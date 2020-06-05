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Каким был реальный прототип Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Каким был реальный прототип Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Каким был реальный прототип Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, Ниро Вульф, Владимир Шарапов – имена этих придуманных литераторами детективов знают миллионы людей. А вот о реальных сыщиках, которые каждый день раскрывают преступления, известно не так много. Впрочем, и сами борцы с преступностью предпочитают не раскрывать своё лицо. О Владимире Чванове узнали, когда он уже вышел на пенсию и сам стал писать книги. В своё время братья Вайнеры придумали своего Володю Шарапова, вдохновлённые историей сыщика МУРа Владимира Чванова.

 

С фронта на работу в МУР

3-я улица Марьиной Рощи. / Фото: www.pastvu.com

3-я улица Марьиной Рощи. / Фото: www.pastvu.com

Владимиру Чванову было всего 20 лет, когда его комиссовали с фронта после тяжелого ранения. В Москве его приняли на службу в МУР простым оперативником. И в первый же день после его трудоустройства молодому милиционеру пришлось в одиночку задерживать преступника.

Он только заступил на службу, в отделении, кроме него, не было ни одного сотрудника уголовного розыска. И надо же было случиться ЧП: сбежали два рецидивиста. Неопытный Владимир Чванов отправился к матери одного из преступников, справедливо полагая, что он непременно у неё появится.

 

Марьина роща, 6-й проезд. / Фото: www.pastvu.com

Марьина роща, 6-й проезд. / Фото: www.pastvu.com

Рецидивиста удалось обезвредить, хотя тот и нанес милиционеру удар фомкой по голове.

Владимир Фёдорович доставил преступника в отделение и в этот же день был уведомлён об окончании испытательного срока. Ему выдали оружие, хотя обычно милиционеры получали его через полгода успешной службы.

Отделение, где работал Владимир Чванов, находилось в Марьиной роще, довольно сложном районе с высоким уровнем преступности. Здесь комфортно себя чувствовали как мелкие хулиганы, так и воры в законе. Но молодому сотруднику уголовного розыска повезло: у него были замечательные учителя, о которых и в конце жизни он вспоминал с благодарностью. Они учили его не только раскрывать преступления, но и поступать по совести, превыше закона ставя честь, совесть и порядочность.

 

Аналогии с Шараповым

Каким был реальный прототип Шарапова из фильма «Место встречи изменить нельзя»

На съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.mtdata.ru

Невозможно забыть те кадры из фильма, где Шура, соседка Шарапова по коммунальной квартире, убивается об украденных карточках. Жеглов тогда отдал несчастной женщине их с Шараповым продуктовые карточки.

Когда у одной из жительниц Марьиной рощи украли сумку с карточками, она обратилась к Владимиру Чванову. И точно так же рыдала от горя: муж на фронте, а у неё двое малых детей. Молодая женщина решила вовсе уйти из жизни, её вовремя сняли с петли, а оперативник пообещал найти того, кто сумку украл. И нашёл, только вот улик, чтоб привлечь вора по закону, у него не было. Но ему удалось найти нужные слова, чтобы убедить жулика вернуть карточки.

 

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.deita.ru

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.deita.ru

Внедрялся в своё время Владимир Чванов и в преступную среду. В Марьиной роще было много банд, и «Черная кошка» в фильме стала собирательным образом. Одна из преступных группировок отличалась особой жестокостью, безжалостно лишая людей жизни. Милиционер не любил вспоминать о своем опыте внедрения в банду, слишком переживал он за людей, которые пострадали от рук бандитов. Но преступников тогда удалось поймать. Правда, во время задержания никто не был застрелен, как в фильме.

 

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.fastpic.ru

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.fastpic.ru

Доводилось милиционеру встречаться с вором в законе. Чванов тогда, согласно уговору, пришёл без оружия, а вот преступник сразу же направил на него наган. Милиционер, который на фронте не раз смотрел в глаза смерти, не струсил и в этот раз. Напротив, он обвинил главаря бандитов в трусости и ушел, презрительно повернувшись спиной к опешившему вору в законе.

 

Талантливый сыщик

На съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.userapi.com

На съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.userapi.com

За годы долгой службы Владимир Чванов раскрыл немало преступлений. Для него не было мелких дел, он одинаково добросовестно занимался кражей пальто из квартиры простого кондуктора, и поимкой опаснейшего маньяка.

Владимир Чванов был в составе оперативной группы, которая занималась поимкой кровожадного «Мосгаза», преступника, убивавшего даже детей в ограбленных квартирах. Когда сыщик узнал о том, что в квартире был украден телевизор, он рассудил: для перевозки убийце нужна была машина. Поймать такси или легковушку в том районе было нереально, зато грузовиков было много, так как рядом находилось несколько заводов.

 

На съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.yavtanke.org.ua

На съёмках фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.yavtanke.org.ua

Оперативники стали опрашивать всех без исключения водителей из ближайших автохозяйств. И нашли самосвал, перевозивший преступника. Позже установили личность приятельницы грабителя и убийцы, уговорив её сотрудничать со следствием. Самого «Мосгаза» задержали чуть позже в Казани.

Однажды раскрыть преступление помогла внимательность к деталям Владимира Чванова и шахматные фигурки на окне одного из домов, мимо которых каждое утро проходил сыщик. Он заметил: фигурки каждый день меняются. То одна появится, то другая, то вдруг сразу несколько выстоятся на подоконнике на первом этаже.

 

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.rg.ru

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя». / Фото: www.rg.ru

Стали проверять и раскрыли целую банду, занимавшуюся квартирными кражами. Тогда удалось вернуть пострадавшим большое количество украденных вещей. Шахматные фигурки информировали членов банды о месте и времени очередной встречи и планируемом преступлении.

 

Честь, совесть, порядочность

Владимир Чванов. / Фото: www.peoples.ru

Владимир Чванов. / Фото: www.peoples.ru

Владимир Чванов вообще не любил рассказывать о преступлениях, которые ему довелось раскрывать. Он считал, что и так в прессе и на телевидение уделяется преступлениям слишком много времени. А подробности, которыми делятся сотрудники милиции и журналисты, вполне могли, по мнению сыщика, стать инструкцией для начинающих преступников.

Для него было куда важнее уметь предупредить преступления. Помочь человеку, освободившемуся после отбытия наказания, найти себя в жизни. Он помогал бывшим преступникам устраиваться на работу, следил за их судьбой. Многие и через много лет после выхода милиционера на пенсию поздравляли его со всеми праздниками, не забывая также о Дне милиции.

 

Владимир Чванов. / Фото: www.petrovka-38.com

Владимир Чванов. / Фото: www.petrovka-38.com

Владимир Чванов считал: честь, совесть и порядочность стоят выше закона. Он умело раскрывал преступления, пользуясь собственным методом, он занимался перевоспитанием мелких хулиганов. Он просто жил и работал по совести, талантливый сыщик и порядочный человек Владимир Чванов.

 

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