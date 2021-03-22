9 советов, как быстро упаковать чемодан по методике военных

С простыми лайфхаками сбор чемодана перестанет быть стрессом.
Собираетесь в командировку или на отдых? Готовы поспорить, что сбор чемодана вы откладываете на последний момент. Надо подумать, какие вещи пригодятся, подготовить их и самое главное - уместить в сумке. Как это сделать быстро и без стресса - расскажет Novate.ru.
1. Больше практики
Разложите вещи вокруг и собирайте-разбирайте чемодан по несколько раз / Фото: xcom-hobby.ru
Военные регулярно собирают, разбирают и снова собирают сумку за пару дней до отправления. Благодаря постоянной практике вы легко запомните, где лежат какие вещи и при необходимости быстро найдете тот или иной предмет. Например, если вам срочно понадобятся медикаменты или теплая кофта. Разложите одежду на кровати, полу, развесьте на стуле и начинайте практиковаться. В процессе заодно и решите, какие вещи лучше оставить дома.
2. Складывайте компактнее
Скручивайте, сворачивайте и перевязывайте вещи, чтобы они занимали меньше места / Фото: travelask.ru
Не бойтесь сворачивать, скручивать и перевязывать вещи, чтобы они получились одинаковой формы и размера. Так одежда будет занимать меньше места из-за близкого расположения друг к другу. Объемные вещи вроде пуховиков, курток, спальных мешков лучше скрутить в рулон и перевязать веревкой. Это поможет сэкономить место в чемодане.
3. Укладывайте вещи в обратном порядке
Первыми кладите вещи, которые пригодятся позже всего / Фото: ingenioustravel.com
Еще один лайфхак - паковать одежду в обратном порядке. Заранее продумайте, какие вещи понадобятся раньше, чтобы по приезде не перерывать весь чемодан. Например, если вы приедете в гостиницу ночью, сверху лучше положить пижаму, тапочки и гигиенические средства. Если прилетаете днем, позаботьтесь, чтобы под рукой была сезонная одежда, а вещи для ночного отдыха можно отправить на дно чемодана.
4. Грамотно распределяйте вес
Самые тяжелые вещи кладите в середину, а не вниз / Фото: ontheroadpatagonia.files.wordpress.com
Если путешествуете налегке, выбирайте рюкзак. Однако помните: самые тяжелые вещи нужно укладывать в середину, а не вниз. При таком расположении предмет будет ближе к позвоночнику, соответственно, нести рюкзак проще. Во втором случае тяжелые вещи будут тянуть назад. То же самое касается чемоданов, сумок и даже ручной клади. Мысленно разделите изделие для транспортировки вещей на три части. Вниз укладывайте средние по весу вещи, в центр - тяжелые, а сверху - самые легкие.
5. Вообразите себя строителем
Представьте, что вы - строитель, а вещи - это кирпичи / Фото: moidom.boltai.com
Во время сбора чемодана представьте, что вы укладываете стену. Каждая пара обуви и мелочи в чехлах - это кирпичи, которые должны идеально прилегать к другим кирпичам. А одежда и нижнее белье - цемент для заполнения пустых мест. Если укладывать вещи по такому принципу, то во время транспортировки они не будут болтаться внутри сумки.
6. Запаситесь носками
Свободное место в чемодане можно заполнить запасными носками / Фото: severdv.ru
Недобор одежды в чемодане - такая же проблема, как и перебор. Если вы положили в сумку все необходимое, а там по-прежнему много свободного места, добавьте больше носков. Уж они точно не будут лишними, особенно, если вам предстоит много ходить. В процессе интенсивной ходьбы стопы потеют, поэтому можно легко заработать мозоли. Лучше взять побольше носков и почаще их менять.
7. Только необходимое
Сперва укладывайте самое необходимое, а потом второстепенные вещи / Фото: palladium.ua
Старайтесь брать с собой только необходимые вещи. Одежда на все случаи жизни все равно не поместится в один чемодан, да и подготовиться к всем непредвиденным ситуациям невозможно. Сперва уложите в чемодан только то, что вам 100% нужно. Затем постепенно докладывайте вещи второстепенной важности. Если поместилось все - отлично. В противном случае придется оставить только самое необходимое.
8. Распределяйте вещи по чехлам
Распределите вещи по категориям, а потом разложите по разным чехлам / Фото: severdv.ru
Не пытайтесь свалить все скопом. Распределите вещи по категориям, сложите их в отдельные тканевые чехлы на молнии, пакеты или косметички, а затем по методу кирпичиков укладывайте в чемодан. Например, электроприборы - в один чехол, уходовые средства - в другой, мелкие украшения и аксессуары - в третий. Сверху обязательно размещайте предметы первой необходимости, исходя из ваших нужд. Это могут быть медикаменты, документы, перекус в дорогу, сменная одежда, зарядка для гаджетов. Все, что понадобится достать быстро.
9. Купите идеальный чемодан
Потратьтесь один раз и купите идеальный чемодан для ваших нужд / Фото: bagman.ua
Рюкзак военных идеально подходит под их нужды и необходимые вещи. Именно поэтому и вы должны подобрать чемодан, который будет полностью соответствовать вашему образу жизни. Например, если нужно много одежды, берите изделие побольше. Любите минимализм? Рюкзака будет достаточно. Лучше один раз потратиться и купить идеальную вещь, чем каждый раз страдать, что одежда не влезает, молния не выдерживает или сумка слишком пустая.
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