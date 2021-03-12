Зачем на Руси в старину несколько раз меняли имя на протяжении жизни и другие странные обряды

Русская культура богата своими традициями, обрядами и ритуалами. Большинство из них появились со времен древней Руси, когда еще царило язычество, и передавались из поколения в поколение. Практически все обряды связаны с единением человека и природы. Наши предки верили в силы богов и духов, поэтому многие ритуалы имели мистический характер. Наиболее важные обряды были связаны с рождением человека, посвящением во взрослую жизнь, созданием семьи. Наши предки считали, что если не провести ритуал, то человека ждут неудачи, и жизнь пройдет в мучениях.
Имянаречение
Славяне очень серьезно относились к выбору имени, так как верили, что оно определяет судьбу человека, а также оберегает от злых духов. Поэтому обряд имянаречения являлся одним из главных и ответственных праздников.
Обряд имянаречения проходил несколько раз в течение жизни человека. Первое имя новорожденному давали родители, в основном решал отец. Обычно это происходило на третий, но не позднее, чем на шестнадцатый день после рождения ребёнка. Это имя было временным, детским. Отец брал ребенка на руки, показывал его солнцу, называл имя, и таким образом знакомил ребенка с небесным светилом.
Имянаречение - важное событие в жизни каждого человека
В старину детей, в особенности мальчиков, нарекали сразу двумя именами. Перовое — ложное, мирское, которое знали все. Второе — тайное, для узкого круга лиц. Тайное имя держали в секрете, чтобы уберечь ребенка от злых духов и плохих людей, желающих нанести вред малышу.
На Руси старались не называть ребенка в честь отца, дедушки, сестры и других людей, живущих в одном доме. Считалась, что у любого человека, в зависимости от его имени, есть свой ангел-хранитель. И, если в одном доме жили несколько человек с одним именем, то он может и не уберечь каждого из них.
Достигнув определенного возраста, ребенок получал взрослое имя. Возраст второго имянаречения зависел от того, к какой касте принадлежал ребёнок. В девять лет исполняли обряд для будущего волхва, в двенадцать — для воина, в шестнадцать — для всех остальных.
Взрослые имена получали от знахарей, жрецов или волхвов. Имя давали в соответствии с теми наклонностями и способностями, которые уже успели явно проявиться у ребёнка к этому возрасту. Если же родители угадали еще в детском имени предназначение чада, то данное имя не менялось. И тогда добавлялось только тайное имя, которое знали всего двое — жрец и человек. Даже родителям не раскрывалась тайна имени их ребенка.
Обряд взрослого имянаречения проходил в воде
Проходил ритуал имянаречения в воде. Причем для девушек в любом водоеме, а для парней исключительно в текущей воде (в реке или ручье). Жрецы «смывали» детские имена, окропляя священной водой, тем самым очищая от детских грехов. У нарекаемого в руках должна быть обязательно горящая священная свеча. После слов жреца, произнесенных в трансе, человек окунался с головой, продолжая держать свечу на вытянутой руке так, чтобы огонь не погас.
В итоге из вод выходили очищенные, непорочные и безымянные люди. Свечу с этого обряда берегли в тайном месте, чтобы никто не мог к ней прикоснуться. Ее можно было потом зажигать в тяжёлые времена или при болезни, так как она заряжена положительной энергией человека.
После присвоения взрослого имени, юноши и девушки становились совершеннолетними, а также получали право голоса в своей общине. С этого момента они сами несли ответственность за свои поступки и слова. Теперь новые члены общества должны были перенимать опыт у своих родителей, чтобы в старости заботиться и помогать им.
Со временем имена могли меняться ещё несколько раз, например, при замужестве, во время тяжелых болезней, после героических подвигов и других значимых событий в жизни человека.
Свадебный обряд
Наши предки соблюдали особые традиции при создании семьи. Эти обряды проходили в несколько этапов: сватовство и смотрины, сговор, девичник и мальчишник, венчание, свадьба, брачная ночь и отводины. Празднование свадьбы продолжалось от трех до семи дней гуляний.
Подготовка невесты к сватовству и смотринам
Сватовство было необходимо для того, чтобы родители жениха выяснили хороша ли невеста, какое у нее приданое, и какие условия нужно выполнить жениху, чтобы свадьба состоялась. Родители невесты оценивали благосостояние жениха, сможет ли он обеспечить их дочь.
Картина Г.Г.Мясоедова «Смотрины невесты»
Смотрины проводились лишь в том случае, если семьи жениха и невесты не знали друг друга раньше, например, жили в разных селах. На смотринах оценивали хозяйственность невесты, которая встречала гостей, подавала блюда, приготовленные собственноручно. Причем лицо ее должно быть прикрыто фатой.
Во время сговора велось устное обсуждение свадьбы. И еще выясняли, что получит в приданое невеста, а что достанется от семьи жениха. Во время сговора еще проходил обряд рукобитья. Отцы молодых обвязывали руки платками, и били друг друга по рукам, приговаривая: - «Ваш сын — наш сын. Ваша дочь — наша дочь». Считалось, что после этого обряда отказаться от свадьбы было уже невозможно. Теперь невеста должна сидеть дома, горевать о девичестве и ждать свадьбы. А вот юноша перед женитьбой должен вдоволь нагуляться со своими друзьями.
Девичник невеста проводила за три дня до свадьбы. На него приходили подруги, родственницы и все женщины села. Главным атрибутом девичника был «символ красоты». Это мог быть любой предмет, связанный с волосами: венок, лента, гребень, платок и так далее. После передачи этого символа младшей сестре или незамужней подруге, невеста лишается девичества. Иногда невесте даже могли обрезать косу, которую потом передавали жениху. На девичнике подруги пели веселые и грустные песни, под которые причитала и охала невеста. Иногда даже звали специальную выльницу, которая «выла» о прощании с родительским домом, молодостью и беззаботной жизнью невесты. Будущая жена под эти песни должна непременно плакать и горевать. После девичника невеста отправлялась в баню, где ее омывали перед свадьбой.
Мальчишник проходил намного веселее, нежели девичник. Жених с друзьями устраивали зажигательные гуляния и казацкие забавы. В общем будущий супруг должен был нагуляться вдоволь перед своей свадьбой.
Во время венчания, родители благословляли молодых старинной иконой, которая переходила по наследству. После венчания невесте заплетали волосы и покрывали голову платком. С этого момента волосы невесты мог видеть только муж. Ранее считалось, что, если девушка показалась чужому мужчине с непокрытой головой, то это было равносильно измене.
Свадебный пир на Руси
После венчания молодую пару везли в дом жениха, где проходила пышная свадьба. В основном закатывали пир, на который приглашали все село. После гуляний у молодых была брачная ночь. На брачном ложе молодожены делили свадебный каравай, а в старом варианте — жареную курицу. Иногда молодых в брачную ночь отправляли на сеновал, который являлся символом плодородия, якобы намекая молодым, чтоб не затягивали с потомством.
Концом свадьбы считались отводины — совместное посещение молодоженами родителей невесты. Этот обряд подчеркивал, что теперь невеста в доме своих родителей всего лишь гостья.
Строительство дома
Наши предки были очень суеверными людьми. Даже для того, чтобы начать строительство дома, они проводили целые ритуальные обряды. Земельный участок для нового жилья выбирался очень тщательно. Избу нельзя было строить в тех местах, где раньше было кладбище, баня или проходила дорога. Также запретными были места, где находили чьи-либо кости или проливалась кровь, пусть даже от легкого пореза.
Чтобы понять, какое место благоприятно для строительства дома, славяне выпускали корову, и ждали, когда она ляжет на землю. Именно то место считалось удачным для начинала строительства.
Строительство дома на Руси было целым обрядом
В некоторых сёлах был ритуал выбора места для строительства при помощи камней. Хозяин будущего дома собирал из разных мест четыре камня, и на земельном участке из них выкладывал четырехугольник. Если камни были не тронуты в течение трех дней, то место считалось удачным для дома.
Выбирать могли также при помощи пауков. На земельный участок ставили чугунок с паучком, и если он сплел паутину, то место было подходящим для жилья.
После выбора места проводились расчеты, а затем в самом центре дома высаживалось молодое дерево, либо вколачивали крест, который не убирали до окончания строительства.
Не обходилось и без жертвоприношений при строительстве дома. На ранних этапах у славян в качестве жертвы был человек. Но со временем вместо человека стали использовать коня, петуха, барана или любой другой домашний скот. Считалось, что кости жертвы необходимо вложить в фундамент. Но, к счастью, позже жертва стала бескровной и имела символический характер. Для богатства бросали зерно и монеты, шерсть — для уюта и тепла, ладан — для защиты от злых чар и духов.
После окончания строительства, семья выжидала неделю, не въезжая в новый дом. Спустя семь дней устраивали новоселье. Особое внимание во время празднования уделялось плотникам и строителям. Также приглашались соседи и самые удачливые люди, которые помогут привлечь счастье в новые владения.
Первыми в дом хозяева запускали кота или петуха, и оставляли там на пару дней. Если с животным все было хорошо, то семья смело заселялась в новый дом. Причем первыми заходили самые старшие представители семьи. На Руси считалось, кто первым зайдет в новый дом, тот первый и отойдет в мир иной.
В новый дом первой запускали кошку на несколько дней
Заезжая в дом, новые жильцы также пытались задобрить духа нового дома — домового, принося ему различные угощения, которые оставляли в том месте, где при строительстве был крест или молодое деревце, то есть в самом центре дома.
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