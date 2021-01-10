Картонная упаковка тетрапак является одной из самых популярных у производителей соков и молочных продуктов. Люди, активно покупающие эти продукты, использовав их по прямому назначению, выбрасывают упаковку в мусор.

Тем не менее, не спешите это делать: тетрапак может очень даже пригодиться в хозяйстве или на даче. Вот 21 гениальная идея, как повторно использовать тетрапаки с умом:

Упаковка для проращивания семян для микрозелени или рассады





Милая ваза для цветов



Миленькая корзинка на велосипед



Картонная лампа своими руками











Миленький кошелек для детей









Оригинальный органайзер для мелочей





Ещё один вариант органайзера

Необычная женская сумка







Хранение карандашей и фломастеров





Самодельные садовые украшения





Игрушки для детей









Платья для кукол



«Кармашек» для зарядки телефона с коротким проводом



Фонарик для сада



Освещение для дома



Очаровательное пасхальное украшение



Смешная кормушка для птиц





Необычная подставка под украшения



Удобное хранение карандашей/кистей и пр.





Создайте целый город с домиками









Домики с подсветкой внутри (светодиодные свечи)





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