обнаружили в 2017 году.
Никакой другой возможности узнать что-то новое доктор Нонтон не видит. Все области вокруг пирамиды подверглись в своё время весьма тщательным раскопкам. Они исследованы настолько скрупулёзно, насколько это только было возможно. Даже те области, которые остаются неизученными, продолжает археолог, могут не раскрыть нам ничего нового в плане понимания того, что находится внутри. В отличие от раскопок в Долине царей, в гробницу нельзя попасть тогда, когда археологи пожелают. В Египте на этот счёт существует огромное количество специальных правил и положений, которые регулируют доступ в пирамиду. Даже простая попытка войти в неё может привести к значительному ущербу, объясняет Нонтон.
Простая попытка проникновения может привести к непоправимым последствиям.
Доктор Нонтон много думал о том, как попытаться проникнуть внутрь без ущерба для сооружения. Пока его предложения египетское правительство отвергает, считая, что это опасно для пирамиды. Кроме того, оформление необходимых документов занимает очень много времени. В законных ограничениях ориентироваться невероятно сложно. Только на заполнение и отправку всех бумаг потребуются месяцы, а то и годы. Большинство экспертов при этом считают, что Министерство древностей, скорее всего, отклонит любые их предложения.
Египтяне очень трепетно защищают Великую пирамиду в Гизе. Доктор Нонтон считает, что если бы археологам всё же разрешили войти в неё, хотя бы для того, чтобы использовать камеру - это уже само по себе, вызвало бы огромную негативную общественную реакцию.
Ещё один вид на Великие пирамиды Гизы.
В Египте кроме пирамиды Хеопса есть много других пирамид. Их около ста десяти, они были построены в качестве гробниц для правителей, а иногда и для многочисленных членов их семей. Пока Нонтон и его коллеги довольствуются ими. Это тоже невероятно интересные области для исследования истории Египта, которые предоставляют множество возможностей для повышения осведомлённости общественности об этих чрезвычайно внушительных структурах. По словам Нонтона, в Долине царей «много золота и много азарта» и нет риска причинить вред столь важной части египетской истории. Это тот вид раскопок, который доступен и разрешён. В этом случае в выигрыше все – и те, кто стремится исследовать Древний Египет, и те, кто стремится его сохранить.
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