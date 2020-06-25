Действительно ли пьяные чаще выживают в автомобильных авариях

Существует бесчисленное множество историй, в которых главный персонаж – пьяный водитель, чудом оставшийся живым и невредимым после страшной автомобильной аварии, в то время как другие получили тяжелейшие травмы или погибли. Исходя из этого, напрашивается вывод, что опьянение каким-то образом может защитить нас в случае дорожно-транспортного происшествия и в других ситуациях, связанных с угрозой жизни или здоровью. Что касается причин, общепринятое мнение сводится к тому, что чем более расслабленным является человеческое тело вследствие алкогольного опьянения, тем меньше вероятность травмы.



Суть в том, что пьяный не осознает опасности и не пытается с ней бороться, поэтому его тело сгибается и деформируется в любом направлении под действием внешних сил. В то же время, в нормальном состоянии сознания мышцы и связки напрягаются, лишая нас эластичности. Тело становится подобным сухой ветке – именно из-за этого и возникают многочисленные травмы. Но так ли это на самом деле? Действительно ли пьяные водители имеют меньше шансов получить травму, чем трезвые и более ответственные участники движения. Оказывается, действительно, есть немало исследований, авторы которых пришли к выводу, что у человека с повышенным содержанием алкоголя в крови больше шансов на выживание при тяжелых травмах.

В то же время, ряд других исследований показывают, что общий уровень смертности среди пьяных почти вдвое выше. Итак, как же все обстоит на самом деле, и действительно ли пьяная расслабленность защищает нас? Для начала давайте рассмотрим механизм, стоящий за этой расслабленностью. Дело в том, что все нервные клетки в центральной нервной системе человека приводятся в состояние возбуждения или торможения так называемыми нейротрансмиттерами. Чем выше уровень возбуждения, тем быстрее и активнее будут реагировать наши мышцы. Нейромедиатором возбуждения является глутамат натрия, натриевая соль глутаминовой кислоты. Именно он позволяет головному и спинному мозгу передавать электрические сигналы с высокой скоростью. Алкоголь подавляет способность глутамата делать это за счет уменьшения потока ионов через глутаматные рецепторы, причем происходит это уже при уровне его содержания в крови около 0,03. Чем больше алкоголя употребил человек, тем труднее ему контролировать свой опорно-двигательный аппарат, поскольку глутамат не может передавать возбуждение с прежней скоростью. В результате, походка человека начинает напоминать мультяшную пластилиновую куклу Гамби во время землетрясения. Итак, теперь рассмотрим, как ведет себя тело в таком состоянии во время столкновения на дороге. Когда происходит авария, фактически имеет место не одно, а три столкновения: автомобиль ударяется во что-то, затем человек по инерции сталкивается с внутренней поверхностью салона автомобиля, и, наконец, внутренние органы получают механическое повреждение от удара о внешнюю оболочку нашего тела. Таким образом, согласно гипотезе о пьяной гибкости, если вы стопроцентно трезвы, как католический священник в воскресное утро, при аварии ваше тело резко напрягается, теряя способность компенсировать удары, мышцы и связки теряют эластичность, и в результате повышается вероятность переломов, разрывов и других подобных травм. Между тем, пьяный за рулем «встает на путь наименьшего сопротивления»: его руки и ноги превращаются в своеобразную подушку безопасности, и он в полной мере использует природную способность тела, включая внутренние органы, к деформации. На первый взгляд, все это представляется достаточно логичным. К сожалению, не менее логичным выглядит и другой аргумент: из-за снижения напряжения в мышцах воздействие от столкновения тела с твердыми поверхностями салона автомобиля будет большим, чем если бы руки и ноги были напряжены и способны направлять эту силу более контролируемым образом. Об этом пишут авторы статьи «Действительно ли алкогольное опьянение защищает от тяжелых травм при аварии и снижает смертность в больнице?», опубликованной в журнале The American Surgeon. Исследователи обнаружили, что у людей с повышенным уровнем алкоголя в крови фиксируется повышенный риск получения травм головы, лица, грудной клетки и брюшной полости. Совершенно очевидно, что эти травмы гораздо более опасны для жизни, чем переломы рук или ног, разрывы сухожилий и тому подобные повреждения, полученные вследствие напряжения конечностей. Из этого и других подобных исследований, хотя ученые в настоящее время, к сожалению, далеки от окончательных выводов, идея о том, что вы с большей вероятностью выживете в автомобильной аварии, приобретя такую же гибкость, как ваш дедушка до приема «Виагры», воспринимается с известной долей подозрительности и попадает под категорию «необходимы дополнительные исследования». Так или иначе, существует все больше свидетельств того, что значительное количество алкоголя в организме все же дает человеку повышенные шансы на выживание в случае аварии. Впрочем, оно же резко увеличивает шансы попасть в эту самую аварию, причем не только в автомобильную. Пьяному человеку, как известно, море по колено, и часто его просто невозможно удержать от рискованных поступков. В Америке давно придумали мем для описания таких ситуаций: «А ну ка, брат, подержи пока мое пиво!» Еще одно указание на то, что пьяное расслабление – не главный фактор выживания, заключается в том, что, выжив в аварии, в которую человек попал из-за своего опьянения, он еще должен добраться до места, где ему окажут медицинскую помощь. Вне зависимости от того, был человек пьян или нет, неудивительно, что если он оставался в живых достаточно долго, чтобы попасть в больницу, есть вероятность, что ему удастся выжить после первоначальной травмы. Для всех без исключения, решающим фактором, от которого зависит дальнейшее выживание, будет реакция организма на более отдаленные последствия. Считается, что именно в этом заключается реальное преимущество наличия некоторой дозы алкоголя в крови, поскольку она влияет на все реакции организма. В журнале Американской медицинской ассоциации в 2010 году была опубликована статья под названием «Дорожно-транспортные происшествия: взаимосвязь между употреблением алкоголя, типом и тяжестью травм, а также результатами лечения». Авторы исследования обнаружили, что пациенты с наиболее тяжелыми травмами имели гораздо больше шансов выжить, если у них был высокий уровень алкоголя в крови, по сравнению с их трезвыми товарищами по несчастью. Кроме того, хотя у пьяных людей больше вероятность получить тяжелую травму головы или септические осложнения (заражение), несмотря на это, процент выживаемости среди них был выше. В пользу этой идеи говорят и результаты исследования, которое провел в 2012 году в университетах Иллинойса и Чикаго Ли Фридман. Ученый обнаружил, что алкоголь в крови снижал смертность при всех видах травматических повреждений – переломах, открытых ранах, повреждениях внутренних органов и так далее. Единственный вид травмы, при которой от алкоголя не было никакой пользы – ожоги. Это вполне логично, учитывая иммуносупрессивное действие алкоголя и общеизвестный факт, что у ожоговых пациентов именно инфекция часто приводит к летальному исходу. Доктор Фридман также выяснил, что эти преимущества увеличиваются с повышением содержания алкоголя в крови, причем в некоторых случаях благодаря им смертность снижается на 50 процентов. К сожалению, как он пишет в своем отчете, никто точно не знает причин этого феномена. В настоящее время проводится не так много исследований, посвященных физиологическим механизмам, влияющим на защитные эффекты алкоголя при механических травмах. Тем не менее, стремясь разгадать эту тайну, доктор сделал попытку объяснить, почему алкоголь может оказывать благотворное воздействие в подобных случаях. В своем исследовании 2014 года «Осложнения, связанные концентрацией алкоголя в крови после травмы», он выдвинул гипотезу, что защитные эффекты могут быть связаны с тем, как алкоголь снижает вероятность возникновения посттравматических осложнений. Если посмотреть истории болезней тех пациентов, за которыми велось наблюдение в рамках исследования, у 43,2 процентов тех, кто скончался, было как минимум одно осложнение. Однако, среди тех, кто получил травму в состоянии опьянения, количество осложнений действительно было значительно ниже. Например, у пьяных на 23,5 процента реже фиксировались осложнения, связанные с сердцем, и на 30 процентов – с почками. Фридман пишет: «Текущий анализ свидетельствует о том, что имеет место снижение количества наиболее распространенных клинических осложнений в сердечнососудистой системе и почках, что дает ключ к решению этой интересной головоломки, потенциально способной спасать жизни». Впрочем, исследование 2011 года «Воздействие алкоголя и результаты лечения пациентов с травмами» привело к другим выводам. Его результаты, опубликованные в «Европейском журнале травматологии и неотложной хирургии» показывают, что смертность у пациентов с травмой, у которых в крови содержался алкоголь, была почти в два раза выше средней. Кроме того, в случаях с проникающими ранениями вероятность попадания в клинику пациентов с алкоголем в крови уже без признаков жизни была выше, чем у трезвых. Говоря о причинах, они пишут: «Алкоголь изменяет гемодинамический, метаболический и воспалительный гомеостаз после кровоизлияния, притупляют выброс катехоламинов после травмы и снижают порог желудочковой аритмии… иммуносупрессивные эффекты алкоголя увеличивают риск вторичных инфекций…». Проще говоря, при порезе у пьяного человека наблюдается более активное кровотечение, поскольку способность организма сжимать кровеносные сосуды и свертываемость крови снижается. А вероятность того, что сердцебиение достигнет опасного для жизни ритма, увеличивается. В случае инфекции, при наличии алкоголя в крови способность иммунной системы защищать организм также понижается. Впрочем, исследователи сами делают оговорку, признавая некоторую противоречивость своих выводов. Как бы то ни было, имеются убедительные доказательства, хотя и не для всех видов травм, что смертность у пациентов определенного типа может снижаться при наличии в крови некоторого количества старого доброго виски. Прежде всего, это касается черепно-мозговых травм (ЧМТ). Алкоголь уменьшает прилив симпатических нейротрансмиттеров, не позволяя, например, глутамату, работать, и тем самым дает человеку больше шансов на спасение драгоценных клеток мозга при подобных травмах. Во всяком случае, исследования на крысах, проведенные в 2013 году, подтверждают эти данные, поскольку было зафиксировано, что гибель нервных клеток после ЧМТ снижалась, если в крови животных присутствовал алкоголь. Таким образом, хотя шансы получить такую травму в пьяном виде, разумеется, растут, как ни забавно, шансы выжить тоже повышаются. Итак, хотя нельзя с полной уверенностью сказать, защищает ли алкоголь от травм или смерти при аварии, имеется большое количество свидетельств того, что он помогает выжить при определенных видах травм, которые могут произойти при автомобильной аварии, и это потенциально открывает путь к созданию новых способов лечения. Конечно, чем больше человек пьет, тем больше шансов у него получить травму. Так что, возможно, оптимальный вариант – отказаться одновременно и от алкоголя и от вождения автомобиля.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: