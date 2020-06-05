Каким был реальный прототип Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, Ниро Вульф, Владимир Шарапов – имена этих придуманных литераторами детективов знают миллионы людей. А вот о реальных сыщиках, которые каждый день раскрывают преступления, известно не так много. Впрочем, и сами борцы с преступностью предпочитают не раскрывать своё лицо. О Владимире Чванове узнали, когда он уже вышел на пенсию и сам стал писать книги. В своё время братья Вайнеры придумали своего Володю Шарапова, вдохновлённые историей сыщика МУРа Владимира Чванова.

С фронта на работу в МУР

3-я улица Марьиной Рощи. / Фото: www.pastvu.com

Владимиру Чванову было всего 20 лет, когда его комиссовали с фронта после тяжелого ранения. В Москве его приняли на службу в МУР простым оперативником. И в первый же день после его трудоустройства молодому милиционеру пришлось в одиночку задерживать преступника.

Он только заступил на службу, в отделении, кроме него, не было ни одного сотрудника уголовного розыска. И надо же было случиться ЧП: сбежали два рецидивиста. Неопытный Владимир Чванов отправился к матери одного из преступников, справедливо полагая, что он непременно у неё появится.

Марьина роща, 6-й проезд. / Фото: www.pastvu.com

Рецидивиста удалось обезвредить, хотя тот и нанес милиционеру удар фомкой по голове.

Владимир Фёдорович доставил преступника в отделение и в этот же день был уведомлён об окончании испытательного срока. Ему выдали оружие, хотя обычно милиционеры получали его через полгода успешной службы.

Отделение, где работал Владимир Чванов, находилось в Марьиной роще, довольно сложном районе с высоким уровнем преступности. Здесь комфортно себя чувствовали как мелкие хулиганы, так и воры в законе. Но молодому сотруднику уголовного розыска повезло: у него были замечательные учителя, о которых и в конце жизни он вспоминал с благодарностью. Они учили его не только раскрывать преступления, но и поступать по совести, превыше закона ставя честь, совесть и порядочность.

Аналогии с Шараповым

На съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.mtdata.ru

Невозможно забыть те кадры из фильма, где Шура, соседка Шарапова по коммунальной квартире, убивается об украденных карточках. Жеглов тогда отдал несчастной женщине их с Шараповым продуктовые карточки.

Когда у одной из жительниц Марьиной рощи украли сумку с карточками, она обратилась к Владимиру Чванову. И точно так же рыдала от горя: муж на фронте, а у неё двое малых детей. Молодая женщина решила вовсе уйти из жизни, её вовремя сняли с петли, а оперативник пообещал найти того, кто сумку украл. И нашёл, только вот улик, чтоб привлечь вора по закону, у него не было. Но ему удалось найти нужные слова, чтобы убедить жулика вернуть карточки.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.deita.ru

Внедрялся в своё время Владимир Чванов и в преступную среду. В Марьиной роще было много банд, и «Черная кошка» в фильме стала собирательным образом. Одна из преступных группировок отличалась особой жестокостью, безжалостно лишая людей жизни. Милиционер не любил вспоминать о своем опыте внедрения в банду, слишком переживал он за людей, которые пострадали от рук бандитов. Но преступников тогда удалось поймать. Правда, во время задержания никто не был застрелен, как в фильме.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.fastpic.ru

Доводилось милиционеру встречаться с вором в законе. Чванов тогда, согласно уговору, пришёл без оружия, а вот преступник сразу же направил на него наган. Милиционер, который на фронте не раз смотрел в глаза смерти, не струсил и в этот раз. Напротив, он обвинил главаря бандитов в трусости и ушел, презрительно повернувшись спиной к опешившему вору в законе.

Талантливый сыщик

На съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.userapi.com

За годы долгой службы Владимир Чванов раскрыл немало преступлений. Для него не было мелких дел, он одинаково добросовестно занимался кражей пальто из квартиры простого кондуктора, и поимкой опаснейшего маньяка.

Владимир Чванов был в составе оперативной группы, которая занималась поимкой кровожадного «Мосгаза», преступника, убивавшего даже детей в ограбленных квартирах. Когда сыщик узнал о том, что в квартире был украден телевизор, он рассудил: для перевозки убийце нужна была машина. Поймать такси или легковушку в том районе было нереально, зато грузовиков было много, так как рядом находилось несколько заводов.

На съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.yavtanke.org.ua

Оперативники стали опрашивать всех без исключения водителей из ближайших автохозяйств. И нашли самосвал, перевозивший преступника. Позже установили личность приятельницы грабителя и убийцы, уговорив её сотрудничать со следствием. Самого «Мосгаза» задержали чуть позже в Казани.

Однажды раскрыть преступление помогла внимательность к деталям Владимира Чванова и шахматные фигурки на окне одного из домов, мимо которых каждое утро проходил сыщик. Он заметил: фигурки каждый день меняются. То одна появится, то другая, то вдруг сразу несколько выстоятся на подоконнике на первом этаже.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.rg.ru

Стали проверять и раскрыли целую банду, занимавшуюся квартирными кражами. Тогда удалось вернуть пострадавшим большое количество украденных вещей. Шахматные фигурки информировали членов банды о месте и времени очередной встречи и планируемом преступлении.

Честь, совесть, порядочность

Владимир Чванов. / Фото: www.peoples.ru

Владимир Чванов вообще не любил рассказывать о преступлениях, которые ему довелось раскрывать. Он считал, что и так в прессе и на телевидение уделяется преступлениям слишком много времени. А подробности, которыми делятся сотрудники милиции и журналисты, вполне могли, по мнению сыщика, стать инструкцией для начинающих преступников.

Для него было куда важнее уметь предупредить преступления. Помочь человеку, освободившемуся после отбытия наказания, найти себя в жизни. Он помогал бывшим преступникам устраиваться на работу, следил за их судьбой. Многие и через много лет после выхода милиционера на пенсию поздравляли его со всеми праздниками, не забывая также о Дне милиции.

Владимир Чванов. / Фото: www.petrovka-38.com

Владимир Чванов считал: честь, совесть и порядочность стоят выше закона. Он умело раскрывал преступления, пользуясь собственным методом, он занимался перевоспитанием мелких хулиганов. Он просто жил и работал по совести, талантливый сыщик и порядочный человек Владимир Чванов.