И так сойдет: действительно ли нужно чистить стиральную машину от накипи

Стиральная машина – это весьма сложный механизм, который не только облегчает жизнь хозяев, но также нуждается в постоянном, регулярном и своевременном уходе. Одним из самых больных вопросов для данного инструмента является вопрос образования накипи. Насколько она действительно критична и нужно ли ее чистить? А если да, то что произойдет, если проигнорировать столь важную процедуру.
Естественный процесс. ¦Фото: automat.by.
Каждый хозяин и хозяйка хотя бы раз наталкивался на рекламу стирального порошка или присадки для стирки, которые бы осуществляли уход за машиной, в частности, препятствовали образованию накипи на нагревательном элементе. Само собой реклама таких средств намекает (или даже прямо заявляет) на то, что рано или поздно накипь станет причиной дорогостоящего ремонта. Так ли это на самом деле? Дело в том, что реклама (как это часто бывает) лукавит, хотя и не полностью.
От этого страдает любой нагреватель. |Фото: obinstrumente.ru.
Итак, накипь на нагревательном элементе стиральной машины действительно образуется. Подобное явление является «нормальным» для вообще любых нагревателей воды. Не важно, что работает: котел, чайник или все та же стиральная машина – у всех них появляется со временем накипь. Нейтрализовать пагубное явление на 100% можно одним единственным способом – использовать дистиллированную воду. Так можно сделать с котлом или чайником, однако из трубы в ванной, дистиллированная вода пока (к сожалению) не течет… Водопроводная вода содержит многочисленные окислы железа и соли, которые и становятся причиной образования накипи.
Помочь может только чистая вода. |Фото: sunhome.ru.
Вне зависимости от марки устройства и режима его работы (быть может кроме режима полоскания у стиральных машин) накипь образуется всегда. Чем больше ее становится на нагревательном элементе, тем хуже ситуация с теплообменом. А значит стиральной машине придется дольше работать, прежде чем в ее барабане будет достигнута нужная температура. Это в свою очередь делает более продолжительным весь процесс и увеличивает расход электроэнергии. В особенно запущенных ситуациях стиральная машина начинает «глючить», может прерывать стирку или даже самостоятельно менять режим, зацикливаться или выдавать ошибки процесса.
На самом деле ремонт не дорогой. |Фото: besplatnee.net.
С течением времени нагревательный элемент действительно придется менять. Если не сделать этого, то машина просто прекратит свою исправную работу. Ко всему прочему может добавиться появление неприятного запаха при попытке нагрева воды в барабане. Дело лишь в том, что в большинстве случаев (у большинства моделей) замена нагревательного элемента – это вовсе не какая-то дорогая операция, а часть штатного обслуживания стиральной машины. Что же касается различных присадок в воду, то ни одна из них не способна сделать канализационную воду дистиллированной. Более того, отдельные «народные» советы по борьбе с накипью действительно могут испортить и сам нагревательный элемент, и барабан стиральной машины.
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