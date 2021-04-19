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Чем подкормить клубнику весной

Весной очень важно подкормить кусты клубники, чтобы обеспечить их всеми необходимыми микроэлементами. И лучше всего с этой задачей справятся обыкновенные дрожжи!
Они богаты витаминами группы Б, белками, углеводами, минералами. Дрожжи, при растворении в воде, образуют особые соединения, которые ускоряют образование и наращивание корневой системы, что особенно важно, если кусты, например, были пересажены. Дрожжи пойдут на пользу кустам клубники, ведь растение получит целый комплекс полезных веществ перед цветением и плодоношением.

Чем подкормить клубнику весной
Подкормку можно делать как из свежих, так и из сухих дрожжей. Подкормка из свежих дрожжей: в 2,5 л воды (23 градуса) растворить 500 гр свежих дрожжей, натёртых на тёрке для лучшего растворения. Оставить в темном месте для брожения на двое суток. После разбавить полученный концентрат в 20 л воды. На один куст используется около 300-500 мл такой разбавленной подкормки.
Чем подкормить клубнику весной
Подкормка из сухих дрожжей: 2 пакетика + 2 ст. л. сахара, растворить в 2 стаканах теплой воды, дать настояться в тёплом месте без солнечных лучей в течение 4 часов. Полученный концентрат разбавить в ведре воды комнатной температуры, перемешать. Для полива 1 куста используется 250 мл + 2 л чистой воды.


Чем подкормить клубнику весной
Подкармливать таким образом кусты клубники можно всего 3 раза за сезон. Первый раз — в середине весны (конец апреля-начало мая), второй — в конце весны, перед плодоношением, третий — в конце лета, после сборки урожая, для подготовки растения к осени.
Чем подкормить клубнику весной

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Клубникаподкормка
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