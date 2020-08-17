Полезные советы для хозяек

Хозяйки знают, как трудно готовить каждый день. Во-первых, постоянно нужно выдумывать что-то новое, а домочадцы хотят то пельмени, то щи, то жаркое, и десерт им еще подавай. Во-вторых, надо постоянно следить за запасом продуктов, а то останется лишь лук в морозилке.





ЛУК В МОРОЗИЛКЕ

Зачем класть лук в морозилку?

Вареное яйцо

Тесто для выпечки

Свежий чеснок

Тут на помощь приходят маленькие хитрости — лайфхаки, о которых знают опытные хозяйки. Я хочу помочь молодым домохозяйкам и дать несколько полезных советов. Они помогут справиться с трудностями в приготовлении еды, а также сэкономят драгоценное время.Чтобы избежать слёз при чистке лука, его нужно просто на 15 минут поместить в морозилку. Он там немного остынет и не станет беспокоить тебя во время чистки. Очень полезный лайфхак, который много раз выручал меня.К примеру, все знают, как непросто очистить вареное яйцо от скорлупы. Особенно если оно свежее, домашнее. Чтобы облегчить процесс, яйцо нужно положить на поверхность и прокатить ладонью вперед и назад. Оболочка трескается и снимается за пару секунд. Также можно использовать ложку: ввести ее под скорлупу и легким движением снять ее с яйца.Еще есть метод со встряхиванием в стакане. Продукт опускают в стакан с толстыми стенками, добавляют немного воды, прикрывают отверстие рукой и энергично встряхивают.После этой процедуры оболочка яйца снимается мгновенно.Возможно, ты не поверишь, но, для того чтобы приготовить тесто для выпечки, не обязательно использовать яйцо. Если так получилось, что этого ингредиента нет в наличии, его можно заменить половиной банана. Поверь мне, банан точно не навредит, а выпечка получится просто замечательная и очень воздушная.К тому же яйца можно заменить и другими фруктами. К примеру, одно яйцо — это четверть чашки яблочного, тыквенного или кабачкового пюре. Эти ингредиенты отлично связывают и увлажняют тесто и вполне могут заменить обычные яйца.Бывает так, что сложно очистить свежий чеснок. Я расскажу о способе, на который ты потратишь всего 15 секунд. Берем свежий чеснок, кладем его в микроволновку и ставим на самую низкую температуру. Ждем ровно 15–30 секунд и достаем уже очищенный чеснок. Так просто и быстро!Еще хочу рассказать о небольшом лайфхаке с йогуртом. Берем шприц, наполняем его йогуртом, выдавливаем небольшие шарики на тарелку и отправляем в холодильник. Детишкам очень понравится такое маленькое мороженое — просто объедение. Надеюсь, эти простые советы помогут сэкономить время на кухне, а также сделают готовку еды простым и легким занятием.