Чем занимались резчики в дореволюционной России, и Зачем крестьянки отдавали им волосы

Тупейные мастерские, работавшие для модников

Светские модники и модницы с удовольствием носили парики. /Фото: dojodonna.it

Облысевший Людовик 14, от которого пришла мода на парики и накладные немецкие волосы

Моду на парики ввел Людовик XIV. /Фото: 1.bp.blogspot.com

Петр I, который носил парик вместо шапки

У Петра I были длинные волосы, а парик он носил вместо шапки. /Фото: gazeta-pedagogov.ru

Как парики солдат от ранений и вшей защищали

Парики носили и в светском обществе, и в армии. /Фото: pbs.twimg.com

Резчики, которые удовлетворяли спрос на натуральные волосы для светского общества

Крестьянки отдавали волосы почти даром. /Фото: rossaprimavera.ru