Концепты машин, умеющих трансформироваться и приобретать новые возможности

Иметь собственный автомобиль мечтает практически каждый. Это удобно – быть мобильным и не зависеть от общественного транспорта. Но есть люди, которым недостаточно просто иметь возможность передвигаться и они стараются трансформировать автомобили во что-то более интересное. Кто-то хочет иметь машину-дом, кто-то мечтает взлететь с трассы в небо, а целая армия поклонников киноэпопеи про автоботов пытается воссоздать персонажей фильма в реальности. И в результате получаются очень интересные технические концепты с возможностью трансформации. В обзоре 7 занятных примеров того, что получилось у энтузиастов в реальной жизни.
1. Flying Roadster 4.0
После трансформации родстер превращается в самолет. /Фото: aeromobil.com Словацкая компания AeroMobil упорно претворяет в жизнь концепцию летающего автомобиля, приступив к разработкам еще в 1989 году. И уже вышла на финишную прямую: родстер прошел летные испытания, на сайте начат прием предзаказов, а поставки планируется начать уже с 2020 года. Созданный автомобиль может легко передвигаться и по земле, и по воздуху: по своим габаритам родстер не превышает размеры лимузина, поэтому прекрасно вписывается в дорожную инфраструктуру, а в воздух он поднимается благодаря выдвижным крыльям. Переход из одного состояния в другое занимается всего три минуты, скорость на земле достигает 160 км/ч, а в воздухе – 360 км/ч. За один полет автомобиль способен преодолеть расстояние в 745 км. Что и говорить, характеристики впечатляют.
2. Antimon Letrons
БМВ в считанные секунды преображается в робота. /Фото: ibb.co История разумных машин из фильма «Трансформеры» обрела армию фанатов и им на радость инженеры турецкой компании Letrons создали настоящего автобота из реального автомобиля. Это завораживающее зрелище, когда самый обычный на вид БМВ подъезжает, останавливается, и прямо на глазах, за считанные секунды, трансформируется в робота. Жаль только, что функциональность подкачала, ездить в нем как в машине нельзя. Это гигантская игрушка, приводящаяся в действие пультом дистанционного управления. Зато как робот Antimon шикарен – голова поворачивается на 120 градусов, руки и пальцы двигаются, фары-глаза сверкают динамическими огнями. Интересный факт от Novate.ru: В режиме робота Antimon стоит на месте, однако разработчики обещают добавить возможность ходьбы, если заказчик оплатит эту функцию. Разработка первой модели заняла 11 месяцев, и компания продолжает работу над созданием трансформирующихся машин. Модельный ряд Letrons включает уже пять роботов: к Antimon добавились Bizmut, Argon, Wolfram и Tantal.
3. EO Smart Connecting Car 2
EO Smart Connecting Car 2 – идеальное средство передвижения по городским улицам. /Фото: i1.wp.com В Германии инженеры Исследовательского центра искусственного интеллекта разработали интересный концепт компактного автомобиля. Внешне он выглядит как обычный смартмобиль с небольшим багажником и двухместным салоном. Изюминка концепта – в необычной конструкции. Его колеса поворачиваются на 90 градусов, а сам он может сжиматься, уменьшая длину с 2.5 до 1.5 метров, что снимает проблему поиска достаточного парковочного места. Эти особенности делают автомобиль невероятно маневренным и удобным для передвижения по оживленным городским улицам. Еще одна интересная фишка концепта – способность машин коммуницировать и сцепляться в один автопоезд. При этом они объединяются в единое транспортное средство, которое ведет водитель первого автомобиля, а водители остальных становятся пассажирами.
4. Hum Rider
Hum Rider с поднимающимся кузовом – забавное рекламное решение. /Фото: thesun.co.uk Компания A2ZFX из Лос-Анджелеса создала интересный автомобиль, способный по одному нажатию кнопки подняться на высоту около 2 метров. Базой модели послужил джип Grand Cherokee, из которого выкинули всю механическую часть и добавили гидравлическую систему подъема кузова. Переделка значительно увеличила вес внедорожника, поэтому его «обули» в грузовые шины. Создание Hum Rider держалось в секрете, а презентация была проведена на улице города Ланкастер (штат Калифорния). Водители были поражены, увидев, как машина поднялась в воздух и проехала над их автомобилями. Hum Rider создан исключительно в рекламных целях по заказу компании Verizon для продвижения бортовых устройств Hum. Жаль, но проблему транспортных пробок такая модель не решает, не стоит и мечтать. Вряд ли другие автомобилисты будут выстраиваться в идеально ровную линию, позволяющую проехать модернизированному джипу. Хотя идея поднимающегося кузова очень интересна и может пригодиться для других случаев объезда препятствий.
5. DoubleBack Volkswagen
За счет выдвижного модуля фургон легко трансформируется в автодом. /Фото: weburbanist.com Британская компания Overland творчески поработала над фургоном Volkswagen T5 Transporter, создав модификацию DoubleBack. В результате автомобиль получил выдвижной модуль, который позволяет преобразить его в дом на колесах. Фургон увеличивается практически вдвое за счет хитроумной конструкции, чем-то напоминающей пенал. С помощью электропривода модуль выезжает из задней части и устанавливается на две опоры, и «распаковка» занимает всего 45 секунд. Крыша основного отделения поднимается, что обеспечивает простор и хорошую вентиляцию.
6. Lane Splitter
По нажатию копки автомобиль «распадается» на 2 мотоцикла. /Фото: argodesign.com Практичность этого концепта вызывает сомнения, но в креативности ему не откажешь. Небольшой автомобиль выглядит не очень привлекательно и не вызывает особого интереса до момента, пока по нажатию кнопки он не распадается на… два мотоцикла с закрытым верхом. Идея такого необычного транспортного средства пришла в голову Марку Уилсону (Mark Wilson), а в жизнь ее воплотили специалисты компании Argodesign. Концепт работает от электродвигателя и имеет задний привод. Чтобы получить динамические линии автомобиля, мотоциклы сделали асимметричными – с внутренней стороны они плоские, с наружной – выпуклые.
7. «Оптимус Геннадьевич Праймов»
«Лада» трансформируется в робота «Оптимус Геннадьевич Праймов». /Фото: scienews.com Преображаться в роботов способны автомобили не только зарубежных марок. Российский энтузиаст – Геннадий Кочерга вместе со своим сыном создал автобота из обычной Лады, взяв за прототип персонаж фильма «Трансформеры» – лидера автоботов Оптимуса Прайма. Переделка машины заняла три месяца, а результат своей работы они представили на шоу каскадеров в Орле, поразив зрителей возможностями модели. Прямо на ходу ничем не примечательная Лада встает на дыбы и раскладывается в робота, причем боевого, стреляющего с обеих рук из «пулеметов». Модель называли «Оптимус Геннадьевич Праймов», объединив имена прототипа и создателя. Познавательный факт: Геннадий Кочерга – мастер спорта по авторалли, основатель театра «Каскадер». Сценарии представлений обновляются каждый сезон, как и автомобильный реквизит. Умопомрачительные трюки даже технике выдержать тяжело. По словам Кочерги, «Волга» может отработать 4 представления, «Москвичи» – 3, а «Жигули» выдерживают – 1, максимум 2 раза.
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