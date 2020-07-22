Традиции иностранцев, непонятные для нас

В каждой стране присутствуют традиции и обычаи, которые не всегда понятны жителям других государств. Так, например, в Южной Корее исчисление возраста начинается не с рождения, а с момента зачатия. А в Германии католики и протестанты в обязательном порядке должны платить церковный налог. Об этих и других заграничных привычках - далее в материале.





1. Тапки для наказаний

2. Посещение выборов

3. Молоко в прозрачном пакете

4. Годовалые новорожденные

5. Еда в листьях

6. Замуж за дерево

7. Женский реслинг

8. Церковный налог

9. Маленькие богини

10. ТВ-лицензия