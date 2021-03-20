Воронка в бездну: 9 самых опасных водоворотов океана

Водовороты всегда были источниками легенд и матросских басен: здесь прятались вымышленные морские твари и даже некоторые боги. По одной из версий, даже Атлантида опустилась на дно, затянутая гигантской воронкой. Опасность водоворотов любили подчеркивать многие писатели: исследователи считают, что даже гомеровские Сцилла и Харибда — не что иное, как два идущих рядом водоворота. Сейчас, с развитием техники, морская стихия уже не так страшна кораблям, как прежде. Тем не менее, на свете все еще существуют несколько таких водоворотов, которые предпочитают обходить стороной и бывалые моряки. Смотрите, где находятся самые крупные и самые опасные водовороты нашей планеты.
Сальстраумен
Норвегия
Самое сильное приливное течение в мире уютно устроилось в небольшом проливе. Вода здесь развивает внушительные 58 километров в час. До 520,000,000 кубических метров воды проходят через этот узкий пролив каждые шесть часов. Массивные водовороты до 13 метров в диаметре и 8 метров глубиной возникают здесь, когда сталкиваются два разных течения.
Москстраумен
Тихий океан
Эдгар По прославил этот водоворот в мистической повести «Спуск в омут». Большинство водоворотов возникают из-за приливов и течений, но Москстраумен находится прямо в открытом океане. Водоворот может достигнуть 80 метров в диаметре, что делает его опасным даже для крупных судов.
Clyde Cruises
Залив Corryvreckan
В заливе Corryvreckan, между двумя островами у побережья Шотландии, обитает третий по величине водоворот в мире. Шум воды слышен за десятки километров от самого места. Аквалангисты считают его одним из самых опасных спотов для погружений во всей Великобритании.
Олд Соу
Канада
Олд Соу — крупнейший водоворот в западном полушарии. Его воронка достигает целых 80 метров в поперечнике. Во время прилива, служба спасения перекрывает все пути, ведь скорость течения превышает 40 км/ч.
Наруто
Япония
Узкий пролив Наруто считается опасным местом даже для опытных моряков. Во время прилива, скорость воды достигает 34 км/ч, образуя воронки диаметром в целых 30 метров.
BC Living
Канада
Пороги — вот, что привлекает в это опасное место тысячи каякеров ежегодно. Несмотря на высокую вероятность провести свою последнюю гонку, люди со всех уголков земного шара стремятся в Британскую Колумбию, чтобы испытать свои силы в борьбе с водной стихией.
Френч Пасс
Новая Зеландия
Между островом у побережья Новой Зеландии и материком вольготно расположился старина Френч Пасс. Большая часть воды проходит через узкий канал шириной всего 100 метров. В этом коварном месте погибли сотни людей, утянутые в пучину неумолимой стихией.
Озеро Пенер
США
Относительно спокойное озеро превратилось в настоящий кошмар моряков — благодаря беспечности нескольких рабочих. В поисках нефти, бурильщики пробили дно озера и попали прямо в соляную шахту. В результате, образовался огромный водоворот, моментально утянувший в пучину 11 барж и несколько рыбацких лодок.
Ниагарский водопад
США
Ниже по течению от знаменитого Ниагарского водопада располагается водоворот. Он сформировался еще 4200 лет назад, в период быстрой эрозии почвы. Водоворот может достигать глубины 60 метров — и это именно он виновен в гибели многих смельчаков, решивших пройти Ниагару в обычной бочке.
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