Как мама двух детей, создавая фуд-арт, стала звездой Инстаграма

Йоланда Стоккерманс – мама двух очаровательных детишек, которая живёт в Керселе, небольшой деревушке в Бельгии. Одна из её особенностей, а точнее сверхспособностей – приготовление всевозможных блюд. И что тут особенного и удивительного, спросите вы? А то, что примерно год назад она начала создавать простенькие рецепты из обычных продуктов и фотографировать их. И в итоге, так увлеклась этим, что стала преподносить еду на тарелке в виде знаменитых актёров, великолепных цветов и очаровательных животных, тем самым покорив сердца Интернет-пользователей по всему миру.
Принцесса Лея. \ Фото: yandex.ua.
Портрет мистера Бина. \ Фото: google.com.ua.
Йоланда, она же de Meal Prepper, создаёт съедобные картинки в реалистичном стиле, глядя на которые, пропадает аппетит, не потому что они выглядят невкусно и некрасиво, а наоборот – уж больно хороши собой, что рука не поднимается отрезать кусочек, дабы съесть часть настоящего произведения искусства.
Петя-петушок золотой гребешок. \ Фото: yandex.ua.
Лев. \ Фото: talenthouse.com.
Ёжик. \ Фото: pinterest.com.
Бык. \ Фото: facebook.com.
По словам женщины, она начала с малого. Всё, что входило в её планы, так это делиться простыми рецептами доступных всем блюд в Интернете. Таким образом она решила сэкономить время людей, вечно занятых работой и не знающих, что приготовить на завтрак, обед или ужин.
Черепаха. \ Фото: lematin.ch.
Белый тигр. \ Фото: twitter.com.
Панда. \ Фото: google.com.
Павлин. \ Фото: baomoi.com.
И чтобы оформить профиль, Йоланда тратила по несколько часов в день на подбор картинок, бороздя просторы всемирной сети. В итоге, она решила делать снимки своих блюд, а после появилась креативная идея создавать что-то яркое, необычное и запоминающееся. Так ежедневно стали рождаться реалистичные портреты из макарон, риса, семян чиа, фруктов, овощей и различного рода нарезок.
Сова. \ Фото: mothersblog.gr.
Жираф. \ Фото: reddit.com.
Свинка. \ Фото: twitter.com.
В её голове полным-полно всевозможных идей, которые она с огромным желанием и интересом воплощает в реальность: «Вначале я заглядываю в холодильник, чтобы посмотреть, какие ингредиенты у меня есть. Иногда, замечая какой-нибудь особый овощ или пасту, я тут же придумываю новую картинку».
Фредди Меркьюри. \ Фото: pinterest.com.
Кот. \ Фото: lematin.ch.
Попугай. \ Фото: google.com.ua.
Стоит также отметить тот факт – всё то, что на тарелке, абсолютно съедобно. Йоланда использует натуральные пищевые красители, различные соусы и специи для окраски блюд.
Коала. \ Фото: ar.pinterest.com.
Обезьяна. \ Фото: baomoi.com.
Собака. \ Фото: creapills.com.
Как правило, на создание одной такой съедобной картины уходит по несколько часов в день в зависимости от сложности и детализации. И каждый раз Йоланда не знает, какое из своих творений выбрать для публикации в социальных сетях. Но она с уверенностью говорит о том, что любой созданный ею портрет должен быть съеден без сожаления.
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