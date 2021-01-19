Почему во Второй мировой войне Германии пришлось капитулировать дважды

7 мая 1945 года Германия безоговорочно капитулировала перед союзниками. Официально акт о капитуляции был подписан в Реймсе, Франция. Это положило такой долгожданный конец той ужасной, кровавой войне, оставившей такие глубокие шрамы на сердцах и судьбах столь огромного количества людей. Это было окончательное падение Третьего рейха. Только, что же тогда произошло 9 мая в Берлине? Почему Германии пришлось капитулировать фактически два раза?
В этом году исполняется 75 лет со дня окончания самой ужасной и разрушительной войны 20 века. Вторая мировая война по официальным данным унесла около 70 миллионов человеческих жизней. Германскому правительству в этой войне пришлось сдаваться дважды. Произошло так из-за враждующих идеологий, ссор между Советским Союзом и его союзниками. Такое наследие, к сожалению, оставила недавняя Первая мировая война.
После того, как Сталин узнал о подписании акта капитуляции в Реймсе - он просто рассвирепел.
Конец нацистской Германии уже был совершенно очевидным, начиная с 1944 года. СССР, США, Франция и Великобритания объединили усилия, чтобы приблизить это долгожданное событие. Когда Адольф Гитлер совершил 30 апреля 1945 года самоубийство, всем было уже понятно, что время кровавой диктатуры Третьего рейха окончено. Только вот было неясно, как будет организовано военное и политическое подписание капитуляции.
Своим преемником, на случай смерти, Гитлер назначил морского адмирала и ярого нациста, Карла Дёница. Это была медвежья услуга. Ведь по факту, Дёницу в наследство досталось не управление новой Германией, а организация её роспуска.
Адмирал в самом скором времени поручил начальнику оперативного штаба Верховного командования вооружённых сил, Альфреду Йодлю, договориться о капитуляции всех немецких войск с генералом Дуайтом Д. Эйзенхауэром.
Первое подписание состоялось 8 мая в Реймсе.
При этом Дёниц надеялся, что переговоры выиграют ему столь необходимое время, чтобы вывести как можно больше немецких граждан и войск с пути наступающей армии Советского Союза. Также хитрый адмирал надеялся убедить Соединенные Штаты, Великобританию и Францию, которые не доверяли СССР, выступить против Советского Союза, чтобы Германия могла продолжить свою войну на этом фронте.
Так радовались победе над нацистами жители Нью-Йорка.
Эйзенхауэр, тем не менее, видел все эти уловки и настоял на том, чтобы Йодль подписал документ о капитуляции без всяких переговоров. 7 мая 1945 года был подписан безусловный «Акт военной капитуляции» и договор о полном прекращении огня, которые вступили в силу в 23 часа одну минуту по центрально-европейскому времени 8 мая.
Иосиф Сталин требовал, чтобы договор со стороны Германии был подписан фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем.
Когда Иосиф Сталин узнал о том, что Германия подписала безоговорочную капитуляцию в Реймсе, он просто пришёл в ярость. Ведь Советский Союз пожертвовал в этой войне миллионами жизней солдат и простых граждан. Значит и капитуляцию должен был принять советский военачальник самого высокого ранга, а подписанты ограничились лишь формальным присутствием одного советского офицера.
Сталин возражал и против самого места подписания данного акта. Советский вождь считал, что подписывать такой документ нужно только в Берлине. Ведь именно Берлин был столицей Третьего рейха, а значит только там и должна быть оформлена его безоговорочная капитуляция.
Адмирал Дёниц надеялся рассорить союзников и продолжить вести войну против Советского Союза.
Решающим возражением Иосифа Сталина было для союзников то, что Альфред Йодль не был самым высокопоставленным военным чиновником Германии. Ведь все помнили, как подобное подписание перемирия, закончившего Первую мировую войну, помогло посеять семена Второй мировой.
Тогда в 1918 году, когда Германская империя стояла на грани поражения, она рухнула и была заменена парламентской республикой. Новый государственный секретарь Маттиас Эрцбергер подписал перемирие в Компьене, в котором Германия также безоговорочно капитулировала.
Эта внезапная для большинства немецких граждан сдача, стала просто шоком. Ведь правительство их уверяло, что Германия вот-вот одержит победу. В результате поползли упорные слухи, что во всём виновато новое гражданское правительство Германии. Это они, марксисты и евреи, всадили германской армии нож в спину.
Политика тогдашнего правительства Германии очень не нравилась правым. Особенно новая система налогообложения, внедрённая рейхсминистром финансов Маттиасом Эрцбергером. Он же был одним из подписантов Версальского договора о перемирии. Это позволило сделать Эрцбергера козлом отпущения для немецкого народа. В результате проводимой политики поливания грязью, рейхсминистр подал в отставку. Но этого было правым мало. 26 августа 1921 года Эрцбергер был подло убит, а члены нацистской партии объединились, чтобы захватить абсолютную власть.
Сталин был убеждён, что подписание акта о капитуляции таким официальным лицом, как Альфред Йодль, с указания гражданского главы государства, может в будущем послужить созданию нового мифа о том, что германской армии снова вогнали нож в спину. Глава советского государства был весьма обеспокоен тем, что в этом случае Германия в будущем сможет вновь настаивать на том, что капитуляция была незаконной. Сталин требовал, чтобы документ был лично подписан не кем иным, как Верховным главнокомандующим всех германских вооружённых сил, фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем.
Вильгельм Кейтель подписывает договор о капитуляции.
Союзники выразили согласие с этим опасением Сталина, и делегация была переформирована. На следующий день, 8 мая 1945 года, Кейтель направился в Карлхорст, пригород Берлина, чтобы подписать документ в присутствии советского маршала Георгия Жукова и небольшой делегации союзников. Германский фельдмаршал настаивал на включении в документ незначительного по его словам пункта: предоставлении его войскам льготного периода длиной минимум 12 часов. Это якобы нужно для того, чтобы гарантировать получение ими приказа о прекращении огня, дабы не столкнуться с какими-либо санкциями за продолжение боевых действий.
Освобождённые узники концлагеря.
Разрушенное здание Рейхстага.
На стене Рейхстага каждый хотел оставить свою подпись, как свидетельство победы над фашизмом.
Маршал Жуков отказался включать этот пункт в договор, дав лишь устное обещание. В результате всех этих событий произошла задержка в официальном исполнении договора и наступило 9 мая. О капитуляции Германии, подписанной в Реймсе не было сказано в советской прессе ни слова. Некоторые союзники сочли требование повторного подписания явным пропагандистским шагом со стороны Сталина, чтобы приписать все заслуги и победу себе.
Фотограф-разведчик из Перми Михаил Арсентьев в День Победы сделал фото в Берлине у памятника кайзеру Вильгельму I и назвал снимок «Победители у стен Рейхстага».
Взятие Рейхстага.
Чем руководствовался на самом деле Сталин мы вряд ли узнаем, но его требования к процедуре были вполне логичными и союзники были с ними согласны. Но до сих пор в Европе отмечают День Победы 8 мая, в день официального прекращения огня, а на всей территории бывшего Советского Союза — 9 мая.
Официально все бывшие союзные республики празднуют День Победы 9 мая и сегодня.
Праздничный салют в Москве 9 мая 1945 года.
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