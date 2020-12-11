Почему беговая дорожка из фитнес-зала была одним из самых суровых наказаний в британских тюрьмах

На сегодняшний день вести здоровый образ жизни стало очень модно. Обыватели выкладывают немалые деньги, чтобы посещать спортзалы и фитнес-клубы. Они пыхтят, таская штанги и гантели, наматывают километры на велотренажерах и беговых дорожках. Кстати, о последних. Оказывается, в Великобритании в XIX веке беговые дорожки были одним из самых жестоких наказаний в тюрьмах.
Тюрьма XIX века на Флит-стрит в Лондоне. | Фото: disgustingmen.com.
В 1818 году изобретателю Уильяму Кьюбитту (William Cubitt) удалось побывать в тюрьме города Бери-Сент-Эдмундс. Заключенные неспешно прогуливались по площадке и шутили между собой. Джентльмена этот факт крайне возмутил, мол, эти преступники прохлаждаются, питаясь харчами, купленными на деньги честных налогоплательщиков. Кьюбитт в кратчайшие сроки исправил это «недоразумение».
Памятник тем, кто «танцевал» на шаговой мельнице. | Фото: gojey.org.
Изобретатель представил начальнику тюрьмы свое новое детище – «шаговую мельницу». Сегодня она больше известна как беговая дорожка (treadwheel, treadmill). Уильям Кьюбитт искренне полагал, что исправление преступников и искупление их злодеяний должно лежать через труд. При помощи созданной машины можно было измельчать зерно. Немного позже тюремщики поняли, что шаговая мельница отлично подходила как средство наказания.
Заключенные работают на шаговой мельнице. | Фото: silpa-mag.com.
Машина представляла собой колесо с 24 лопастями-ступенями. Преступники должны были слажено шагать, переступая со ступени на ступень, таким образом вращая механизм. За каких-то пару лет «адская машина» была установлена в 40 тюрьмах Великобритании.
Как беговая дорожка стала самым жестоким наказанием в британских тюрьмах прошлого. | Фото: pikabu.ru.
Поначалу шаговая мельница использовалась только как средство наказания. Заключенный должен был пройти по ступеням 1500 метров. Позже практически всех осужденных ежедневно заставляли «танцевать» на мельнице. В энциклопедии «Британника» можно найти описание норм для преступников. В день им нужно было прошагать 16630 футов (5069 метров) за 6-10 часов. Понятно, что после такого они не только не помышляли о побеге или непослушании, но и просто с трудом передвигались.
Шаговая мельница стала прообразом беговой дорожки. | Фото: pikabu.ru.
Шаговые мельницы перестали использовать в тюрьмах в 1902, объявив их антигуманными. А в 1913 году изобретатель Клод Хаген запатентовал «тренировочную машину», в которой ступени он заменил на ролики. Именно она стала одним из первых тренажеров.
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