Для чего советские солдаты массово носили пилотки, если толку от них было немного

В XX веке пилотка была едва ли не самым распространенным головным убором в армии. Использовали ее буквально по всему миру. Но массово пилотки носили на головах в первую очередь в советской Рабоче-крестьянской Красной Армии. Почему именно этому головному убору отдавалось такое предпочтение, если какой-либо практической пользы от него в службе все равно не было?
Зачем вообще была нужна пилотка? |Фото: storub.ru.
На момент появления Советского Союза, пилотка уже не являлась «молодым» головным убором для армейско-флотской среды. Появилась она еще в XIX столетии в странах Европы, развившись из матросских беретов. Первоначально пилотки носили только на флоте, однако с появлением боевой авиации в Первую мировую войну моду на лаконичный головной убор подхватили и в зарождающихся ВВС. В войска России пилотка попала еще до Революции в 1913 году. Полагалась она лишь некоторым морякам и летчикам. Уже после Гражданской войны головной убор пришел на смену буденовке, став основным средством покрытия головы для военнослужащих сухопутных и воздушных войск СССР.
По ней легко отличить солдата. |Фото: yandex.uz.
Спросить, зачем советским (и не только) военным нужна была пилотка – это все равно, что спросить о том, зачем люди носят головные уборы в принципе. В первую очередь потому, что пилотка худо-бедно защищает голову от солнечных лучей. Во-вторых, она позволяет легче отличать солдат и офицеров, а также является еще одним местом крепления армейской атрибутики, что также играет далеко не последнюю роль. В-третьих, пилотка была простой в производстве, дешевой и при этом достаточно эффективной формой одежды при использовании ее в летний период в умеренных широтах страны.
На самом деле весьма удобный головной убор. |Фото: pokazuha.org.
Пилотка может показаться бесполезной, однако на самом деле это не так. Она действительно защищает голову от солнечного удара, ей можно быстро и легко вытереть пот с лица, она также работает в качестве скромного подшлемника при надевании каски на голову. Более того, в силу специфики своей швейной конструкции пилотка позволяла моментально надевать каску на голову, не снимая головного убора. В самом крайнем случае пилотку можно было быстро снять и пристегнуть под погон гимнастерки.
В конечном итоге отказались от пилоток в пользу кепок. ¦Фото: yandex.by.
При многочисленных достоинствах были у армейской пилотки и свои недостатки. Первый – это отсутствие козырька, что делало описываемый головной убор не очень-то удобным в солнечную погоду. Второй недостаток заключался в том, что пилотка не слишком хорошо держалась на голове и ее могло сорвать даже порывом ветра. Кроме того, в них было крайне сложно заниматься физическими упражнениями. По последним двум причинам еще в СССР от знаменитых головных уборов начали отказываться в пользу обычных кепок. Справедливости ради стоит отметить, что на территориях со специфическим южным климатом советским солдатам вместо пилоток полагались головные уборы, напоминающие панамы.
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