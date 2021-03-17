Идея для интерьера за сущие копейки

Эффектный акцентный штрих, способный подчеркнуть индивидуальность и сделать обстановку особенной легко создать самостоятельно, при том за сущие копейки.

Отлично подойдут для реализации идеи остатки садовой сетки, хотя, с учетом конечного результата сетку не грех и купить.

Поверьте, оно того стоит!

Кроме сетки понадобится немного проволоки, краска и сухой бамбук. Никто не помешает заменить бамбук речным тростником или прутьями.

В планах — сделать роскошный дизайнерский столик. Отрезав нужное количество сетки, скрепляем ее так, чтобы получить толстую трубу. Концы обкусываем плоскогубцами или загибаем, а получившийся каркас окрашиваем. Бамбук нарезаем на куски, длина которых немного превышает высоту каркаса.



Следующая задача — распустить бамбуковые заготовки на узкие рейки.



Дальше все предельно просто: нужно всего лишь пропустить каждую рейку через прутья каркаса, соблюдая шахматный порядок.



По мере работы следим за тем, чтобы бамбуковые рейки плотно прилегали друг к другу, при необходимости пододвигаем их и подравниваем. Теперь пришло время подравнять бамбуковую трубу с краев.



Основа для дизайнерского столика готова. Остается лишь дополнить его столешницей. Выбрать можно как прозрачную, так и зеркальную поверхность.



Готовый столик выглядит необычно и презентабельно. В то, что это всего лишь садовая сетка, верится с трудом.