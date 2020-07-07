Концепты машин, умеющих трансформироваться и приобретать новые возможности

Иметь собственный автомобиль мечтает практически каждый. Это удобно – быть мобильным и не зависеть от общественного транспорта. Но есть люди, которым недостаточно просто иметь возможность передвигаться и они стараются трансформировать автомобили во что-то более интересное. Кто-то хочет иметь машину-дом, кто-то мечтает взлететь с трассы в небо, а целая армия поклонников киноэпопеи про автоботов пытается воссоздать персонажей фильма в реальности. И в результате получаются очень интересные технические концепты с возможностью трансформации. В обзоре 7 занятных примеров того, что получилось у энтузиастов в реальной жизни.





1. Flying Roadster 4.0

2. Antimon Letrons

3. EO Smart Connecting Car 2

4. Hum Rider

5. DoubleBack Volkswagen

6. Lane Splitter

7. «Оптимус Геннадьевич Праймов»