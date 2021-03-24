Чем занимались резчики в дореволюционной России, и Зачем крестьянки отдавали им волосы

Слово резчик согласно толковому словарю — это человек, который занимается резьбой по дереву или просто что-то режет. А в дореволюционной России этим словом называли людей, которые не имели отношения к таким занятиям. Они без устали ездили по огромной стране и покупали у крестьянок волосы. А затем роскошным косам находили особое применение. Читайте, куда потом шли скупленные волосы, чем занимались в тупейных мастерских и как парики защищали солдат во время войны.
Тупейные мастерские, работавшие для модников
Светские модники и модницы с удовольствием носили парики. /Фото: dojodonna.it
У крестьянок часто были русые волосы. Они очень хорошо подходили для окрашивания и для изготовления шиньонов, накладных локонов и париков. В старые времена эти аксессуары украшали головы не только женщин, но и мужчин. Первое упоминание о постижерах, то о профессионалах по изготовлению париков относится в России к концу XVIII века. Чтобы не закупать в Европе дорогие изделия и стать самостоятельными в этой области, было принято решение открыть как можно больше тупейных мастерских и нанять талантливых людей, чаще всего крепостных. Откуда произошло такое странное название? От слова «тупей», которое раньше обозначало не что иное, как пышный чуб из волос.
Облысевший Людовик 14, от которого пришла мода на парики и накладные немецкие волосы
Моду на парики ввел Людовик XIV. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Бытует мнение, что мода на парики возникла во времена правления Петра I, который завёз эти аксессуары в Росси. Тем не менее, по утверждениям историков оказывается, что ещё в середине XVIII века среди российской знати были люди, которые с удовольствием носили накладные волосы. Это была эпоха, когда в Европе законодателем мод был король Людовик XIV. Он рано полысел и спасался париком. А позднее ввёл искусственные волосы в состав костюма дворянского сословия. Парики стали невероятно популярными.
Арсений Богатырёв, историк, написавший работу о влиянии Запада на Россию 17-18 века, замечает, что парики встречались на Руси и до 1665 года (именно этот год ознаменовался созданием в Москве Гильдии постижеров, в обязанности которой входил экспорт волос). По мнению Богатырева, парики существовали в России ещё до Петра, просто называли такой аксессуар «накладные волосы». Еще один историк, Искра Шварц, писала, что в архивных документах найдено упоминания об этих самых накладных волоса , и запись датируется 1655 годом. Там говорится, что стольник княгини Марии Ильиничны задавал австрийским дипломатам вопрос — нет ли у них товаров на продажу.
В ответ ему предложили в качестве подарка накладные немецкие волосы. Такое название парики носили не только по названию страны, где они изготавливались, но и потому, что имели светлый цвет. К тот момент этот аксессуар ещё не был так моден, и приобретенные волосы использовались для изготовления театрального реквизита.
Петр I, который носил парик вместо шапки
У Петра I были длинные волосы, а парик он носил вместо шапки. /Фото: gazeta-pedagogov.ru
Петру I принадлежат многие нововведения, которые отразили его ориентацию на Европу. Это относится и к парикам. Петр заставил аристократию сбрить бороды и облачиться в западные костюмы, а также использовать накладные волосы. Мода прижилась достаточно быстро, кроме священнослужителей никто особенно не противился. Женщинам парики нравились, да и мужчины носили их с удовольствием. У Петра тоже был парик, сделан он был из его собственных волос, а модель была не слишком длинная. У царя были собственные волосы достаточной длины, поэтому до парика дело доходило в сильные холода — он использовал его как головной убор.
Как парики солдат от ранений и вшей защищали
Парики носили и в светском обществе, и в армии. /Фото: pbs.twimg.com
Петр сделал обязательным ношение париков и для служащих в армии. Тут преследовалось несколько целей — эстетическая, но еще больше защитная. Подкладка аксессуара изготавливалась из плотной ткани, а волосы крахмалились очень сильно. Поэтому считалось, что голова солдата защищена от укола шпагой. Если к напудренному парику добавить треуголку, то получался своеобразный шлем, который мог противостоять даже сабле. С помощью париков также боролись с вшами, которые донимали людей очень сильно.
Солдаты были обриты, а парики дезинфицировали с помощью кипячения несколько раз в неделю. Однако если представители низших чинов молча терпели аксессуар, который им не понравился, то офицеры всеми силами старались избежать ношения париков. Они отращивали волосы, делали завивку, пудрили причёску. Парики в армии были отменены Екатериной II, вернулся жёсткий бронзовый шлем.
Резчики, которые удовлетворяли спрос на натуральные волосы для светского общества
Крестьянки отдавали волосы почти даром. /Фото: rossaprimavera.ru
Итак, военные противились ношению париков, а вот в светском обществе все было наоборот: любители покрасоваться приветствовали накладные локоны и букли, хвосты и завитушки, шиньоны и косы. Модники хвастались друг перед другом дорогими париками. Сначала заказывали аксессуар за границей, это было дорого и не слишком быстро. Потому все большее распространение получали отечественные мастерские. Стали возникать парикмахерские салоны, в которых можно было полностью прочувствовать парижский шик. В них трудились специалисты из Франции и русские, которые «офранцузились».
Владимир Гиляровский считал, что после того как крепостное право было отменено, парикмахерское искусство стало развиваться семимильными шагами. Многие бывшие крепостные стали известными постижерами, парикмахерами. Если разобраться, то слово «парикмахер» на языке оригинала это вовсе не тот, кто стрижет волосы, а мастер, изготавливающий парики. Покупательский спрос на изделия постижерного искусства постоянно рос. Парикмахерам приходилось потрудиться, чтобы удовлетворить всех желающих. Вот тут на помощь пришли резчики. Специально нанятые люди ездили по отдаленным деревням и скупали у крестьянок густые длинные косы. Практически за бесценок женщины расставались со своим богатством — за платок или недорогие серёжки, бусы или ленты. После этого волосы поступали в тупейные мастерские, где из них делали дорогущие парики для аристократов.
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