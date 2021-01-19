Почему во Второй мировой войне Германии пришлось капитулировать дважды

После того, как Сталин узнал о подписании акта капитуляции в Реймсе - он просто рассвирепел.

Первое подписание состоялось 8 мая в Реймсе.

Так радовались победе над нацистами жители Нью-Йорка.

Иосиф Сталин требовал, чтобы договор со стороны Германии был подписан фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем.

Адмирал Дёниц надеялся рассорить союзников и продолжить вести войну против Советского Союза.

Вильгельм Кейтель подписывает договор о капитуляции.

Освобождённые узники концлагеря.

Разрушенное здание Рейхстага.

На стене Рейхстага каждый хотел оставить свою подпись, как свидетельство победы над фашизмом.

Фотограф-разведчик из Перми Михаил Арсентьев в День Победы сделал фото в Берлине у памятника кайзеру Вильгельму I и назвал снимок «Победители у стен Рейхстага» .

Взятие Рейхстага.

Официально все бывшие союзные республики празднуют День Победы 9 мая и сегодня.

Праздничный салют в Москве 9 мая 1945 года .