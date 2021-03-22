9 советов, как быстро упаковать чемодан по методике военных

С простыми лайфхаками сбор чемодана перестанет быть стрессом.

1. Больше практики

Разложите вещи вокруг и собирайте-разбирайте чемодан по несколько раз / Фото: xcom-hobby.ru

2. Складывайте компактнее

Скручивайте, сворачивайте и перевязывайте вещи, чтобы они занимали меньше места / Фото: travelask.ru

3. Укладывайте вещи в обратном порядке

Первыми кладите вещи, которые пригодятся позже всего / Фото: ingenioustravel.com

4. Грамотно распределяйте вес

Самые тяжелые вещи кладите в середину, а не вниз / Фото: ontheroadpatagonia.files.wordpress.com

5. Вообразите себя строителем

Представьте, что вы - строитель, а вещи - это кирпичи / Фото: moidom.boltai.com

6. Запаситесь носками

Свободное место в чемодане можно заполнить запасными носками / Фото: severdv.ru

7. Только необходимое

Сперва укладывайте самое необходимое, а потом второстепенные вещи / Фото: palladium.ua

8. Распределяйте вещи по чехлам

Распределите вещи по категориям, а потом разложите по разным чехлам / Фото: severdv.ru

9. Купите идеальный чемодан

Потратьтесь один раз и купите идеальный чемодан для ваших нужд / Фото: bagman.ua