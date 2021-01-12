Как вывести с одежды белые пятна от дезодоранта, не испортив ткань

Антиперспиранты и дезодоранты применяют абсолютно все. Благодаря им даже в жару человек не испытывает дискомфорт, обеспечивает себя ощущением свежести, избавляется от неприятного запаха пота. Но многие средства оставляют на одежде пятна белого цвета, которые иногда сложно удалить. Справиться с задачей можно при помощи нескольких простых способов.
Соблюдение несложных рекомендаций поможет избавиться от пятен / Фото: goodhouse.com.ua
Пятна под мышками – почему они появляются
Белые пятна на одежде образуются в результате смешивания пота и соли алюминия / Фото: yarosonline.ru
Широко используемый в косметологии глицерин в большей части дезодорантов работает как основа. Следы же оставляют те гигиенические средства, в которых содержится гексагидрат алюминия. Данный элемент обладает подсушивающим действием. После того, как пот и соли алюминия смешиваются, появляются пятна.
Пот не имеет запаха, причиной его появления являются микроорганизмы / Фото: rhythmsdance.com.ua
Следует понимать, что пот, как таковой, запаха не имеет, так как 99 процентов его состава – это вода и один процент – соли + органические соединения. Последние – благоприятная среда для размножения микроорганизмов, которые и являются причиной неприятных запахов.
Как избавиться от пятен
Существуют простые и эффективные способы устранения белых пятен с одежды / Фото: musthaveforyou.mediasole.ru
Существует несколько элементарных правил и способов выведения пятен. Достаточно их применять, и за одежду можно будет не переживать.
Важно своевременно стирать одежду в теплой воде, чтобы пятна не стали более стойкими / Фото: cleanadvice.ru
Первое и самое главное из правил – своевременная стирка. Нельзя допускать, чтобы пятна устарели. Тогда их выводить действительно сложно. При стирке используется теплая, а не горячая вода. Во втором случае пятна только станут более стойкими.
Следы от антиперспиранта натираются хозяйственным мылом / Фото: fastbox.su
Хозяйственное мыло. Им намыливаются только появившиеся пятна, затем проблемные участки застирываются вручную и вещь оставляется минут на тридцать. Дальше останется ее только тщательно прополоскать.
Старую вещь придется стирать дважды, чтобы вывести пятна от дезодоранта / Фото: ru24.net
Если вещь старая, стирать ее придется два раза, так как волокна ткани уже утратили свою целостность, разлохматились. Поэтому и пятна въедаются в них глубоко, а вывести их несколько сложнее.
Для загрязнений на одежде темного цвета хорошо подойдет этиловый спирт / Фото: grange-studio.ru
Если вещь имеет черный цвет, то подойдет этиловый спирт. В водке либо спирте смачивается ватный диск и им необходимо протереть участок одежды с пятном. Если эти следы свежие, то исчезать они будут практически сразу. Дальше одежда просто стирается в обычной машинке. При условии, что загрязнения устаревшие, рекомендуется сделать компресс. На пятна необходимо разместить салфетку, смоченную в спирте, сверху она накрывается полиэтиленом и ставится незначительный пресс. В таком положении вещь оставляется часа на два.
Отлично справляется с устойчивыми пятнами от пота поваренная соль / Фото: kk.bladeil.com
Незаменимым средством является и обычная поваренная соль, которая подходит и для белой, и для цветной одежды. Вещь из шерсти обрабатывается солевым раствором. При условии, что материал не шерстяной, соль сыплется на проблемный участок и при помощи круговых движений втирается. Останется только убрать соль и отправить вещь в стирку.
Справиться с проблемой белых пятен поможет сок лимона / Фото: polsov.com
Сок лимона может убрать пятна от дезодоранта из всех видов ткани, в частности шерсти, трикотажа, шелка. Одежда раскладывается на ровной поверхности, например, стола и протирается раствором. После того, как пятна исчезнут, вещь стирается. Аналогичный эффект обеспечивает уксус 9%, но для цветной одежды этот способ не подходит.
Смесь соды с перекисью водорода даст хороший результат / Фото: ogidroze.ru
Наиболее результативной считается смесь из соды и пероксида. Понадобится две столовых ложки соды, четыре – перекиси и одна – любого моющего средства. После приготовления раствор наносят на проблемные зоны и оставляют на пару часов. Затем вещь прополаскивается и стирается в обычном режиме.
Раствор из нашатырного спирта и воды не менее эффективен / Фото: shkolagolova.ru
Суперсредством является и раствор, состоящий из нашатыря и воды. Пятна уходят спустя несколько минут. Компоненты берутся в одинаковых пропорциях. Спустя 3 минуты после нанесения смеси на пятна вещь прополаскивается и стирается.
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