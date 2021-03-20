Воронка в бездну: 9 самых опасных водоворотов океана

Водовороты всегда были источниками легенд и матросских басен: здесь прятались вымышленные морские твари и даже некоторые боги. По одной из версий, даже Атлантида опустилась на дно, затянутая гигантской воронкой. Опасность водоворотов любили подчеркивать многие писатели: исследователи считают, что даже гомеровские Сцилла и Харибда — не что иное, как два идущих рядом водоворота. Сейчас, с развитием техники, морская стихия уже не так страшна кораблям, как прежде. Тем не менее, на свете все еще существуют несколько таких водоворотов, которые предпочитают обходить стороной и бывалые моряки. Смотрите, где находятся самые крупные и самые опасные водовороты нашей планеты.









Сальстраумен

Москстраумен

Clyde Cruises

Олд Соу

Наруто

BC Living

Френч Пасс

Озеро Пенер

Ниагарский водопад