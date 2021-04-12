Апокалипсис, который может начаться в любую минуту

Человечеству уже не раз предлагались самые разнообразные варианты грядущего апокалипсиса, но до сих пор никто не знает, что конкретно может стать причиной его возникновения – деятельность человека или природное явление. Несмотря на то, что вероятность рукотворной глобальной катастрофы неуклонно растет, ученые все больше склоняются ко второму варианту.



Но, возможно, гадать нам осталось недолго, и человечество в самом ближайшем будущем узнает ответ на этот животрепещущий вопрос. Мы составили список самых опасных глобальных катастроф, которые могут произойти практически в любой момент и разрушить жизни миллионов людей по всей планете.









Дремлющий супервулкан Тоба

Оползень Хилина

Цунами из Северного моря

Большой каскад

Внеземная угроза