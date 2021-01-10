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Как повторно использовать тетрапаки с умом

Картонная упаковка тетрапак является одной из самых популярных у производителей соков и молочных продуктов. Люди, активно покупающие эти продукты, использовав их по прямому назначению, выбрасывают упаковку в мусор.
Тем не менее, не спешите это делать: тетрапак может очень даже пригодиться в хозяйстве или на даче. Вот 21 гениальная идея, как повторно использовать тетрапаки с умом:
Упаковка для проращивания семян для микрозелени или рассады
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Милая ваза для цветов
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Миленькая корзинка на велосипед
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Картонная лампа своими руками
Как повторно использовать тетрапаки с умом

Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Миленький кошелек для детей
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом

Как повторно использовать тетрапаки с умом
Оригинальный органайзер для мелочей
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Ещё один вариант органайзераКак повторно использовать тетрапаки с умом
Необычная женская сумка
Как повторно использовать тетрапаки с умом

Как повторно использовать тетрапаки с умом
Хранение карандашей и фломастеров
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Самодельные садовые украшения
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Игрушки для детей

Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Платья для кукол
Как повторно использовать тетрапаки с умом
«Кармашек» для зарядки телефона с коротким проводом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Фонарик для сада
Как повторно использовать тетрапаки с умомКак повторно использовать тетрапаки с умом
Освещение для дома
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Очаровательное пасхальное украшение
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Смешная кормушка для птиц
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Необычная подставка под украшения
Как повторно использовать тетрапаки с умом
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Как повторно использовать тетрапаки с умом

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Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умомКак повторно использовать тетрапаки с умом
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Как повторно использовать тетрапаки с умом
Как повторно использовать тетрапаки с умом
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Тетрапакприменение
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