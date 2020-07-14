Как изменился парк основных видов сельхозтехники за 17 лет

Мы решили сравнить техническую оснащенность сельскохозяйственных организаций в России (не учитывая хозяйства населения, КФХ и ИП), взяв данные 1992 и 2010 годов и сопоставив их с показателями 2019 года. Все цифры приведены на конец указанного в столбце года.



Мы решили сравнить техническую оснащенность сельскохозяйственных организаций в России (не учитывая хозяйства населения, КФХ и ИП), взяв данные 1992 и 2010 годов и сопоставив их с показателями 2019 года. Все цифры приведены на конец указанного в столбце года. ⠀ Как вы думаете, что повлияло на столь значительные перепады показателей? Поделитесь с нами в комментариях своими прогнозами на ближайшие 10 лет.



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