Чем известна красавица-сестра Ким Чен Ына, и Почему она станет правителем Северной Кореи

Западные издания уже давно обратили внимание на отсутствие лидера Северной Кореи даже на крайне важных идеологических мероприятиях. Высказываются предположения о плохом состоянии здоровья Ким Чен Ына и возможной смене власти в стране. Западные политологи и журналисты предполагают, что кресло руководителя КНДР может занять Ким Ё Чжон, младшая сестра правителя, чьё влияние на брата уже давно не ставится под сомнение.
Путь в политике
Ким Ё Чжон. / Фото: www.newsweek.com
Она появилась на свет в семье руководителя страны Ким Чен Ира и его неофициальной жены, бывшей танцовщицы Ко Ён Хи, став третьим ребёнком супругов. По некоторым сведениям, Ким Чен Ир очень любил свою младшую дочь, называл её «милой Ё Чжон» и «принцессой Ё Чжон».
С детства «принцесса Ё Чжон» была очень близка с Ким Чен Ыном. Вместе с братьями Ким Чен Чхольем и Ким Чен Ыном её отправили на учёбу в Швейцарию, где они находились с 1996 по 2000 год. При этом неофициальной версией нахождения детей за рубежом считается попытка отца оградить наследников от влияния их деда, Ким Ир Сена. Учились наследники правителя КНДР в целях безопасности под псевдонимами, а жили в отдельном доме с личной охраной и штатом обслуживающего персонала.
Ким Чен Ын в сопровождении сестры. / Фото: www.thedailybeast.com
После возвращения домой любимица отца, вполне вероятно, продолжила обучение в Военном университете, а затем изучала компьютерные технологии в Университете Ким Ир Сена. Уже в этот период отчётливо проявился интерес девушки к политике, ставший предметом гордости отца, который неоднократно заявлял в интервью о мечтах дочери сделать карьеру политика.
Ким Ё Чжон. / Фото: www.si.wsj.net
Но в течение нескольких лет Ким Ё Чжон крайне редко появлялась в поле зрения общественности и впервые оказалась в центре внимания прессы в начале осени 2010 года в качестве участницы партийной конференции. В СМИ попала фотография, где девушка стояла рядом с секретарём отца. После этого она стала время от времени сопровождать Ким Чен Ира.
Ким Ё Чжон. / Фото: www.thesun.co.uk
В 2011 году на похоронах отца Ким Ё Чжон, не являясь членом похоронного комитета, находилась рядом с братом практически во главе процессии, но при этом её имя ни разу не упоминалось в репортаже. В начале 2012 она заняла должность тур-менеджера в Национальной комиссии обороны, без упоминания в новостях. Исключение составило появление вместе с братом на военном полигоне осенью того же года.
Её имя прозвучало в прессе в следующий раз в марте 2014 года, когда Ким Ё Чжон сопровождала правителя на голосовании в Верховное народное собрание, а в СМИ впервые обозначили её, как «высокопоставленного чиновника» ЦК Трудовой партии КНДР. В то время она была депутатом высшего органа власти страны.
Ким Ё Чжон. / Фото: www.ansa.it
Осенью 2014 года, по непроверенным данным, Ким Ё Чжон фактически осуществляла руководство страной в период болезни и лечения брата. После этого официально заняла пост заместителя начальника отдела пропаганды и агитации ЦК партии, затем стала вице-министром.
О личной жизни Ким Ё Чжон известно очень мало. Сообщалось, что она состояла в браке с Чхве Суном, вторым сыном заместителя председателя правящей партии, а в мае 2015 должен был появиться на свет её ребёнок. Личность отца не установлена, предполагается, что он занимает одну из должностей либо в секретной организации, либо в службе безопасности Ким Чен Ына.
Серый кардинал или будущий правитель?
Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон. / Фото: www.wp.com
Именно Ким Ё Чжон стала идейным вдохновителем и режиссёром культа личности Ким Чен Ына, который развивался по сценарию, написанному ещё в период правления Ким Ир Сена. У нынешнего руководителя КНДР в окружении практически нет людей, которым он мог бы безоговорочно доверять.
Единственный человек, имеющий на него влияние и пользующийся уважением Ким Чен Ына – это Ким Ё Чжон. Она тщательно следит за построением его общественного имиджа как на родине, так и за рубежом. Следуя её рекомендациям, Ким Чен Ын посещает тематические парки, школы и дома простых граждан, а ещё поддерживает дружеские отношения с бывшей звездой НБА Деннисом Родманом.
Ким Чен Ын и Ким Ё Чжон на межкорейском саммите в демилитаризованной зоне двух Корей в апреле 2018 года. / Фото: www.businessinsider.my
Но даже родство с правителем не может спасти людей от тотальных чисток при малейшем намёке на неугодное лидеру поведение или угрозе его правления. Он без тени сожаления приказал казнить своего дядю Чан Сон Тхэка в 2013 году, а его причастность к устранению сводного брата Ким Чен Нама в феврале 2017 года хоть и не доказана, но является очень вероятной.
Ким Ё Чжон на протяжении уже многих лет является ближайшим советником и доверенным лицом брата. Она часто сопровождала его на официальных встречах, выступала в качестве его представителя на Зимней Олимпиаде в Пхеньяне и присутствовала на официальных встречах лидера КНДР с руководителями США и Южной Кореи.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и Ким Ё Чжон. / Фото: www.newsweek.com
И даже попав во временную немилость, она смогла восстановить свои позиции. После провального для Северной Кореи саммита Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в Ханое, по мнению аналитиков, Ким Ё Чжон лишилась всех своих должностей, но уже весной 2020 года снова стала кандидатом в члены Политбюро Трудовой партии Кореи.
Ким Ё Чжон беседует с директором по национальной безопасности президента Южной Кореи. / Фото: www.upi.com
Данному восстановлению предшествовал ряд заявлений политического характера, сделанных Ким Ё Чжон от своего имени, и назначение на должность первого заместителя ЦК Трудовой партии. Данный факт, по мнению аналитиков, является прямым доказательством центральной роли сестры Ким Чен Ына в политическом рейтинге Северной Кореи и её готовности заменить брата на посту руководителя страны.
Ким Ё Чжон. / Фото: www.thesun.co.uk
Правда, некоторые эксперты считают, что против Ким Ё Чжон играют национальные традиции конфуцианской страны, основанные на уважении к мужскому началу и старшинству, которые не позволят Ким Ё Чжон стать лидером. Нынешнее же назначение говорит о том, что она является лишь верной помощницей и надёжной союзницей Ким Чен Ына.
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